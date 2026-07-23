Uzun boylu, fizik gücü yüksek, sol ayaklı ve oyun kurulumunda oldukça becerikli olan 20 yaşındaki oyuncu, Fransa futbolunun en iyi gelecek vaat eden isimlerinden biri ve Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı formasını da birçok kez giydi. Operasyonun toplam bedelinin üç milyon euro civarında olması bekleniyor. Oyuncunun, AC Milan projesine katılmak adına Glasgow Rangers'ın teklifini geri çevirmesi belirleyici oldu.