Milan için bir an önce unutulması gereken bir cumartesi: Amorim, Rabiot, Moreira ve Gila'yı kadroya alamayacak. Üç Milanlı oyuncu da fiziksel sorunlarla boğuşuyor ve Terracciano, Gabbia, Saelemaekers ile Chukwueze'nin bulunduğu eksikler listesine ekleniyor. Bu yokluklar Milan için ağır bir darbe. Takımda eksikler nedeniyle tam anlamıyla kriz yaşanıyor. İşte Amorim'in muhtemel kadro tercihleri.