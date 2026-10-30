Bekleyiş nihayet sona erdi. Inter ve Milan, Manica ve Foster mimarlık ofisleriyle birlikte dün Milano'daki Sforzesco Şatosu'nda iki kulübün ortak kullanacağı yeni stadyumun projesini ve maketini tanıttı. Yeni stadyum, San Siro'daki mevcut Giuseppe Meazza'nın yerini alacak.
Modern, ileri teknolojiye sahip, göze hitap eden ve kulüpler için işlevsel olan stadyum, yer alacağı semtin tamamını dönüştürecek. Projenin en önemli ve dikkat çekici ayrıntısı ise stadyumun üzerinde yer alacak ve ona adını verecek isim sponsoru: Generali Stadium. Inter ve Milan, İtalya'nın en önemli sigorta şirketlerinden biriyle şimdiden anlaşma imzaladı. Calcio e Finanza'nın aktardığına göre anlaşmanın tutarı ve süresi yalnızca İtalya'da değil, Avrupa'da da şimdiden rekor düzeyde.