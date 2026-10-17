Sırbistan liginde çift haneli gol sayısına ulaşmış ve Karadağ 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da çok sayıda gol atmış bir forvete Serie D dar geliyordu. Milan, Kostic'i başlangıçta Milan Futuro'da oynatmayı planlayarak kadrosuna katmıştı. Ancak oyuncu, A takımla çıktığı Avustralya turnesinden döndükten sonra Milan'ın ikinci takımıyla yalnızca birkaç gün antrenman yaptı.





İki takımın teknik ekipleri arasında yapılan bir dizi görüşme ve iç değerlendirmenin ardından ilk sonuca varıldı: Kostic, Serie D'de oynayarak gelişiminde ilerleme kaydetme riski taşıyordu. Öte yandan Amorim, onu Modric ve takım arkadaşlarıyla oynamak için fazla ham buldu. Portekizli teknik adam Ramos'un yedeği olarak Camarda'yı zaten seçmiş olduğundan, Kostic'in geri planda kalma riski vardı.