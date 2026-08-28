Maignan 6: Adams’ı açık alanda, deneyimli bir savunmacı hamlesiyle önlemede başarılıydı.

Gila 6,5: Topu ayağına aldığında yaptığı çıkışlarla ve topu geri kazanmak için girdiği iki kararlı müdahaleyle San Siro’yu ateşliyor. Takımın teknik ve karizmatik liderlerinden biri olmak için gereken her şeye sahip. (87. dakikada Gabbia, puansız)

De Winter 5,5: Konuk ekibin sürekli dikine oyunlarında, özellikle ilk yarıdaki iki pozisyonda hazırlıksız yakalandı. Kendi özelliklerine fazla güvenmesi nedeniyle ikinci yarıda da büyük bir risk aldı. Böyle yüksek ve orta sahaya yakın bir çizgiyi korumaktansa oyunu kurması gerektiğinde kesinlikle daha rahat görünüyor.

Pavlovic 6: Amorim, onun berrak taktik karmaşasını kabul etmek zorunda kalacak çünkü takım için fazla önemli. Doktor Jekyll ve Bay Hyde.

Chukwueze 6,5: Özellikle savunma fazındaki üst düzey istekliliği, derin ve isabetli çapraz koşularıyla çok beğeni topluyor. 30. dakikada orta sahadan azim ve teknikle bir çıkış icat etti ama şutunu köşeye gönderemedi. Asker gibi.

Modric 5,5: Venezia oynuyor ve önde baskı yapıyor, Luka ise önceden hamle yapmaya çalışırken aldığı risklerle neredeyse Milan’a pahalıya patlayacak bir pozisyona neden oluyordu; Adams’ın açık alandaki kontra atağı sonuçlandırılamadı. Fiziksel durumunun kesinlikle ideal olmamasının da etkisiyle oynadığı maçta, altı çizilecek türden birçok hata vardı. (74. dakikada Jashari 6: oyun kurulumunda iyi fikirler ortaya koydu ve bir o kadar da şanslıydı: Saelemakers’in muhteşem asistini değerlendiremeyişi nedeniyle azar işitmesi gerekirdi ama Halhal yine de topu 2-0 için ağlara gönderdi).

Musah 5,5: 55. dakikada direğe takıldı ama o pozisyondan her zaman gol olur. Çok koşuyor ve Milan’ın oyunu için bu özelliklere sahip bir oyuncu gerekli ama kalite seviyesi mütevazı.

Bartesaghi 5,5: Ağır ve hantaldı, Yeboah’a istemeden bir asist verdi ve bu pozisyon neredeyse takımını öne geçiriyordu. (87. dakikada Estupinan)

Loftus-Cheek 5: Çok görüntü, az; hem de çok az sonuç. Hücumun arkasında yarım alanları kullanmaya çalışarak aslında iyi de hareketleniyor ama ikili mücadelelerde yumuşak kalıyor ve gerektiğinde yeterince ikna edici değil. Amorim onu kenara aldı, tribünlerden de İngiliz oyuncuya yönelik bazı ıslıklar yükseldi. (60. dakikada Saelemaekers 7: Oyuna girişi maçı değiştirdi ve ilk yarıda eksik kalan kaliteyi getirdi. Ramos’un golündeki dokunuşu vizyonerdi, Jashari’ye verdiği top ise nefisti)

Cisse 6: Maçtaki ilk iki aksiyonu hem fikir hem de kararlılık açısından hatalıydı. Yavaş yavaş oyuna girdi ve topsuz oyunda da takım adına çalıştı. Geçen hafta Torino’daki kadar etkili olmadı ama genel olarak performansı çöpe atılacak türden değildi. (60. dakikada Rabiot 6,5: Milan gol yolunda zorlanıyor mu? Sakin olun, Adrien halleder. O sahadayken, yine sonradan oyuna girmiş olsa da, Milan 4 gol buldu ve iki maçta 6 puanı hanesine yazdırdı).

G. Ramos 6,5: İlk yarıda kaçmayacak fırsatları harcadı, ikinci yarının başında da aynısını yaptı: ev büyüklüğünde 4 gol fırsatı. Ardından Saelemaekers’in servisinde doğru yerdeydi ve sol ayağıyla vurduğu çapraz şut ona San Siro’daki ilk sevincini getirdi.

Amorim 6,5: Hem oyun önerisi hem de maçı okuyabilmesi açısından çok başarılıydı; Portekizli teknik adam için sezona mükemmel bir başlangıç.