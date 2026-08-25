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Ruben Amorim MilanGetty Images

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Milan, Venezia maçına hazırlanmak için hemen sahaya indi: 2011 doğumlu genç yetenek Akram Jadid de takıma katıldı

AC Milan
Serie A

Hemen işe koyuldu. Milan dün dinlenmedi; sezonu açan Torino galibiyetinden 24 saat bile geçmeden takım Milanello’daydı ve cuma günü Venezia ile oynanacak maça hazırlanmaya başladı. Olimpico Grande Torino’da forma giyenler yenileme çalışması yaptı, diğer herkes ise normal antrenman gerçekleştirdi.


  • Sürpriz: 2011 doğumlu Jadid de var

    Dünün asıl sürprizi, La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre, 2011 doğumlu forvet Akram Jadid'in A takımla yaptığı antrenman oldu. Böylece Amorim, onu ilk kez yakından izleme fırsatı buldu. Büyük umut vaat eden genç oyuncu, Milan altyapısında bulunduğu günden bu yana, neredeyse her zaman yaş grubunun üstünde oynamasına rağmen 700'den fazla gol attı. Jadid, yalnızca birkaç hafta önce Empoli'ye karşı oynanan finalde 15 Yaş Altı Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

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