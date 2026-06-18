Milan Başkanı Paolo Scaroni, Milano’daki ABD Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen bir etkinliğin kenarında, yeni San Siro stadyumu hakkında şunları söyledi: “Şu an için her şey planlandığı gibi ilerliyor. Yaz bittikten sonra, sonbaharda stadyum projesinin tanıtımını yapmayı planlıyoruz. Bu tanıtımda, öncelikle mimarlarla birlikte stadyumun cephesini sunacağız, çünkü bu, tüm Milanlıların ilgisini çekecek bir konu olacak. Bu stadyum benzersiz olacak ve Milano’nun gurur kaynağı olacak. Proje, hem kulüp hem de hissedarlar tarafından ayrıntılı bir şekilde incelendi. Özellikle, pek çok stadyum inşa etmiş ve spor alanında uzman olan RedBird, son aylarda bu sürece çok önemli katkılarda bulundu.”
Çeviri:
Milan ve Inter’in yeni stadyumu, Scaroni: “Diğerlerinden farklı olacak, sonbaharda tanıtılacak”
EŞSİZ STADYUM
"Hiçbir stadyuma benzemeyecek; Milano'nun gurur duyacağı bir stadyum olacak, çünkü Milano dünyanın en güzel stadyumuna sahip olma hakkına sahip ve buna kavuşacak. La Maura mı? La Maura'da herhangi bir şey satın alma niyetimiz yok. Böyle bir görüşme söz konusu değil."
BÜYÜK PROJELER
"Milano'nun kentsel planlamasına ilişkin soruşturma mı? Bu konuyu çok iyi bilen belediye başkanının memnuniyetle tepki verdiğini gördüm. Ben her zaman Milano’nun büyük projelere ihtiyacı olduğunu düşünürüm ve büyük projelerin de hem uygulayıcılar hem de Milano vatandaşları için anlaşılması kolay, net kurallara ihtiyacı vardır. Bunun bir örneği de bizim stadyumumuzdur; bu, belki de uzun yıllar boyunca Milano’da yapılacak en büyük eser olacak ve ben de bunu yıllardır bizzat takip ediyorum."