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San Siro Stadiumgetty
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Milan ve Inter’in San Siro’nun yıkımı için planı: son sezondaki eski koltuklar kombine sahiplerine verilecek

AC Milan

Resmi belgelerde, Meazza’daki 60 binden fazla koltuğun satılması ya da kombine sahiplerine devredilmesi ihtimali yer alıyor. Yıkım yaklaşık 18 ay sürecek ve on operasyonel aşamanın ardından ilerleyecek.

San Siro’dan bir hatıra doğrudan kombine sahiplerinin evlerine. San Siro’nun gelecekte kısmen yıkılmasına eşlik etmesi için değerlendirilen çeşitli seçenekler arasında, stadyumda oynanacak son sezondaki kombine sahiplerine eski koltukların satılması ya da verilmesi de bulunuyor; böylece onların stadyumun fiziksel bir parçasını hatıra olarak saklamalarına imkan tanınacak.

Uzman site Calcio e Finanza tarafından incelenen projeye ilişkin resmi belgelerden ortaya çıkan bilgiye göre, bu belgelerde girişimin nasıl yapılandırılabileceğine dair detaylara da yer veriliyor. 

  • Zamanlama

    Operasyonun, yapısal yıkım çalışmalarından önce; önceden rezervasyonla, sektörlere göre organize edilmiş girişlerle, personel gözetiminde, destekli veya kontrollü sökümle ve koltukların izlenebilir şekilde teslim edilmesiyle, bu iş için ayrılmış ve denetimli günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Mevcut durumda koltukların gerçekten satılıp satılmayacağı ya da ücretsiz olarak verilip verilmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Belgelerde bunun hâlâ değerlendirme aşamasında olan bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Ancak ilk bir simülasyon zaten mevcut: Yaklaşık 75.817 koltukluk kapasite üzerinden, %80’inin geri kazanılması öngörülüyor; bu da 60.654 koltuğa karşılık geliyor. Her bir koltuk için ortalama yaklaşık 4,5 kilogram plastik ağırlığı hesaba katıldığında, operasyonun yaklaşık 273 ton plastiğin atık akışına girmesini önleyeceği belirtiliyor, Calcio e Finanza'nın haberine göre.

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  • San Siro nasıl yıkılacak?

    Koltukların devri, çok daha kapsamlı bir şantiyenin yalnızca ilk adımını oluşturacak. Belgelerde Meazza'nın yıkımı, yüksek teknik, çevresel ve lojistik karmaşıklığa sahip bir müdahale olarak tanımlanıyor; bunun nedeni, çalışmaların yeni stadyum zaten hizmete girdikten sonra başlayacak olması ve dolayısıyla etkinlikler sırasında taraftarların giriş ve çıkışlarıyla birlikte yürütülmek zorunda kalacak olması.

    Hedef, aynı anda toz, gürültü ve titreşimi sınırlandırmaya, mümkün olan en fazla miktarda malzemeyi geri kazanmaya ve molozların dışarı taşınması için gereken kamyon sayısını azaltmaya odaklanan kontrollü bir yıkım süreci kurmak.

    Asıl yapılara müdahale edilmeden önce strip-out, yani ayrı ayrı sökülebilecek her şeyin seçici biçimde kaldırılması öngörülüyor. Belirtilen bileşenler arasında iklimlendirme tesisatları, elektrik sistemleri, veri ağları, yangın önleme sistemleri, su ve sıhhi tesisat ile soğutma ekipmanları yer alıyor; bunlardan soğutucu gazların önceden geri kazanılması gerekecek.

    Daha sonra asıl yıkım başlayacak. Belgelerde belirlenen sıra şu şekilde:

    • şantiyenin kurulması;
    • yapısal ve tesisat unsurlarının strip-out işlemi;
    • birinci halkanın yıkımı;
    • ikinci halkanın yıkımı;
    • üçüncü halkanın yıkımı;
    • zemine indirilip yerde yıkılacak olan beton kirişlerin kaldırılması;
    • bunlar da daha sonra yerde işlenecek olan çelik kirişlerin kaldırılması;
    • ekskavatörlerle parçalama;
    • ardından tesis aracılığıyla işleme;
    • alanın nihai olarak eski haline getirilmesi.

    Bu faaliyetlerin tamamı için yaklaşık 18 ay süre öngörülüyor.

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