Gerry Cardinale bu sezonu, bulaşıcı hale gelecek kadar güçlü bir coşkuyla yaşıyor. Üzerinde "Make Milan great again” yazan o kırmızı şapka, Milan patronunun niyetlerinin adeta bir manifestosu; o da çok iyi biliyor ki başarıya ulaşmak için üst düzey bir yönetim yapılanması gerekiyor.

Skydancer operasyonunu sonuçlandırmak için haftalardır denizaşırı ülkelerde yürütülen çalışmaların ardından, artık eksik olan o figürün arayışına yeniden odaklanabilir: futbolun başındaki isim. Ya da İngilizce ifadeyle Head of Football.