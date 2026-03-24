AC Milan v Torino FC - Serie A
Milan-Torino maçındaki penaltı hakkında Open VAR: "Yüzüne bir darbe indirdi, çok hafif bir temas. Ceza gerektiren bir hareket; Pavlovic topa hiç ilgi göstermedi." Tonolini: "Doğru karar, ancak zorlu bir inceleme. Penaltı sahada verilebilirdi."

San Siro'da Torino'ya verilen penaltı pozisyonuna ilişkin Open VAR analizi.

Lissone'deki Open VAR merkezinde, Ulusal Hakem Komisyonu (CAN) üyesi Mauro Tonolini, DAZN'de Serie A şampiyonasının 30. haftasındaki tüm olayları değerlendirmek üzere yer alıyor.

Juventus-Sassuolo maçının ardından, Milan-Torino maçı (hakem Fourneau, VAR Nasca ve Maresca) ve Pavlovic'in Simeone'ye yaptığı itme nedeniyle verilen penaltı inceleniyor.

  • VAR-HAKEM İLETİŞİMİ

    VAR: “Burada benim için bir şey yok”.

    Hakem: “Ona bakıyorlar, ona bakıyorlar.”

    VAR: “Nasıl geçtiğini göster bana. Ah, yüzüne bir darbe indiriyor. Hmm… Başka bir kamera var mı? Ceza sahasındayız, kamerayı değiştiriyorum. Bence açıkçası pek tutarlı değil.”

    Dördüncü hakem: “Eğer kontrol tamamlandı derse, itiraz ettiği için ona sarı kart da gösterebilirsin, tam bir şov yapıyor.”

    Hakem: “Kontrol tamamlandı mı?”

    VAR: “Bir saniye, hayır, bir saniye. Onu tutuyor… Bana göre kolunu uzatıyor ve yine de onu tutuyor. Bir saniye, bana alçak bir kamera açar mısın?”

    Hakem: “Onlar kontrol ediyorlar.”

    VAR: “Pavlovic müdahale edemez. Sırtını topa dönmüş ve eliyle Simeone'yi itiyor. Bence cezalandırılabilir. Ben gösterirdim ama APP'yi kontrol et. APP'yi kontrol edeceğim çünkü sana tekrar izletmem gerekiyor. Hadi, top orada serbest.”

    Hakem: “Gidip tekrar mı izleyeyim?”

    VAR: “Evet, gelip izlemelisin, tekrar izlemeyi aç. Pavlovic de sarı kartlık çünkü burada, bak, sırtı dönük. Topla ilgilenmiyor. Francesco, Pavlovic var ki – sana göstereceğim – topla ilgilenmiyor ve ellerini Simeone’nin yüzüne koyuyor. Elleri Simeone’nin yüzünde. Topa sahip değil, sadece cezalandırılması gereken sportmenlik dışı davranış.”

    Hakem: “Pavlovic'e sarı kart göstermeliyim”.

    VAR: “Sportmenlik dışı davranışını onaylıyoruz, başka bir kriter yok. Pavlovic, sarı kart, Milan'ın 31 numarası.”

  • TONOLINI'NİN SÖZLERİ

    VAR incelemesinin ardından penaltı kararı açıklandı ve DAZN’de Tonolini şöyle yorumladı: “Karar doğru, ancak bu sonuca ulaşmak için oldukça zorlu bir inceleme süreci geçirdik ve bundan pek memnun değiliz. Belki de gereğinden fazla zaman harcıyoruz. Çok uzun incelemelerin bazı şüphe ve beklentileri besleyebileceğini biliyoruz. Üstelik sunulan görüntülerde, görüntüyü ve yapılan kararları daha net hale getirebilecek bir büyüteç, temas noktasına yakınlaştırma yok. Pavlovic, aslında topa sırtını dönüyor, tek ilgisi ve hedefi Simeone'yi durdurmak ve bunu yüzüne elini koyarak yapıyor. Yüz, kurallarla korunan bir bölgedir ve dolayısıyla bu bir penaltıdır. Açıkçası, aynı temas omuzda olsaydı... Başka bir şeyden bahsediyor olurduk. Yüz korunan bir bölgedir, verilen cezaya yöneliyoruz. Doğru karar, ancak süreç daha hızlı ve daha kaliteli olabilirdi.”

  • SAHADAN ATILABİLİR MİYDİ?

    Tonolini, kararın sahada verilebileceğini doğruladı: “Fourneau bu kararı sahadan verebilir miydi? Bunu yapma imkânı kesinlikle vardı. Hakemin kararlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Eğer bunu yapsaydı, durumu yönetirken daha az sorun yaşardık. Bunu yapmanın bir yolu vardı; VAR sayesinde sonuca ulaştık. Doğru bir karardı, ancak hem sahada hem de inceleme sürecinde bu kararı daha iyi bir şekilde verebilirdik.”

