Milan, yaz transfer döneminde Rabiot'yu kadroya katarken Musah'tan vazgeçti: özellikle forvet pozisyonunda, tasarruf yapmaya ya da deneme amaçlı transferlere yer yok

İşte bu yüzden kaliteli bir transfer dönemi gerekecek ve her şeyden önce, hazır ve tecrübeli oyuncular istediğini zaten belirtmiş olan teknik direktörü dinlemek gerekecek.

Özetlemeye çalışırsak: daha fazla Rabiot, daha az Musah. Bu konuda son derece haklı: takımda Amerikalı gibi genç oyuncular yerine Fransız gibi kalibreli ve deneyimli oyuncular varsa, kazanmaya çalışmak çok daha kolaydır. Amerikalıya karşı bir şeyim yok, ama bu iyi bir örnek: bunlar birbirine zıt iki felsefenin iki fotoğrafı. Allegri'ninki kazanan felsefe.

Kulüp, onu memnun etmeye çalışmalı ve bu sezonunkinden daha iyi bir kadro sağlamalıdır. Bu yıl Milan, genel olarak çok iyi bir performans sayesinde ikinci sırada yer alıyor, ancak sahada takımı sürükleyenler kimlerdi? Maignan, Rabiot ve Modric: en güçlü ve en deneyimli 3 oyuncu, tesadüf değil.