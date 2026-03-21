Maignan 6,5: Hiçbir özel hatası olmadan iki kez ağlardan topu topladı. Bu kez gerçekten belirleyici oldu; 67. dakikada Simeone’nin gol sevincini, tamamen içgüdüsel bir müdahaleyle engelledi ve ilk yarıda Zapata’ya yaptığı müdahaleyle skoru eşitledi. Belirleyici.

Tomori 5,5: İngiltere milli takımına dönüşünü en iyi şekilde kutlayamayan İngiliz savunmacı, ilk yarıda sürekli geç kaldı. Arkadan yaptığı faul ona sarı kart ve ikinci yarıda Allegri'nin 4-3-3'e geçmesiyle oyundan çıkmasına mal oldu (46'dan itibaren Athekame 6: taktik açıdan düzenli).

De Winter6: Simeone'nin 1-1'i getirengolünde geç kaldı. Hem Zapata hem de Adams'a karşı top için top, santim için santim mücadele ederek toparlandı.

Pavlovic6,5: Diavolo'nun ilk golünde nadir görülen güzellikte bir gol attı, sezonun gol sayısı şimdiden 4'e çıktı. Kesinlikle önlenebilir bir penaltı faulü nedeniyle yarım puan kırıldı; bu faul ile maçın sonlarında (istemeden) Granata'ya umut verdi.

Saelemaekers 6: Ne kötü ne de iyi bir maç: Taktik açıdan gayretliydi ancak Rossoneri'nin hücumlarını ateşlemek için meşhur enerjisi eksikti. (90'dan itibaren Odogu sv)

Fofana 7: Prati ve Obrador, Fransız oyuncuyu rahatsız etmeyen bir ikili markaj kurmaya çalıştı ancak Fofana, Granata'nın taktik düzenini alt üst etmek için doğru zamanlamayla hareket etmeyi başardı. Sezonun ikinci golüyle ödüllendirildi; bu gol, maçı bitiren en önemli gol oldu. Kararlı. (70'den itibaren Ricci 6: sık sık olduğu gibi, oyuna girdikten sonra maça iyi bir etki yaptı. Maçın sonlarında golü az farkla kaçırdı)

Modric 6: Orta sahada liderlik yapıyor, bugün takım için pratik ve galip gelmek gerektiği için süper kahraman rolünü bir kenara bırakmaya karar veriyor. Her zaman sahada ve oyunun içinde, fiziksel kondisyonunun hala mükemmel olduğunu gösteriyor.

Rabiot 7: Dük geri döndü ve Milan galibiyete geri döndü, denklem bir hayli kolaylıkla tekrarlanıyor. Tecrübeli bir forvet gibi bir gol attı, ligdeki beşinci golü, maçı Rossoneri'nin lehine çevirdi. Vazgeçilmez.

Bartesaghi 5,5: İlk yarıda Pedersen'in hareketlerini okumakta büyük zorluk çekti. İkinci yarıda toparlandı ama genel olarak performansı yeterli seviyenin altında kaldı.

Pulisic 6: İlk 20 dakikada ikinci forvet olarak oyunun ipini eline almakta zorlandı. Milan 4-3-3'e geçtiğinde kesinlikle daha iyiydi. Rabiot'un golüne yaptığı asist harikaydı. Henüz gerçek Pulisic değil ama en azından toparlanmanın bazı işaretleri var. (77'den itibaren Gimenez s.v)

Fullkrug 5,5: Maça yanlış kıyafetle çıktı: Allegri'yi ikna etmek için çok bol ve ağırdı. Ortadan bir kafa vuruşu, birkaç basit pas ve rakiplere asla zarar veremeyeceği hissi. Reddedildi. (70'den itibaren Nkunku 6: Maçın sonlarında iyi hareket etti)





Teknik Direktör Allegri 6,5: Maçı iyi okudu ve Torino'nun coşkusunu frenlemek için taktiksel düzeni değiştirdi. Şampiyonlar Ligi yarışı için paha biçilmez bir başarı.