Milan için bir an önce unutulması gereken bir cumartesi: Amorim, Rabiot, Moreira ve Gila'yı kadroya alamayacak. Üç Milanlı oyuncu da fiziksel sorunlarla boğuşuyor ve Terracciano, Gabbia, Saelemaekers ile Chukwueze'nin bulunduğu eksikler listesine ekleniyor. Bu yokluklar Milan için ağır bir darbe. Takımda eksikler nedeniyle tam anlamıyla kriz yaşanıyor. İşte Amorim'in muhtemel kadro tercihleri.
Milan, Udinese karşısına değişikliklerle şekillenen bir kadroyla çıkıyor: Amorim ilk 11 için çözüm üretmek zorunda, işte muhtemel 11
4-3-3
Blue Energy Stadium'da Milan sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkacak. Amorim, Tomori'yi sağ bekte, Bartesaghi'yi ise diğer kanatta denedi: İtalyan genç millî futbolcu, Estupinan'ın biraz önünde. Stoper ikilisi Pavlovic ve De Winter'dan ise ekstra mesai yapmaları istenecek.
Jashari için fırsat
Musah'ın ilk 11'deki yeri garanti. Büyük olasılıkla sağ içte oynayacak; oyun kurma görevi ise efsane Modric'e verilecek. Orta saha hattını tamamlamak için Amorim, Jashari seçeneğini değerlendiriyor: İsviçreli oyuncunun sol içte ilk 11'de başlamak için önemli bir fırsat yakalaması beklenirken, orta saha oyuncuları arasında yedek kulübesinde yalnızca Comotto bulunacak.
CISSE, PULISIC VE RAMOS'LA BİRLİKTE
Ramos yüzde 100 hazır değil ancak dişini sıkıp ilk 11'de hücumun en uç noktasında sahaya çıkacak. Portekizli forvete gerekli pasları sağlama hedefiyle Cisse ve Pulisic de onun iki yanında görev yapacak.
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