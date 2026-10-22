24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan, Tresoldi için Arsenal harekete geçti: Daha ocak ayında 60 milyon

AC Milan
Club Brugge
Arsenal
N. Tresoldi

Forma giydiği Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna hız kesmeden devam ediyor. Nicolò Tresoldi, Inter karşısındaki hat-trick'inde olduğu gibi gol atamasa da Lens'e karşı alınan 3-0'lık galibiyette Leko'nun çalıştırdığı takım için belirleyici bir rol oynadı.

Vanaken'in maçın ilk golünde, İtalya ile Almanya'nın hâlâ kadrosuna katmak için yarıştığı forvetin dokunuşu vardı. Bu nedenle adı kaçınılmaz olarak pek çok transfer söylentisine karıştı. Milan, oyuncunun çocukluğundan beri Milan taraftarı olmasını da göz önünde bulundurarak harekete geçti. Ancak The Sun gazetesine göre şu anda onun için en aktif girişimlerde bulunan kulüp Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal.

  • Arsenal hızlandı

    2004 doğumlu forvetin performansı belirgin biçimde yükseliyor ve Arsenal daha fazla zaman kaybetmek istemiyor. Gözlemciler Club Brugge'ü sürekli takip edecek ve oyuncuyu izleyecek. Ancak Arsenal yönetiminin hedefi, rakiplerinden önce davranıp onu ocak ayında transfer etmek.

  • 60 MİLYONLUK ANLAŞMA

    Sun’a göre Arsenal yöneticileri, transferin şartlarını öğrenmek için şimdiden harekete geçti ve Club Brugge’ü gözde oyuncusundan daha ocak ayında vazgeçmeye ikna etmek için en az 60 milyon euroluk bonservis talebiyle karşı karşıya kalacak. Arteta, ocak ayı için açıkça bir hücum takviyesi istedi. Milan, genç oyuncunun kendisine duyduğu sevgiden yararlanarak Arsenal’in rekabetine karşı koyabilecek mi?

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin