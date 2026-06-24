Milan, Trincao transferinin maliyeti şu: Amorim, onu daha önce Sporting Lizbon’da çalıştırmıştı

Her şey hayallerle ilgili. Bir yandan Ruben Amorim yüksek hedefler peşinde ve onu tekrar çalıştırmak istiyor; diğer yandan FranciscoTrincao ise büyük bir cazibeye sahip bir kulüpte, saygı duyduğu bir teknik direktörle yeniden çalışmaktan mutluluk duyacaktır. 1999 doğumlu oyuncu, Porto ve Benfica gibi daha zengin kulüplerin rekabetine rağmen şampiyonluğu kazanmayı başaran Amorim’in “mucizeler” olarak anılan Sporting Lizbon takımının en önemli oyuncularından biriydi. Şu anda Dünya Kupası’nda mücadele eden Portekiz milli takım oyuncusu, Milan ile adı anılan isimlerden biri; gelecekte ne olacağı ise zamanla belli olacak.