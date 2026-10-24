Milan için bir an önce unutulması gereken bir cumartesi: Amorim, Rabiot, Moreira ve Gila'yı evde bırakmak zorunda kalacak. Milanlı üç oyuncu da fiziksel sorunlarla uğraşıyor ve Terracciano, Gabbia, Saelemaekers ile Chukwueze'nin bulunduğu eksikler listesine ekleniyor. Bu eksikler Milan'ı ciddi biçimde zorluyor; takımda tam anlamıyla bir kriz yaşanıyor. İşte Amorim'in olası kadro tercihleri.