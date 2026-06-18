Tarihinin en karanlık ve pek de parlak olmayan bu ayında, Milan için olumlu bir haber geldi: Nyon’dan UEFA’nın onayı geldi ve Aldo Rossi Caddesi’ndeki kulüp artık uzlaşma anlaşmasının dışında kaldı. Bu sonuç, Elliott’ın devralmasından RedBird’e yapılan son geçişe kadar geçen süreçte gösterilen fedakarlıkları ve yapılan çalışmaları ödüllendiriyor.
Çeviri:
Milan, UEFA’dan onay geldi: Uzlaşma anlaşmasının dışında kaldınız. Ramos’tan Trincao’ya, transfer piyasasında neler değişecek?
MILAN VE INTER YÜKSELDİ
"Inter ve Milan ödevlerini özenle ve disiplinli bir şekilde yaptılar. Ve “öğretmen” UEFA onları sınıfı geçirdi. Roma ise bazı sayfaları boş bırakmış ve hafif bir uyarı aldı. Uzlaşma anlaşmasından çıkmak, ‘herkes serbest’ anlamına gelmez; çünkü Inter ve Milan, Avrupa kupalarına katılan diğer tüm kulüpler gibi, sağlıklı bir ekonomik yönetim ilkesine dayanan UEFA parametrelerine uymaya devam etmek zorundadır. Nyon’dan gelen olumlu değerlendirme, her şeyden önce, geçmişteki sıkıntıların aksine, artık Inter’e kadrosunu güçlendirmeye yönelik yatırımlar gerçekleştirmek için belirli bir hareket alanı sağlayan, belirgin şekilde iyileşmiş bir ekonomik tablonun teyididir; tabii ki bu, her zaman maliyetler ve gelirler arasındaki sağlıklı bir denge çerçevesinde olacaktır. La Gazzetta dello Sport, “Milan da son transfer dönemlerinde bu hareket alanından yararlanmıştı, ancak şimdi üst üste ikinci yıl Şampiyonlar Ligi primlerinden mahrum kalmakla karşı karşıya” diye yazıyor.
PİYASADA NELER DEĞİŞİYOR?
Uzlaşma anlaşması uyarınca kulüp, kadro maliyet oranının %70 sınırına uymak zorundadır (yani kadronun yıllık maliyeti (amortismanlar + maaşlar), gelirlerin %70’ini aşmamalıdır). Ayrıca, borç tutarı en fazla 30 milyon olabilir. Transfer piyasasında da bu parametrelere uymak doğru olurdu; ancak uzlaşma anlaşması olmadan kulüp, para cezaları ve transfer piyasası ile kadro kısıtlamaları riskiyle karşı karşıya kalmaz.
RAMOS VE TRINCAO OYNAYABİLİR
Güncel gelişmelere gelince, Milan, Amorim’in taleplerini karşılamayı hedefliyor olabilir. Ya da en azından bunu denemeyi. Portekizli teknik direktör, 40 milyon değerinde güçlü bir forvet istedi; PSG’den Goncalo Ramos bu listenin başında yer alıyor. Sporting Lizbon’dan Francisco Trincao da çok beğeniliyor; ancak onun transferi için en az 40 milyon avro gerekecek.