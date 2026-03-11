Goal.com
Canlı
cm grafica torriani milan 16 9Getty Images

Çeviri:

Milan, Torriani'den Bouyer'e: Birinci takım, Milan Futuro ve Primavera arasında 5 genç kalecinin yönetimi

Milan, yetenekli genç kalecileri yetiştirme stratejisi: Torriani'ye daha fazla süre, Longoni sabırsızlanıyor

Milan, gelecek şimdi. Rossoneri kulübü, gençlik akademisinden yetişen mükemmel kalecilerin geleneğini sürdürmek istiyor: Gianluigi Donnarumma, bariz nedenlerden dolayı ulaşılması zor olsa da, bunun en son büyük örneğiydi. Lorenzo Torriani, kulüp içinde önemli bir kariyer inşa etmeye hazır 5 genç yetenekli oyuncuyu yönetiyor.

Önemli olan nokta, sezon başında hazırlanan programın hem antrenmanlarda hem de maçlarda gelişime odaklanmasıdır. Bu nedenle, oyun süresi seçimi de buradan kaynaklanmaktadır (Torriani, geçen yıl ve genel olarak son yıllarda çok daha fazla oynamaktadır, ancak kalite açısından daha az önemli bir lig olan Serie D'de oynamaktadır). Birinci Takım'ın kaleci antrenörü Filippi, Milan Futuro Del Corno'nun kaleci antrenörüyle ve gençlik sektöründeki diğer antrenörlerle her gün iletişim halinde ve Maignan ile antrenman yapma imkanı sayesinde her birinin gelişimini değerlendirebiliyor. Kaptan, hafta içi birinci takımla antrenman yapan gençler için Modric gibi bir katma değer de temsil ediyor. 

  • BÜYÜYEN TORRIANI: GELECEKTE NELER DEĞİŞECEK?

    Serie D'de toplam 1350 dakika boyunca 15 kez forma giydi. Milan, Torriani'yi Massimo Oddo'nun Milan Futuro adlı ikinci takımında sürekli olarak oynatmayı tercih etti. 2005 doğumlu oyuncu, Rossoneri'nin Primavera takımında bile bu kadar çok oynamamıştı, çünkü Paulo Fonseca ve ardından Massimiliano Allegri ile yaz turnelerinde gösterdiği başarıdan önce ikinci kaleciydi. Birinci takımın en önemli maçlarında Lorenzo üçüncü kaleci olarak sahaya çıkıyor. Milan ona inanıyor ve bunu 2030'a kadar sözleşmesini yenilemesiyle kanıtlıyor, ancak dosyası, gelecek sezon hangi yolu izleyeceğini anlamak için menajerleri (Saelemaekers'ın menajeri Unique Football) tarafından dikkatle incelenecek: Milan Futuro'nun Serie C'de ilk on birinde oynamak için yeniden seçilmeyi beklemek mi, yoksa kiralık olarak bir çözüm bulmak mı? 21 yaşındaki Torriani için öncelik, düzenli olarak oynamak olmaya devam ediyor. Bu seçimde Pietro Terracciano da belirleyici bir faktör olacak: eski Fiorentina oyuncusu, Milan ile sözleşmesini Temmuz 2027'ye kadar uzatması bekleniyor. Bu durumda, Maignan gibi bir fenomenin varlığı nedeniyle zaten az olan birinci takımdaki yer, daha da azalacak.

    • Reklam

  • MONCADA'NIN EMİRİ: LEO BOUYER

    Moncada'nın tavsiyesi üzerine Eylül 2024'te Paris FC'den Milan'a transfer olan Léo Paul Bouyer, kulübün geliştirmeye çalıştığı yeteneklerden biri. 2008 yılında Paris'te doğan Bouyer, geçen sezon 18 yaş altı takımında oynadı. Bu takım, Primavera'da çok genç oyuncuları oynatarak takımın en iyi oyuncularını mahrum bırakma kararı nedeniyle sonuçlar açısından en çok ödediğini gösteren takımdır.

    Bu yıl Milan Futuro ile ve ardından Primavera ile sırasıyla ilk kez sahaya çıktı, bu da kariyerinde bir özellik olarak göze çarpıyor. Sezonun ilk yarısında performansı çok yüksekti ve iyi bir potansiyel sergiledi, ancak şu anda Primavera'da düzenli olarak ilk 11'de yer bulurken, bazı belirsizliklerin de etkisiyle hassas bir dönemden geçiyor. Gerçekten avantajlı teklifler gelmedikçe, onun için Rossoneri'nin çeşitli alt takımlarında bir sezon daha geçirmesi bekleniyor.

  • 2008 DOĞUMLU YETENEK LONGONI'NİN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

    İtalya'nın 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda tarihi üçüncü sırayı elde etmesinde onun imzası var: Alessandro Longoni'nin kurtarışları sayesinde Massimiliano Favo'nun yönettiği Azzurrini, penaltı atışlarında Brezilya'yı yenerek bronz madalya kazandı ve turnuvada şimdiye kadarki en iyi sonucunu elde etti. Normal süre 0-0 bittikten sonra, iki milli takım Dünya Kupası'nda üçüncü ve dördüncü sırayı belirlemek için penaltı atışlarına gitti. Longoni, önce Pacheco'nun, ardından Luis Eduardo'nun penaltılarını kurtararak İtalya'ya zaferi getirdi. 2008 doğumlu, Como'da dünyaya gelen Longoni, çok önemli teknik becerilere sahip gerçek bir yetenek: Milan'ın altyapısında onun gelişimini yakından takip edenler, onun Serie A'da üst düzey bir kariyer yapacağına şüphe duymuyor. Milan Primavera ile harika bir ilk yarı geçirdikten sonra Massimo Oddo'nun Milan Futuro takımına katıldı, ancak burada kendine yer bulamıyor. Longoni'nin sözleşme durumu muhtemelen etkili oluyor: mevcut sözleşmesi Temmuz ayında sona eriyor ve birlikte devam etmek için henüz bir anlaşma sağlanamadı. Şu anda en olası senaryo, sezon sonunda ayrılık.

  • PITTARELLA İLK TAKIMDA

    Geçen yaz, altı yıl Milan'da oynadıktan sonra ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı: Matteo Pittarella, kulübün şimdiki ve gelecekteki planlarında yer alan bir kaleci. Lorenzo Torriani'ye yer açmak için birinci takımda neredeyse her zaman üçüncü kaleci olarak yedek kulübesinde otursa da, Milan Futuro'nun bir parçası. 2008 doğumlu, gelişme potansiyeli yüksek olan Pittarella'nın gelişimine Milan önümüzdeki sezon da devam etmeyi planlıyor.

  • FACCIOLI İÇİN PROFESYONEL SÖZLEŞME

    2009 doğumlu Pietro Faccioli, takımın en genç oyuncusu. 17 ve 18 yaş altı takımlarda kendini göstererek, bir hafta önce kulüp tarafından açıklanan ilk profesyonel sözleşmesini hak etti. Milano doğumlu ve her zaman Milan taraftarı olan kaleci için bu, çifte mutluluk oldu. Kaleci antrenörleri onun gelişimine inanıyor ve kısa süre önce onu Oddo'nun Milan Futuro takımına yükseltti.

0