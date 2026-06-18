Milan, UEFA’dan onay geldi: Uzlaşma anlaşmasının dışında kaldınız. Ramos’tan Trincao’ya, transfer piyasasında neler değişecek?

"Inter ve Milan ödevlerini özenle ve disiplinli bir şekilde yaptılar. Ve “öğretmen” UEFA onları sınıfı geçirdi. Roma ise bazı sayfaları boş bırakmış ve hafif bir uyarı aldı. Uzlaşma anlaşmasından çıkmak, ‘herkes serbest’ anlamına gelmez; çünkü Inter ve Milan, Avrupa kupalarına katılan diğer tüm kulüpler gibi, sağlıklı bir ekonomik yönetim ilkesine dayanan UEFA parametrelerine uymaya devam etmek zorundadır. Nyon’dan gelen olumlu değerlendirme, her şeyden önce, geçmişteki sıkıntıların aksine, artık Inter’e kadrosunu güçlendirmeye yönelik yatırımlar gerçekleştirmek için belirli bir hareket alanı sağlayan, belirgin şekilde iyileşmiş bir ekonomik tablonun teyididir; tabii ki bu, her zaman maliyetler ve gelirler arasındaki sağlıklı bir denge çerçevesinde olacaktır. La Gazzetta dello Sport, “Milan da son transfer dönemlerinde bu hareket alanından yararlanmıştı, ancak şimdi üst üste ikinci yıl Şampiyonlar Ligi primlerinden mahrum kalmakla karşı karşıya” diye yazıyor.