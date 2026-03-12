Garantili bir şimdiki zaman ve planlanacak bir gelecek.

Milan'ın gelecekteki kadrosu, teknik direktör Massimiliano Allegri yönetimindeki Rossoneri'nin şu anda oynadığı sezondan da geçecek: Ligde gösterdiği mükemmel performans, takımın sıralamada ikinci sıraya yükselmesini sağladı ve bu konum, sezon sonuna kadar korunur veya iyileştirilirse, Via Aldo Rossi'deki kulübün Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesini garanti edecek.

Bu hedef, sezon boyunca teknik direktöre defalarca tekrarlandı. Bu hedef, Rossoneri kulübünün ve sahiplerinin açık spor hedefleri için ve ayrıca yaz transfer dönemi öncesinde kulübün kasası için de çok önemli. Ekonomik nedenler de göz ardı edilmemelidir: La Gazzetta dello Sport'un vurguladığı gibi, Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak, en azından gelirler açısından, en üst düzey uluslararası turnuvaya katılmaktan ve bu turnuvada mücadele etmekten elde edilecek tüm bonusları da hesaba katarak, bir garanti sağlayacaktır.

Bu ekstra bütçe, Milan'ın transfer piyasasında daha iyi ve daha güçlü hareket etmesini sağlayacak, çünkü daha fazla gelir elde edileceği biliniyor ve her halükarda, rossoneri'nin geçen yaz transferler için yaklaşık 160 milyon euro harcadığı unutulmamalı.