Calciomercato
Andrea Longoni

Çeviri:

Milan, yaz transfer döneminde Rabiot'yu kadroya katarken Musah'tan vazgeçti: özellikle forvet pozisyonunda, tasarruf yapmaya ya da deneme amaçlı transferlere yer yok

AC Milan

Yaz transfer dönemine yönelik değerlendirmeler

Şu anda ikinci sırada yer alan Milan, sezonu en iyi şekilde tamamlamayı düşünmeli ve önümüzdeki sezonun planlamasına da başlamalıdır; zira önümüzdeki Şampiyonlar Ligi’ne katılacağı artık neredeyse kesinleşmiştir.

Bence hedef, çıtayı yükseltmeye çalışmak olmalı: Ağustos ayında şampiyonluğu hedefleyebilecek bir takımla yeniden başlamak.

  • TARAKLARA İHTİYACIMIZ VAR

    İşte bu yüzden kaliteli bir transfer dönemi gerekecek ve her şeyden önce, hazır ve tecrübeli oyuncular istediğini zaten belirtmiş olan teknik direktörü dinlemek gerekecek.

    Özetlemeye çalışırsak: daha fazla Rabiot, daha az Musah. Bu konuda son derece haklı: takımda Amerikalı gibi genç oyuncular yerine Fransız gibi kalibreli ve deneyimli oyuncular varsa, kazanmaya çalışmak çok daha kolaydır. Amerikalıya karşı bir şeyim yok, ama bu iyi bir örnek: bunlar birbirine zıt iki felsefenin iki fotoğrafı. Allegri'ninki kazanan felsefe.

    Kulüp, onu memnun etmeye çalışmalı ve bu sezonunkinden daha iyi bir kadro sağlamalıdır. Bu yıl Milan, genel olarak çok iyi bir performans sayesinde ikinci sırada yer alıyor, ancak sahada takımı sürükleyenler kimlerdi? Maignan, Rabiot ve Modric: en güçlü ve en deneyimli 3 oyuncu, tesadüf değil.

  • KRIYTIK SALDIRI

    Hücum, en önemli nokta olacak. Bu bakımdan, bir santrfor bulmak kolay bir iş değil, ancak kesinlikle en önemli hamle olacak. Milan, uzun yıllar sonra doğru santrforu bulursa, o zaman gerçekten şampiyonluğu hedefleyebilir. Aksi takdirde, birkaç yıldır süren köklü sorunlar devam edecektir. Bu, tasarruf yapmanın ya da deneme yanılma yoluyla halledilebilecek bir rol değildir.

    Juventus ile Vlahovic arasında bir yer edinmeye çalışmamak yazık olur, çünkü piyasada kesin bir seçenek yok. Dusan kesin bir seçenek olurdu ve Allegri de öyle düşünüyor. Ama belki de artık çok geç.

