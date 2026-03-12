Goal.com
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Milan, transfer piyasası için ekstra bütçe: Şampiyonlar Ligi hazinesi, 70 milyon hazır

Via Aldo Rossi kulübünün gelecek transfer dönemi için bütçesi.

Garantili bir şimdiki zaman ve planlanacak bir gelecek.

Milan'ıngelecekteki kadrosu, teknik direktör Massimiliano Allegri yönetimindeki Rossoneri'nin şu anda oynadığı sezondan da geçecek: Ligde gösterdiği mükemmel performans, takımın sıralamada ikinci sıraya yükselmesini sağladı ve bu konum, sezon sonuna kadar korunur veya iyileştirilirse, Via Aldo Rossi'deki kulübün Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesini garanti edecek.

Bu hedef, sezon boyunca teknik direktöre defalarca tekrarlandı. Bu hedef, Rossoneri kulübünün ve sahiplerinin açık spor hedefleri için ve ayrıca yaz transfer dönemi öncesinde kulübün kasası için de çok önemli. Ekonomik nedenler de göz ardı edilmemelidir: La Gazzetta dello Sport'un vurguladığı gibi, Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak, en azından gelirler açısından, en üst düzey uluslararası turnuvaya katılmaktan ve bu turnuvada mücadele etmekten elde edilecek tüm bonusları da hesaba katarak, bir garanti sağlayacaktır.

Bu ekstra bütçe, Milan'ın transfer piyasasında daha iyi ve daha güçlü hareket etmesini sağlayacak, çünkü daha fazla gelir elde edileceği biliniyor ve her halükarda, rossoneri'nin geçen yaz transferler için yaklaşık 160 milyon euro harcadığı unutulmamalı.

  • HESAPLAR

    Ancak gelecek sezon için bazı hesaplamalar yapmaya çalışalım.

    Ayrıntılı tahminlerde bulunmak mümkün değil, ancak Milan'dan yine de önemli bir meblağ bekleniyor: katılım ücreti (sabit ücret) 18 ila 20 milyon avro arasında değişiyor ve buna market pool'dan elde edilen gelirler (televizyon payı ve tarihsel sıralama) ekleniyor. Bu gelirlerin 20 ila 30 milyon avro arasında olması bekleniyor ve buna ticari bonuslar ve sponsorlardan elde edilen 2 ila 4 milyon avro da ekleniyor.

    Bilet satışları da dikkate alınmalıdır, ancak bu, rakiplerin seviyesine ve Rossoneri takımının gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda geçireceği döneme bağlı olacaktır: Milan, her halükarda en az 15 milyon euro beklemektedir.

    Son olarak, sonuçlardan elde edilecek gelirler: şampiyonluk aşamasında her galibiyet için 2,1 milyon, her beraberlik için 900 bin euro, ayrıca genel sıralamadaki yer ve sonraki turlara geçme ihtimali. La Gazzetta dello Sport'un hatırlattığı gibi, Milan 10 milyon euroluk bir pay bekliyor.

