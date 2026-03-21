Oyuncular hakkında birkaç yorum: Her durumda isabetli olan Maignan'dan başlayalım; ikinci yarının ortalarında adeta mucizevi bir performans sergiledi. Ancak kalesinde gördüğü golde şanssızdı ve skoru 3-2'ye getiren penaltı karşısında çaresiz kaldı. Savunmada Tomori erken bir sarı kart gördü ve bu yüzden oyununda frenlendi; ikinci yarıda daha girişimci olan Athekame ile değiştirildi. De Winter, Simeone'nin ani hareketiyle 1-1'i yakalarken, Pavlovic kafayla tehlikeli ve ayağıyla ölümcül bir vuruşla Rossoneri'ye geçici üstünlüğü getirdi. Simeone'ye yaptığı hafif temasa ilişkin karar verilemezdi, bu da VAR'a gerçek dışı bir penaltı önerme fırsatı verdi.





Orta sahada Saelemakers her zamanki gibi canlıydı. Fofana ise iki yüzlüydü: Maçın başında sağ kanatta hız kesmeden oynadı, ceza sahasında ise etkisiz kaldı. Diğer tarafta Bartesaghi ise fazla ağırbaşlıydı. Her zamanki gibi, Milan'ın kaderi Modric ve Rabiot'un performanslarına bağlıydı. Hırvat ve Fransız oyuncu çok şey yaptı, hatta fazlasını bile. İlk yarıda takımın geri kalanından destek ve katkı bulamadan. İkinci yarıda ise (Pulisic'in de katkısıyla) ikinci golü klas bir şekilde hazırlayarak, Rabiot'un San Siro'da ilk kez gol sevincini yaşamasına ve takımın rahat bir nefes alarak galibiyete doğru ilerlemesine olanak sağladı.





Forvette, tribünde izleyen Leao'nun gözleri önünde, çok beklenen Fullkrug teknik ve atletik açıdan zayıflık gösterdi; her ikisi de oldukça öngörülebilirdi. Pulisic, saf forvet partnerinin desteğinden daha iyi yararlandı, ancak 2026'da da devam eden sönük performansını sürdürdü. Yine de ilk yarıda dokuz top kaybı gibi moral bozucu bir istatistikten sonra ikinci yarıda toparlandı. Son yirmi dakikada, Fofana'nın yerine giren girişimci Ricci ve Fullkrug'un yerine giren cömert Nkunku hakkında kayda değer pek bir şey yok. Ardından, geri dönen Gimenez de sahaya çıktı ve elinden geleni yaptı. Milan, milli takım arası neredeyse başlamışken maçı idare ediyordu.





Ligin yeniden başlamasıyla birlikte Napoli deplasmanı var: pratikte ikinci sıra için doğrudan bir mücadele; teorik olarak kazanan, Inter'i tehdit etmeye çalışacak.