Bu anlaşmanın en dikkat çekici yanı, her şeyden önce süresi. Generali, iki kulübün yeni stadının isim hakkı için tam 25 yıllık taahhütte bulundu. Bu tür ticari sözleşmeler genellikle 5 ya da 10 yılı aşmazken, 25 yıl rekor bir süre.

CF'ye göre ödenecek tutar yaklaşık 650 milyon avro. Bu tutar, anlaşmanın tüm süresine yayılacak.

Buna göre iki kulüp sezon başına ortalama 26 milyon avro gelir elde edecek. Bu tutar ikiye bölündüğünde kulüp başına yaklaşık 13 milyon avro düşecek.