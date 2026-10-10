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Milan, yeni Futbol Direktörü atamasını hızlandırmak için Cardinale Milano’da: kulisten sızanlar

AC Milan

Milan Başkanı, bu günlerde kulübe mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak bir takviye belirlemek için yeni görüşmeler yapacak.

Gerry Cardinale bu sezonu, bulaşıcı hale gelecek kadar güçlü bir coşkuyla yaşıyor. Üzerinde "Make Milan great again” yazan o kırmızı şapka, Milan patronunun niyetlerinin adeta bir manifestosu; o da çok iyi biliyor ki başarıya ulaşmak için üst düzey bir yönetim yapılanması gerekiyor.

Skydancer operasyonunu sonuçlandırmak için haftalardır denizaşırı ülkelerde yürütülen çalışmaların ardından, artık eksik olan o figürün arayışına yeniden odaklanabilir: futbolun başındaki isim. Ya da İngilizce ifadeyle Head of Football.

  • OPERASYON TOPLANTISI

    Gerry Cardinale, bu günlerde nihai sonuca götürmesi gereken bir dizi görüşmeyi şimdiden ajandasına aldı: yeni futbol şefinin atanması. Takvim? Mümkün olan en kısa sürede, diyerek bu soruyu geçiştirdi Milan patronu. Kabaca konuşmak gerekirse, bu seçim sürecinin ekim ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor; böylece birlikte ocak transfer dönemini planlamak için gerekli zaman da olacak. Amaç ise, Milanello'ya başka Goncalo Ramos'lar ya da Moreira'lar getirmek.


    Dün sabah Milan'ın spor tesisinde Cardinale, aday listesini daraltmaya çalışmak için ekibini topladı: CEO Calvelli, Football Intelligence Direktörü Gardiner, scouting bölümü direktörü Lomonte ve Football Intelligence departmanı analisti Estevao kendi görüşlerini ortaya koydu.

  • ADAYLAR

    Eski Roma yöneticisi Tiago Pinto çok beğeniliyor, şu anda Bournemouth'ta futbol operasyonlarının başında ve Avrupa Ligi'nde Milan'ın rakibi. Serie A'yı oldukça iyi tanıyor ve uluslararası transfer piyasasına da kesinlikle hakim; en iyi uluslararası menajerlik ajanslarıyla geniş ve çeşitli bir temas ağına sahip.


    Fransa'dan Medhi Benatia da adaylığını koyuyor, Udinese, Roma ve Juventus'un eski savunmacısı, ardından Marsilya'da yönetici olarak görev yaptı, sonra ise sözleşmesiz kaldı.  Milan'a neredeyse koşarak gelir.


    İlk isim, geçen yazdan bu yana, Eintracht Frankfurt'un spor departmanı sorumlusu Markus Krösche'ydi. Alman yönetici, mevcut kulübüyle 2028'e kadar sözleşmeye bağlı, ancak Almanya'da bir kopuştan söz ediliyordu. Ayrılık son haftalarda yakın görünüyordu ama hâlâ gerçekleşmedi.

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