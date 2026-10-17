Milan, 2007 doğumlu Karadağlı forvet Andrej Kostic'in potansiyeline güçlü biçimde inanarak erkenden harekete geçmişti. Önce eski isim Igli Tare, ardından Jovan Kirovski, yaz transfer döneminin açılmasına daha aylar varken Partizan Belgrad ile anlaşmayı tamamladı: Sırp kulübüne 3 milyon avro, bonuslar ve sonraki satıştan pay verilecek; genç oyuncu da geçtiğimiz 30 Mart'ta Milano'da sağlık kontrolünden geçti.
Başlangıçta Kostic transferinin, Dusan Vlahovic'e ulaşmak için bir tür geçiş yolu olduğu düşünülüyordu. Çünkü iki futbolcunun da menajeri Darko Ristic'ti. Ancak Milan sonunda Goncalo Ramos'u tercih etti, eski Juventus oyuncusu ise Beşiktaş'a transfer oldu.