San Siro’dan bir hatıra doğrudan kombine sahiplerinin evlerine. San Siro’nun gelecekte kısmen yıkılmasına eşlik etmesi için değerlendirilen çeşitli seçenekler arasında, stadyumda oynanacak son sezondaki kombine sahiplerine eski koltukların satılması ya da verilmesi de bulunuyor; böylece onların stadyumun fiziksel bir parçasını hatıra olarak saklamalarına imkan tanınacak.

Uzman site Calcio e Finanza tarafından incelenen projeye ilişkin resmi belgelerden ortaya çıkan bilgiye göre, bu belgelerde girişimin nasıl yapılandırılabileceğine dair detaylara da yer veriliyor.