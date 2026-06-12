Milan, teknik direktör koltuğu konusunda son durum: Jaissle ile yeni görüşme, Glasner ve Amorim ile temaslar

Fabrizio Romano ve Matteo Moretto'nun aktardığına göre, bugün, 12 Haziran Cuma günü, Jaissle ile bir görüşme daha gerçekleştirildi. Bu, İspanya'daki görüşmenin ardından bu hafta içinde yapılan ikinci yüz yüze görüşme: bu durum, her iki tarafın da bir anlaşmaya varmaya istekli olduğunun bir göstergesi.





Alman teknik adam, Rossoneri'nin teknik direktörlüğü için hala adaylar arasında yer alıyor: iki taraf görüşmelerini sürdürüyor ve sadece ekonomik açıdan değil, teknik proje konusunda da bir anlaşmaya varma olasılığını değerlendirmek için görüşmelerine devam ediyor.