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Milan, teknik direktör koltuğu konusunda son durum: Jaissle ile yeni görüşme, Glasner ve Amorim ile temaslar

AC Milan
Transfers
Serie A
M. Jaissle
O. Glasner
R. Amorim

Rossoneri ile Alman teknik direktör arasında yeni bir görüşme.

Milan'da son günler oldukça hareketli geçiyor. Yönetimden bir yanıt beklemekten yorulan Ralf Rangnick'in reddiyle karşı karşıya kalan Rossoneri, yeni teknik direktör arayışını sürdürüyor. Hazırlık kampına bir ay kala, RedBird yönetimi her iki konuda da hızlanmak zorunda.


Az önce sona eren sezonun hayal kırıklığı yaratan beşinci sırasının ardından, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için bir an önce kararlar alınması gerekiyor. Teknik direktör konusunda son saatlerde, görevden alınan Massimiliano Allegri'nin yerine geçecek başlıca adaylardan biri olan Matthias Jaissle ile yeni bir görüşme yapıldığı bildirildi.

  • JAISSLE İLE YENİ BULUŞMA

    Fabrizio Romano ve Matteo Moretto'nun aktardığına göre, bugün, 12 Haziran Cuma günü, Jaissle ile bir görüşme daha gerçekleştirildi. Bu, İspanya'daki görüşmenin ardından bu hafta içinde yapılan ikinci yüz yüze görüşme: bu durum, her iki tarafın da bir anlaşmaya varmaya istekli olduğunun bir göstergesi.


    Alman teknik adam, Rossoneri'nin teknik direktörlüğü için hala adaylar arasında yer alıyor: iki taraf görüşmelerini sürdürüyor ve sadece ekonomik açıdan değil, teknik proje konusunda da bir anlaşmaya varma olasılığını değerlendirmek için görüşmelerine devam ediyor.

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  • GLASNER VE AMORIM

    Oliver Glasner, Rossoneri'nin teknik direktörlüğü için hâlâ adaylar arasında yer alıyor, ancak henüz bir anlaşma sağlanmadı. Crystal Palace ile Conference League şampiyonluğunu kazanan teknik direktör, Rossoneri'den yanıt bekliyor ve özellikle teknik projede garantiler istiyor.


    Ayrıca, bu üçlü yarışta dışardan gelen Ruben Amorim'in konumuna da dikkat çekmek gerekir. Son günlerde temaslar devam etti ve bu adaylık, Jaissle ve Glasner'in ardından dikkate alınması gereken bir adaylık.