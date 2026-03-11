Milan, Torriani'den Bouyer'e: Birinci takım, Milan Futuro ve Primavera arasında 5 genç kalecinin yönetimi

Milan, gelecek şimdi. Rossoneri kulübü, gençlik akademisinden yetişen mükemmel kalecilerin geleneğini sürdürmek istiyor: Gianluigi Donnarumma, bariz nedenlerden dolayı ulaşılması zor olsa da, bunun en son büyük örneğiydi. Lorenzo Torriani, kulüp içinde önemli bir kariyer inşa etmeye hazır 5 genç yetenekli oyuncuyu yönetiyor.

Önemli olan nokta, sezon başında hazırlanan programın hem antrenmanlarda hem de maçlarda gelişime odaklanmasıdır. Bu nedenle, oyun süresi seçimi de buradan kaynaklanmaktadır (Torriani, geçen yıl ve genel olarak son yıllarda çok daha fazla oynamaktadır, ancak kalite açısından daha az önemli bir lig olan Serie D'de oynamaktadır). Birinci Takım'ın kaleci antrenörü Filippi, Milan Futuro Del Corno'nun kaleci antrenörüyle ve gençlik sektöründeki diğer antrenörlerle her gün iletişim halinde ve Maignan ile antrenman yapma imkanı sayesinde her birinin gelişimini değerlendirebiliyor. Kaptan, hafta içi birinci takımla antrenman yapan gençler için Modric gibi bir katma değer de temsil ediyor.