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Ruben Amorim MilanGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Milan Teknik Direktörü Amorim: "Musah'ı neden sol bekte oynattığımın nedeni bu"

AC Milan
Genoa - AC Milan
Genoa
Serie A

Teknik direktör, Genoa maçı öncesinde konuştu

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Serie A

22 Kas 2026

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Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Genoa maçı öncesinde DAZN'a konuştu: "Cenova'da ateşli bir atmosfer mi? Önemli değil. Son maçta gördüklerimize karşılık vermeliyiz. Rekabetçi olmalıyız; bugün görmek istediğim şey bu. Rekabetçi bir takım. Sezon içinde iyi futbol oynayabilen bir takım olduğumuzu zaten gösterdik ama rekabetçi olmalıyız."

  • Derbi ile Ferencvaros arasında: "En önemli şey, son maçta yapmadıklarımızı bugün yapmak. Bugün Genoa'nın sağlam bir takım olduğunu, maçların ilk dakikalarında çok güçlü oynadığını biliyoruz. Presste ve geçişlerde güçlüler. Son maçlarımıza bakarsanız tam da bu alanlarda sorun yaşadığımızı görürsünüz. Bu yüzden önceki maçlarda yolunda gitmeyenlerden yararlanarak bu maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız" sözlerini aktardı Milannews.it.

    Musah'ın sol bekte oynatılması hakkında: "Sol kanatta sağ ayak. Bazen mesele yalnızca oyuncuların özellikleri ve sahip olmak istediğimiz niteliklerdir. Pek çok etken var".

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Gelecek maçlar
SAS

SAS

Serie A

22 Kas 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC