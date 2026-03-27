Parma Calcio 1913 v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Milan ve Juventus, Pellegrino'nun peşinde mi? "Parma'da ne kadar kalacağım bilmiyorum, geleceği düşünmüyorum"

Forvetin geleceği yeniden gündeme geldi ve kendisi Parma'dan ayrılma ihtimalini tamamen dışlamıyor.

Mateo Pellegrino, bu sezon küme düşme mücadelesi veren takımlar arasında en hoş sürprizlerden biri. Gençliğinde Inter'inaltyapısında yetişen Parma'nın Arjantinli forveti, gol konusunda dikkat çekici bir sezon geçiriyor ve aralarında İtalya'dan Milan'ın da bulunduğu birçok üst düzey kulübün ilgisini üzerine çekiyor.


Ancak 2001 doğumlu golcü şu anda geleceğini düşünmüyor ve bunu bugün Tardini Stadyumu'nda düzenlenen bir etkinliğin ardından doğruladı. Etkinlikte, Parma formasıyla mutlu olduğunu teyit etmenin yanı sıra, er ya da geç bir veda olacağını da yineledi.


  • PARMA'DA MUTLU

    "Buraya geleli bir yıl oldu, zaman çok çabuk geçti. Takım arkadaşlarımın yardımıyla bir yıl içinde başardığım her şeyden dolayı mutluyum. Taraftarlar bana sevgi gösteriyor ve bu futbolda olabilecek en güzel şey. Tek bildiğim, burada, Parma’da çok mutlu ve rahat olduğum.”

  • "NE KADAR KALACAĞIMI BİLMİYORUM"

    "Parma'da ne kadar kalacağım? Ben rahatım, çok ileriye bakmayı sevmiyorum çünkü o anın güzelliğini kaçırırsın. Bugün benim odak noktam yarınki antrenman. Burada ne kadar kalacağımı henüz bilmiyorum."

  • Çapraz paslar ve kafa golleri

    "Daha iyi koşullarda daha fazla orta gelirse, benim için daha iyi olur çünkü bu benim güçlü olduğum bir nokta. Gol atmak için başka yolları da denemeliyim. Strefezza bize yaratıcılık kattı; bence artık biraz daha fazla gol fırsatı yaratıyoruz. Belki son maçlarda bu pek görülmedi, ama genel olarak onun gelmesinden bu yana bu açıdan gelişme kaydettik.”

  • Milan ve Juventus onu yakından takip ediyor

    Pellegrino, son haftalarda hem Milan hem de Juventus tarafından ilgiyle takip edildi. Her iki kulüp de yaz transfer döneminde hücum hattında bir devrim gerçekleştirecek ya da gerçekleştirmeye çalışacak ve takımdan ayrılan oyunculara bağlı olarak kadroya genç, fiziksel olarak güçlü ve saf bir santrfor katmaya çalışacak. Bir yıl önce "sadece" 2 milyon avroya Parma'ya transfer olan Arjantinli oyuncu, bugün üst düzey kulüplerimiz için uygun bir fiyata sahip ve bu nedenle yaz transfer dönemi öncesinde uzun süre takip edilecek.