83' - Ricci 4-1'i yakından kaçırıyor ama sahanın diğer tarafında Simeone yerde. Fourneau, VAR'da durumu inceliyor ve Pavlovic'in Simeone'ye istemeden yüzüne eliyle vurduğunu tespit ediyor. Hakem, San Siro seyircisine Pavlovic'in müdahalesinin penaltı olduğunu bildiriyor. Luca Marelli, DAZN'e bunun yoğun bir pozisyon olduğunu belirtiyor.





88' - Torino, De Winter'in ceza sahası içinde eliyle topa dokunduğunu iddia ediyor. Elle temas var ama Fourneau oyunu devam ettiriyor. Luca Marelli'ye göre, Rossoneri'nin stoperinin kolu hiç hareket etmedi.