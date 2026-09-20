84' POZİSYON - Loftus-Cheek topu kaptırıyor ve Lecce'ye hızlı çıkış fırsatı veriyor. Fatah soldan ceza sahasına giriyor, iki oyuncuyu geçip sağına çekerek dengesini kaybederken uzak direğe doğru vuruyor. Maignan uzanıyor ve parmak uçlarıyla topu kornere çeliyor.





76' POZİSYON - Lecce'nin harika dikine atağı Pierotti'yi sağda hafif çaprazdan Maignan'la karşı karşıya bırakıyor. Kanat oyuncusu, kalesini terk eden kalecinin vücudunun altından yerden vurmayı deniyor ancak Maignan hazırlıksız yakalanmıyor ve savunmanın tehlikeyi uzaklaştırmasına yetecek kadar dokunuyor.





74' GOL - Moreira, Goncalo Ramos ile Gaspar arasındaki mücadele sonrası Lecce'nin itirazları arasında Siebert'in kaybettiği topu alıyor ve Falcone'nin kalesine yöneliyor. İçe doğru sert bir çalımla rakibini geçip yakın direğe yerden vuruyor ve kaleciyi mağlup ediyor.





65' POZİSYON - Monteiro, Gila'yı bire birde geçip son çizgiye kadar iniyor ve altıpasın ortasına son derece tehlikeli bir asist çıkarıyor. Pierotti topa çok az farkla yetişemiyor çünkü Estupinan kusursuz bir kademeyle araya girip kritik müdahaleyi yapıyor.





62' GOL - Pulisic dağıtıyor, Rabiot koşuya çıkıyor, ceza sahası çizgisi üzerinde Goncalo Ramos'la verkaç yapıyor ve Portekizli oyuncu Fransız orta sahayı Falcone ile karşı karşıya bırakıyor; güçlü bir sol ayak vuruşuyla skor 2-0 oluyor.





55' İPTAL EDİLEN KENDİ KALESİNE GOL - Chukwueze sağdan ortayı yapmanın yolunu buluyor ve Pavlovic'i görüyor. Pavlovic kafayı iyi vurup Falcone'yi zorluyor. Kaleci ilk müdahalede topu kontrol edemiyor ve yerdeyken koluyla bir kez daha uzaklaştırmaya çalışıp topu bacaklarına, oradan da ağlara gönderiyor. Ancak 2-0, Pavlovic'in başlangıç pozisyonunun ofsayt olması nedeniyle iptal ediliyor.





51' NE HAREKET AMA! - Saelemaekers'ten müthiş bir aksiyon. Kendi ceza sahasının çizgisi civarında topu kontrol ediyor, iki rakibinin arasına driplingle dalıp müdahaleye direnerek kontra atağa çıkıyor. Ceza sahası sınırına gelindiğinde atak soldan sağa taşınıyor ve top Chukwueze'ye geliyor. O da karşı tarafa, bomboş durumdaki Goncalo Ramos'a orta yapıyor: röveşata denemesi geliyor ama topa vuramıyor.





41' POZİSYON - Pavlovic'in Pulisic'in dikine pasıyla çıktığı olağanüstü bir enden uca kontra atak. Savunmacı ceza sahasının içine kadar giriyor ancak yeterince soğukkanlı kalamıyor ve bir savunmacıyı çalımladıktan sonra şut çekmek yerine Chukwueze'ye pas vermeyi deniyor (o sırada zaten açık şekilde ofsaytta) ve topu Falcone'ye gönderiyor.





39' - Pulisic, Goncalo Ramos için ceza sahasının ortasına kusursuz bir orta yapıyor. Ramos kafayı vuruyor ama top az farkla dışarı gidiyor.





34' POZİSYON - Chukwueze'den harika bir dikine koşu. Gallo'yu hazırlıksız yakalıyor ve Saelemaekers'ten dikine pası alıyor. Gole benzeyen bu pozisyonda ise Falcone çıkışta daha hazırlıklı davranıyor ve bu kez Nijeryalı oyuncunun olası dokunuşundan önce kurtarışı yapıyor.





14' GOL - Pavlovic'ten Pulisic'e müthiş bir dikine top. Pulisic, Siebert'ten önce davranıyor, topu sağ ayağıyla havada kontrol ediyor ve bir anda dengesini ayarlayıp sol ayağıyla Falcone'nin çıkışının üzerinden topu ağlara gönderiyor.





11' POZİSYON - Goncalo Ramos'tan Pulisic'e ara pası. Pulisic, Lecce savunmasının arkasına sarkıyor ancak Falcone'nin zamanında çıkışı sayesinde topa ulaşamıyor; kaleci ona fırsat tanımıyor ve topu yere inerek kontrol ediyor.





9' - Önce slalomla ilerleyip çok uzak mesafeden şut deneyen Monteiro, ardından topu kontrol edip ceza sahası çizgisi üzerinden vuran Ilic, Maignan'ın koruduğu kaleyi bulamıyor.





0' San Siro Stadı'nda, 100. yaşını kutlayan atmosferde saat 20.45'te ilk düdük çalıyor. Maç öncesinde ışık gösterileri ve kutlama havası var.





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