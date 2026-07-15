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terracciano cremoneseGetty Images

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Milan, Terracciano ayrılıyor: Monza ve Udinese’den teklifler, istenen ücret

AC Milan

Milan’ın kadrosunda yer alan ve 2028 yılına kadar Rossoneri ile sözleşmesi bulunan 2003 doğumlu sağ bek Filippo Terracciano, Serie A’da ilgi görüyor.

Cremonese'nin küme düşmesine rağmen Filippo Terracciano, 36 maça çıkıp 2 gol atarak başarılı bir sezon geçirdi. 2003 doğumlu bu bek, şu anda Ruben Amorim'in yönetiminde antrenmanlara devam ediyor ancak yaz aylarında Milan'dan ayrılması bekleniyor. Talep eksikliği yok; Terracciano, birçok kulüp için faydalı olabilecek bir oyuncu.

  • MONZA VE UDINESE İLGİLENİYOR

    Monza, Serie A’ya geri döndü ve bu lig için hazır olan oyuncularla akıllı bir transfer politikası izlemeyi hedefliyor: değerlendirilen isimler arasında eski Verona oyuncusu Terracciano da yer alıyor. Milan, bu oyuncunun transfer bedelini yaklaşık 5 milyon avro olarak değerlendiriyor ve hakkında bilgi alan takımlar arasında Udinese de bulunuyor.

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