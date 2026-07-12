Milan, yaz kampı kadrosu açıklandı: Idrissi ve Guernier kadroda yer alırken, Bondo kadro dışı kaldı

Ruben Amorim, yarın Milanello’da yapılacak kamp için 26 Rossoneri oyuncusunu kadroyaçağırdı. “Şeytan” takımı, yeni transferi Mario Gila ile sezonöncesi hazırlıklarına başlarken, diğer yeni transfer Goncalo Ramos ise Dünya Kupası macerasının ardından tatilde. Geri dönen oyuncular arasında başta Chukwueze ve Musah olmak üzere, yükselişte olan genç oyuncular Comotto ve Camarda da spot ışıklarının altında; işte Carnago spor merkezinde bulunan kadro.





Amorim’in kamp için çağırdığı 26 isim

KALECİLER

Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani.

SAVUNMACILAR

Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlovic, Terracciano F., Tomori

ORTA SAHA OYUNCULARI

: Cisse A., Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ricci.

FORVETLER

: Camarda, Chukwueze, Guernier, Idrissi, Kostic, Nkunku, Ossola.