Milan için bir an önce unutulması gereken bir cumartesi: Amorim, Rabiot, Moreira ve Gila'yı evde bırakmak zorunda kalacak. Milanlı üç oyuncu da fiziksel sorunlarla uğraşıyor ve Terracciano, Gabbia, Saelemaekers ile Chukwueze'nin bulunduğu eksikler listesine ekleniyor. Bu eksikler Milan'ı ciddi biçimde zorluyor; takımda tam anlamıyla bir kriz yaşanıyor. İşte Amorim'in olası kadro tercihleri.
Milan, Udinese karşısına değişikliklerle dolu bir kadroyla çıkacak: Amorim ilk 11 için çözüm üretmek zorunda, işte muhtemel kadro
4-3-3
Blue Energy Stadium'da Milan, 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkacak. Amorim, Tomori'yi sağ bekte, Bartesaghi'yi ise karşı kanatta denedi. İtalya genç millî takım oyuncusu Bartesaghi, Estupinan'ın az farkla önünde. Pavlovic ve De Winter'dan stoper ikilisi olarak fazladan mesai yapmaları istenecek.
Jashari için fırsat
Musah'ın ilk 11'deki yeri kesin. Büyük olasılıkla sağ içte oynayacak; oyun kurma görevi ise efsane Modric'e verilecek. Orta sahayı tamamlamak için Amorim, Jashari seçeneğini değerlendiriyor: İsviçreli oyuncunun sol içte ilk 11'de başlamak için önemli bir fırsat yakalaması bekleniyor. Orta saha oyuncuları arasında yedek kulübesinde ise yalnızca Comotto olacak.
CISSE, PULISIC VE RAMOS İLE BİRLİKTE
Ramos yüzde 100 hazır değil ancak dişini sıkacak ve hücumun en ilerisinde ilk 11'de sahaya çıkacak. Portekizli forvete gerekli desteği sağlamak için iki yanında Cisse ve Pulisic görev yapacak.
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