Goncalo Ramos ve Mario Gila’nın art arda gelişlerinin ardından Milan, transferde bir hamle daha yaptı: Bu kez söz konusu isim, son sezonda Ligue 2’de 14 maça çıkan (toplam 1.048 dakika sahada kalan) Troyes’un stoperi Sankhoun Diawara.
Çeviri:
Milan, Troyes’dan 2006 doğumlu savunmacı Diawara’yı transfer etti: Pavlovic’in yerine geldi
Pavlovic'in alternatifi
Başlangıçta 2006 doğumlu oyuncunun transferi, Sergio Navarro yönetimindeki Milan Futuro kadrosunu güçlendirmek için planlanmıştı, ancak Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre yönetim, onu hemen A takıma dahil etmeyi değerlendiriyor. Amaç, özellikleri bakımından kendisine çok benzediği Pavlović'in gölgesinde gelişimini sürdürmesini sağlamak, onu kadroda Sırp oyuncunun alternatifi haline getirmek ve ardından savunma hattını başka bir stoper transferiyle tamamlamak.
Maliyet
Uzun boylu, fizik gücü yüksek, sol ayaklı ve oyun kurulumunda oldukça becerikli olan 20 yaşındaki oyuncu, Fransa futbolunun en iyi gelecek vaat eden isimlerinden biri ve Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı formasını da birçok kez giydi. Operasyonun toplam bedelinin üç milyon euro civarında olması bekleniyor. Oyuncunun, AC Milan projesine katılmak adına Glasgow Rangers'ın teklifini geri çevirmesi belirleyici oldu.
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