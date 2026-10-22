Forma giydiği Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna hız kesmeden devam ediyor. Nicolò Tresoldi, Inter karşısındaki hat-trick'inde olduğu gibi gol atamasa da Lens'e karşı alınan 3-0'lık galibiyette Leko'nun çalıştırdığı takım için belirleyici bir rol oynadı.

Vanaken'in maçın ilk golünde, İtalya ile Almanya'nın hâlâ kadrosuna katmak için yarıştığı forvetin dokunuşu vardı. Bu nedenle adı kaçınılmaz olarak pek çok transfer söylentisine karıştı. Milan, oyuncunun çocukluğundan beri Milan taraftarı olmasını da göz önünde bulundurarak harekete geçti. Ancak The Sun gazetesine göre şu anda onun için en aktif girişimlerde bulunan kulüp Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal.