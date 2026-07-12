Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
grafica amorim milan 2.1Getty Images

Çeviri:

Milan, yaz kampı kadrosu açıklandı: Idrissi ve Guernier kadroda yer alırken, Bondo kadro dışı kaldı

AC Milan
Transfers

Milano, 13 Temmuz Pazartesi günü A Takımı’nın hazırlık kampı başlıyor: İşte Ruben Amorim’in kadro listesi

Amorim’in yeni Milan’ının doğuşuna yönelik merak katlanarak artıyor. Goncalo Ramos ve Gila’nın transferleri, Cardinale’nin “Şeytan” ile en prestijli hedefler için yeniden rekabetçi hale gelme hedefini açıkça ortaya koyuyor. İlk adım, yarın, 13 Haziran Pazartesi günü Milanello’da yapılacak toplanma olacak.

  • KADRODAKİ OYUNCULAR

    Ruben Amorim, yarın Milanello’da yapılacak kamp için 26 Rossoneri oyuncusunu kadroyaçağırdı. “Şeytan” takımı, yeni transferi Mario Gila ile sezonöncesi hazırlıklarına başlarken, diğer yeni transfer Goncalo Ramos ise Dünya Kupası macerasının ardından tatilde. Geri dönen oyuncular arasında başta Chukwueze ve Musah olmak üzere, yükselişte olan genç oyuncular Comotto ve Camarda da spot ışıklarının altında; işte Carnago spor merkezinde bulunan kadro.


    Amorim’in kamp için çağırdığı 26 isim

    KALECİLER
    Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani.

    SAVUNMACILAR
    Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlovic, Terracciano F., Tomori

    ORTA SAHA OYUNCULARI
    : Cisse A., Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ricci.

    FORVETLER
    : Camarda, Chukwueze, Guernier, Idrissi, Kostic, Nkunku, Ossola.

    • Reklam

  • BONDO ÇIKIŞI

    Loftus-Cheek’ten Filippo Terracciano’ya kadar ayrılma eşiğinde olan birçok oyuncu var; bunlar Amorim’i ikna etmeye çalışacaklar, ancak doğrudan kadro dışı bırakılan tek isim Warren Bondo: Cremonese’ye kiralık olarak gittiği dönemden dönen Fransız orta saha oyuncusu, kulübün planlarına girmiyor ve transfer listesine konuldu. Eski Monza oyuncusunun piyasa değeri yaklaşık 8 milyon avro.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milan crest
AC Milan
MIL