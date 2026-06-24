Her şey hayallerle ilgili. Bir yandan Ruben Amorim yüksek hedefler peşinde ve onu tekrar çalıştırmak istiyor; diğer yandan FranciscoTrincao ise büyük bir cazibeye sahip bir kulüpte, saygı duyduğu bir teknik direktörle yeniden çalışmaktan mutluluk duyacaktır. 1999 doğumlu oyuncu, Porto ve Benfica gibi daha zengin kulüplerin rekabetine rağmen şampiyonluğu kazanmayı başaran Amorim’in “mucizeler” olarak anılan Sporting Lizbon takımının en önemli oyuncularından biriydi. Şu anda Dünya Kupası’nda mücadele eden Portekiz milli takım oyuncusu, Milan ile adı anılan isimlerden biri; gelecekte ne olacağı ise zamanla belli olacak.
Çeviri:
Milan, Trincao transferinin maliyeti şu: Amorim, onu daha önce Sporting Lizbon’da çalıştırmıştı
ÖNEMLİ SEZON
Kulüp, en azından Portekiz ligi açısından geçmiş yıllardaki performansını tekrarlayamasa da, Francisco Trincao 54 maçta 13 gol ve 18 asistle en iyi ofansif kanat oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Bu rakamlar, teknik ve taktik açıdan önemli bir olgunluğa ulaştığını ortaya koyuyor ve ona Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez tarafından Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasını sağladı.
NE KADAR MAL OLUR?
21 yaşındayken Trincao, 31 milyon avroluk transferiyle Barcelona’ya katılarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapmaya hazır görünüyordu, ancak bu deneyim tam anlamıyla olumlu geçmedi. Artık Francisco bambaşka bir oyuncu; kesinlikle hazır ve kendi yeteneklerinin farkında. Corriere dello Sport, geçtiğimiz günlerde haber ekibimizin ortaya koyduğu yaklaşık 40 milyon avroluk piyasa değerini doğruladı.