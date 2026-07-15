Milan, Terracciano ayrılıyor: Monza ve Udinese’den teklifler, istenen ücret

Monza, Serie A’ya geri döndü ve bu lig için hazır olan oyuncularla akıllı bir transfer politikası izlemeyi hedefliyor: değerlendirilen isimler arasında eski Verona oyuncusu Terracciano da yer alıyor. Milan, bu oyuncunun transfer bedelini yaklaşık 5 milyon avro olarak değerlendiriyor ve hakkında bilgi alan takımlar arasında Udinese de bulunuyor.