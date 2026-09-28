Koltukların devri, çok daha kapsamlı bir şantiyenin yalnızca ilk adımını oluşturacak. Belgelerde Meazza'nın yıkımı, yüksek teknik, çevresel ve lojistik karmaşıklığa sahip bir müdahale olarak tanımlanıyor; bunun nedeni, çalışmaların yeni stadyum zaten hizmete girdikten sonra başlayacak olması ve dolayısıyla etkinlikler sırasında taraftarların giriş ve çıkışlarıyla birlikte yürütülmek zorunda kalacak olması.
Hedef, aynı anda toz, gürültü ve titreşimi sınırlandırmaya, mümkün olan en fazla miktarda malzemeyi geri kazanmaya ve molozların dışarı taşınması için gereken kamyon sayısını azaltmaya odaklanan kontrollü bir yıkım süreci kurmak.
Asıl yapılara müdahale edilmeden önce strip-out, yani ayrı ayrı sökülebilecek her şeyin seçici biçimde kaldırılması öngörülüyor. Belirtilen bileşenler arasında iklimlendirme tesisatları, elektrik sistemleri, veri ağları, yangın önleme sistemleri, su ve sıhhi tesisat ile soğutma ekipmanları yer alıyor; bunlardan soğutucu gazların önceden geri kazanılması gerekecek.
Daha sonra asıl yıkım başlayacak. Belgelerde belirlenen sıra şu şekilde:
- şantiyenin kurulması;
- yapısal ve tesisat unsurlarının strip-out işlemi;
- birinci halkanın yıkımı;
- ikinci halkanın yıkımı;
- üçüncü halkanın yıkımı;
- zemine indirilip yerde yıkılacak olan beton kirişlerin kaldırılması;
- bunlar da daha sonra yerde işlenecek olan çelik kirişlerin kaldırılması;
- ekskavatörlerle parçalama;
- ardından tesis aracılığıyla işleme;
- alanın nihai olarak eski haline getirilmesi.
Bu faaliyetlerin tamamı için yaklaşık 18 ay süre öngörülüyor.