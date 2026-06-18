Milan ve Inter’in yeni stadyumu, Scaroni: “Diğerlerinden farklı olacak, sonbaharda tanıtılacak”

Milan Başkanı Paolo Scaroni, Milano’daki ABD Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen bir etkinliğin kenarında, yeni San Siro stadyumu hakkında şunları söyledi: “Şu an için her şey planlandığı gibi ilerliyor. Yaz bittikten sonra, sonbaharda stadyum projesinin tanıtımını yapmayı planlıyoruz. Bu tanıtımda, öncelikle mimarlarla birlikte stadyumun cephesini sunacağız, çünkü bu, tüm Milanlıların ilgisini çekecek bir konu olacak. Bu stadyum benzersiz olacak ve Milano’nun gurur kaynağı olacak. Proje, hem kulüp hem de hissedarlar tarafından ayrıntılı bir şekilde incelendi. Özellikle, pek çok stadyum inşa etmiş ve spor alanında uzman olan RedBird, son aylarda bu sürece çok önemli katkılarda bulundu.”



