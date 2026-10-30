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Generali StadiumMilan Inter Generali
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan ve Inter’in Generali ile stadyum anlaşmasının değeri ne kadar, süresi ne kadar? Rakamlar İtalya için rekor, Avrupa’da ise en yüksekler arasında

AC Milan
Inter

Inter ve Milan, yeni stadyum projesini ve imzalanmış isim hakkı anlaşmasını açıkladı. Peki anlaşma ne kadar sürecek ve değeri ne kadar?

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT

Bekleyiş nihayet sona erdi. Inter ve Milan, Manica ve Foster mimarlık ofisleriyle birlikte dün Milano'daki Sforzesco Şatosu'nda iki kulübün ortak kullanacağı yeni stadyumun projesini ve maketini tanıttı. Yeni stadyum, San Siro'daki mevcut Giuseppe Meazza'nın yerini alacak.

Modern, ileri teknolojiye sahip, göze hitap eden ve kulüpler için işlevsel olan stadyum, yer alacağı semtin tamamını dönüştürecek. Projenin en önemli ve dikkat çekici ayrıntısı ise stadyumun üzerinde yer alacak ve ona adını verecek isim sponsoru: Generali Stadium. Inter ve Milan, İtalya'nın en önemli sigorta şirketlerinden biriyle şimdiden anlaşma imzaladı. Calcio e Finanza'nın aktardığına göre anlaşmanın tutarı ve süresi yalnızca İtalya'da değil, Avrupa'da da şimdiden rekor düzeyde.

  • 25 yılda 650 milyon

    Bu anlaşmanın en dikkat çekici yanı, her şeyden önce süresi. Generali, iki kulübün yeni stadının isim hakkı için tam 25 yıllık taahhütte bulundu. Bu tür ticari sözleşmeler genellikle 5 ya da 10 yılı aşmazken, 25 yıl rekor bir süre.

    CF'ye göre ödenecek tutar yaklaşık 650 milyon avro. Bu tutar, anlaşmanın tüm süresine yayılacak.

    Buna göre iki kulüp sezon başına ortalama 26 milyon avro gelir elde edecek. Bu tutar ikiye bölündüğünde kulüp başına yaklaşık 13 milyon avro düşecek.

  • İtalya için rekor

    Toplam 26 milyon euro bir yana, kulüp başına düşen 13 milyon euro bile iki kulübün stadyum isim hakkından elde ettiği geliri İtalya'da rekor düzeye taşıyor.

    Örneğin New Balance, Atalanta'ya Bergamo'daki stadyumun isim hakkı için sezon başına 2,4 milyon euro ödüyor. Bluenergy'nin Udinese'nin stadyumu için ödediği tutar ise yıllık 1 milyon euro. Mapei ile Sassuolo arasındaki daha kapsamlı anlaşmada ise net bir kıyaslama yapmak mümkün değil. Çünkü anlaşma yalnızca stadyumu değil, forma sponsorluğunu ve Squinzi ailesine bağlı iki şirket kolu arasındaki birçok başka sponsorluğu da kapsıyor.

    Ancak kulübün büyüklüğü bakımından en yakın ve en dikkat çekici örnek, Allianz'ın 2020'de Juventus ile imzaladığı 10 yıllık anlaşma. Toplam 103,1 milyon euroluk bu anlaşmanın yıllık ortalaması yaklaşık 10,3 milyon euro. Bu rakam, Generali Stadium için ödenecek toplam 26 milyon euronun çok altında; iki kulübün ayrı ayrı elde edeceği yıllık 13 milyon euronun da gerisinde. Üstelik Allianz'ın anlaşması takımın antrenman forması sponsorluğunu da içeriyor. Dolayısıyla yalnızca stadyuma karşılık gelen tutar daha da düşük.

  • Avrupa'da neredeyse zirvede

    Inter ve Milan'ın kasasına girecek tutar da son derece önemli ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin stadyum isim hakları sponsorluklarıyla aynı düzeyde.

    Allianz, Bayern Münih'in Allianz Arena'sı için 10 yıllık anlaşma kapsamında yılda 13 milyon avro ödüyor. Bu, Milano'nun iki kulübünün elde edeceği tutarla aynı; ancak Generali'nin yatırımı iki katı büyüklüğünde ve anlaşmanın süresi 25 yıl. Signal Iduna Park ise Bayern Münih'e yaklaşık 11 milyon avro sağlıyor (anlaşmanın süresi 9 yıl).

    Barcelona'nın Spotify Camp Nou'su için rakamlar biraz daha yüksek. 2034'e kadar süren anlaşmanın yıllık değeri yaklaşık 20 milyon avro; ancak buna forma sponsorluğu ve diğer ticari haklar da dahil. Atletico Madrid'in stadyumu Riyadh Air Metropolitano'nun ise 9 yılda 250 ila 300 milyon avro değerindeki sponsorluk anlaşmasıyla Avrupa'da liderliğini sürdürmesi bekleniyor. Bu da Atletico Madrid'in yılda yaklaşık 28 ila 33 milyon avro gelir elde etmesi anlamına geliyor.

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Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT