Milan-Torino maçındaki penaltı hakkında Open VAR: "Yüzüne bir darbe indirdi, çok hafif bir temas. Ceza gerektiren bir hareket; Pavlovic topa hiç ilgi göstermedi." Tonolini: "Doğru karar, ancak zorlu bir inceleme. Penaltı sahada verilebilirdi."

VAR: “Burada benim için bir şey yok”.

Hakem: “Ona bakıyorlar, ona bakıyorlar.”

VAR: “Nasıl geçtiğini göster bana. Ah, yüzüne bir darbe indiriyor. Hmm… Başka bir kamera var mı? Ceza sahasındayız, kamerayı değiştiriyorum. Bence açıkçası pek tutarlı değil.”

Dördüncü hakem: “Eğer kontrol tamamlandı derse, itiraz ettiği için ona sarı kart da gösterebilirsin, tam bir şov yapıyor.”

Hakem: “Kontrol tamamlandı mı?”

VAR: “Bir saniye, hayır, bir saniye. Onu tutuyor… Bana göre kolunu uzatıyor ve yine de onu tutuyor. Bir saniye, bana alçak bir kamera açar mısın?”

Hakem: “Onlar kontrol ediyorlar.”

VAR: “Pavlovic müdahale edemez. Sırtını topa dönmüş ve eliyle Simeone'yi itiyor. Bence cezalandırılabilir. Ben gösterirdim ama APP'yi kontrol et. APP'yi kontrol edeceğim çünkü sana tekrar izletmem gerekiyor. Hadi, top orada serbest.”

Hakem: “Gidip tekrar mı izleyeyim?”

VAR: “Evet, gelip izlemelisin, tekrar izlemeyi aç. Pavlovic de sarı kartlık çünkü burada, bak, sırtı dönük. Topla ilgilenmiyor. Francesco, Pavlovic var ki – sana göstereceğim – topla ilgilenmiyor ve ellerini Simeone’nin yüzüne koyuyor. Elleri Simeone’nin yüzünde. Topa sahip değil, sadece cezalandırılması gereken sportmenlik dışı davranış.”

Hakem: “Pavlovic'e sarı kart göstermeliyim”.

VAR: “Sportmenlik dışı davranışını onaylıyoruz, başka bir kriter yok. Pavlovic, sarı kart, Milan'ın 31 numarası.”