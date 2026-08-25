Milan, Venezia maçına hazırlanmak için hemen sahaya indi: 2011 doğumlu genç yetenek Akram Jadid de takıma katıldı

Dünün asıl sürprizi, La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre, 2011 doğumlu forvet Akram Jadid'in A takımla yaptığı antrenman oldu. Böylece Amorim, onu ilk kez yakından izleme fırsatı buldu. Büyük umut vaat eden genç oyuncu, Milan altyapısında bulunduğu günden bu yana, neredeyse her zaman yaş grubunun üstünde oynamasına rağmen 700'den fazla gol attı. Jadid, yalnızca birkaç hafta önce Empoli'ye karşı oynanan finalde 15 Yaş Altı Türkiye şampiyonluğunu kazandı.