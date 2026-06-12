Milan, teknik direktör koltuğu konusunda son durum: Jaissle ile yeni görüşme, Glasner ve Amorim ile temaslar

Milan'da son günler oldukça hareketli geçiyor. Yönetimden bir yanıt beklemekten yorulan Ralf Rangnick'in reddiyle karşı karşıya kalan Rossoneri, yeni teknik direktör arayışını sürdürüyor. Hazırlık kampına bir ay kala, RedBird yönetimi her iki konuda da hızlanmak zorunda.
Az önce sona eren sezonun hayal kırıklığı yaratan beşinci sırasının ardından, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için bir an önce kararlar alınması gerekiyor. Teknik direktör konusunda son saatlerde, görevden alınan Massimiliano Allegri'nin yerine geçecek başlıca adaylardan biri olan Matthias Jaissle ile yeni bir görüşme yapıldığı bildirildi.