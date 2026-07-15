Cremonese'nin küme düşmesine rağmen Filippo Terracciano, 36 maça çıkıp 2 gol atarak başarılı bir sezon geçirdi. 2003 doğumlu bu bek, şu anda Ruben Amorim'in yönetiminde antrenmanlara devam ediyor ancak yaz aylarında Milan'dan ayrılması bekleniyor. Talep eksikliği yok; Terracciano, birçok kulüp için faydalı olabilecek bir oyuncu.
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Milan, Terracciano ayrılıyor: Monza ve Udinese’den teklifler, istenen ücret
MONZA VE UDINESE İLGİLENİYOR
Monza, Serie A’ya geri döndü ve bu lig için hazır olan oyuncularla akıllı bir transfer politikası izlemeyi hedefliyor: değerlendirilen isimler arasında eski Verona oyuncusu Terracciano da yer alıyor. Milan, bu oyuncunun transfer bedelini yaklaşık 5 milyon avro olarak değerlendiriyor ve hakkında bilgi alan takımlar arasında Udinese de bulunuyor.
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