24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Andrej Kostic MilanAC Milan
Çeviri:

Milan: Sparta Rotterdam'da Kostic sezona zorlu başladı. Ocak ayında takım değiştirecek mi? Son durum

AC Milan
A. Kostic
Sparta Rotterdam
Transfers

Milan: 2007 doğumlu forvet Kostic, Eredivisie'de Sparta Rotterdam'da kendine yer edinmekte zorlanıyor

Milan, 2007 doğumlu Karadağlı forvet Andrej Kostic'in potansiyeline güçlü biçimde inanarak erkenden harekete geçmişti. Önce eski isim Igli Tare, ardından Jovan Kirovski, yaz transfer döneminin açılmasına daha aylar varken Partizan Belgrad ile anlaşmayı tamamladı: Sırp kulübüne 3 milyon avro, bonuslar ve sonraki satıştan pay verilecek; genç oyuncu da geçtiğimiz 30 Mart'ta Milano'da sağlık kontrolünden geçti.

Başlangıçta Kostic transferinin, Dusan Vlahovic'e ulaşmak için bir tür geçiş yolu olduğu düşünülüyordu. Çünkü iki futbolcunun da menajeri Darko Ristic'ti. Ancak Milan sonunda Goncalo Ramos'u tercih etti, eski Juventus oyuncusu ise Beşiktaş'a transfer oldu.

  • Milan Futuro’ya fazla, Amorim’e hâlâ yetersiz

    Sırbistan liginde çift haneli gol sayısına ulaşmış ve Karadağ 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da çok sayıda gol atmış bir forvete Serie D dar geliyordu. Milan, Kostic'i başlangıçta Milan Futuro'da oynatmayı planlayarak kadrosuna katmıştı. Ancak oyuncu, A takımla çıktığı Avustralya turnesinden döndükten sonra Milan'ın ikinci takımıyla yalnızca birkaç gün antrenman yaptı.


    İki takımın teknik ekipleri arasında yapılan bir dizi görüşme ve iç değerlendirmenin ardından ilk sonuca varıldı: Kostic, Serie D'de oynayarak gelişiminde ilerleme kaydetme riski taşıyordu. Öte yandan Amorim, onu Modric ve takım arkadaşlarıyla oynamak için fazla ham buldu. Portekizli teknik adam Ramos'un yedeği olarak Camarda'yı zaten seçmiş olduğundan, Kostic'in geri planda kalma riski vardı.

  • Sparta Rotterdam'a satın alma opsiyonsuz kiralık transfer

    Milan, geçtiğimiz 19 Ağustos'ta Kostic'in Sparta Rotterdam'a transferini resmen duyurdu. Üç gün içinde başlayıp sonuçlanan görüşmelerin ardından oyuncu, kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu olmadan kiralandı: Hollanda kulübü, 2007 doğumlu santrforun maaşının tamamını üstlendi ve geçici transfer için Milan'dan oyuncunun uygunluğunu soran birçok İtalyan ve Alman kulübünü geride bıraktı. Genç forvetlerin gelişimi için ideal bir lig olarak görüldüğünden tercih Eredivisie'den yana kullanıldı.

  • (Neredeyse) hiç oynamıyor

    Kostic'in Sparta Rotterdam'daki macerası şu ana kadar Hollanda kulübünün yönetimini memnun edecek gibi görünmüyor: Karadağlı forvet, sezona bazı sıkıntılarla başlayan takımda (şu ana kadar 8 maçta yalnızca 6 puan) kendini kabul ettirmekte büyük zorluk yaşıyor.

    Andrej'in önünde, Sparta Rotterdam'ın bonservisine sahip olduğu 2003 doğumlu forvet Milan Zonneveld var. Zonneveld, 8 maçta 5 gol atarak sezona harika bir başlangıç yaptı. Hollanda ekibinin 4-2-3-1 dizilişiyle oynadığı düşünüldüğünde Kostic, şu anda Zonneveld'in yedeği.


    Ancak AC Milan'ı düşündüren, Kostic'in şu ana kadar aldığı süre: Eredivisie'de yalnızca 4 maçta forma giyen Kostic, toplamda sadece 56 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist üretemedi. Eski Partizan Belgrad oyuncusu bu gidişatı değiştiremezse ocak ayında kiralık sözleşmesini sonlandırıp durumuna daha uygun bir proje arayabilir.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
SPA

SPA

Eredivisie

17 Eki 2026

WII

WII

MIL

MIL

Serie A

18 Eki 2026

ATA

ATA