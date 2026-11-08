Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Genoa maçı öncesinde DAZN'a konuştu: "Cenova'da ateşli bir atmosfer mi? Önemli değil. Son maçta gördüklerimize karşılık vermeliyiz. Rekabetçi olmalıyız; bugün görmek istediğim şey bu. Rekabetçi bir takım. Sezon içinde iyi futbol oynayabilen bir takım olduğumuzu zaten gösterdik ama rekabetçi olmalıyız."
Milan Teknik Direktörü Amorim: "Musah'ı neden sol bekte oynattığımın nedeni bu"
Derbi ile Ferencvaros arasında: "En önemli şey, son maçta yapmadıklarımızı bugün yapmak. Bugün Genoa'nın sağlam bir takım olduğunu, maçların ilk dakikalarında çok güçlü oynadığını biliyoruz. Presste ve geçişlerde güçlüler. Son maçlarımıza bakarsanız tam da bu alanlarda sorun yaşadığımızı görürsünüz. Bu yüzden önceki maçlarda yolunda gitmeyenlerden yararlanarak bu maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız" sözlerini aktardı Milannews.it.
Musah'ın sol bekte oynatılması hakkında: "Sol kanatta sağ ayak. Bazen mesele yalnızca oyuncuların özellikleri ve sahip olmak istediğimiz niteliklerdir. Pek çok etken var".
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