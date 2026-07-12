Amorim’in yeni Milan’ının doğuşuna yönelik merak katlanarak artıyor. Goncalo Ramos ve Gila’nın transferleri, Cardinale’nin “Şeytan” ile en prestijli hedefler için yeniden rekabetçi hale gelme hedefini açıkça ortaya koyuyor. İlk adım, yarın, 13 Haziran Pazartesi günü Milanello’da yapılacak toplanma olacak.
Çeviri:
Milan, yaz kampı kadrosu açıklandı: Idrissi ve Guernier kadroda yer alırken, Bondo kadro dışı kaldı
KADRODAKİ OYUNCULAR
Ruben Amorim, yarın Milanello’da yapılacak kamp için 26 Rossoneri oyuncusunu kadroyaçağırdı. “Şeytan” takımı, yeni transferi Mario Gila ile sezonöncesi hazırlıklarına başlarken, diğer yeni transfer Goncalo Ramos ise Dünya Kupası macerasının ardından tatilde. Geri dönen oyuncular arasında başta Chukwueze ve Musah olmak üzere, yükselişte olan genç oyuncular Comotto ve Camarda da spot ışıklarının altında; işte Carnago spor merkezinde bulunan kadro.
Amorim’in kamp için çağırdığı 26 isim
KALECİLER
Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani.
SAVUNMACILAR
Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlovic, Terracciano F., Tomori
ORTA SAHA OYUNCULARI
: Cisse A., Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ricci.
FORVETLER
: Camarda, Chukwueze, Guernier, Idrissi, Kostic, Nkunku, Ossola.
BONDO ÇIKIŞI
Loftus-Cheek’ten Filippo Terracciano’ya kadar ayrılma eşiğinde olan birçok oyuncu var; bunlar Amorim’i ikna etmeye çalışacaklar, ancak doğrudan kadro dışı bırakılan tek isim Warren Bondo: Cremonese’ye kiralık olarak gittiği dönemden dönen Fransız orta saha oyuncusu, kulübün planlarına girmiyor ve transfer listesine konuldu. Eski Monza oyuncusunun piyasa değeri yaklaşık 8 milyon avro.
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