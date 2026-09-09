ZUMA Press Wire
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Milan Skriniar, Fenerbahçe'nin Roma karşısında 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verme mücadelesi öncesi "büyük sorumluluk" hissettiğini söyledi
Skriniar, 18 yıllık bekleyişin ardından Fenerbahçe'ye liderlik ediyor
Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, kulübün 18 yıllık Şampiyonlar Ligi ana sahne hasretinin Roma karşısında sona ereceği maçta takımını Chobani Stadyumu'nda sahaya çıkaracak. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde üç eleme turunu geçerek dönüşünü garantiledi.
Maç öncesi basın toplantısında Kartal'la birlikte konuşan Skriniar, Avrupa'nın elit kulvarındaki futbolun İstanbul'a geri dönmesinin duygusal ağırlığını kabul etti.
Deneyimli savunmacı, yaklaşık yirmi yılın ardından gelen bu dönüm noktasının taraftarlar için ne anlam ifade ettiğinin takım tarafından tamamen farkında olunduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Kaptan, taraftarlara karşı sorumluluğu vurguladı
Skriniar, İtalyan rakiplerine karşı unutulmaz bir performans sergileme konusunda takımın derin bir sorumluluk hissettiğini vurguladı. Takım arkadaşlarına, Avrupa kampanyalarını başlatmak için azami puanı almaları çağrısında bulundu.
Slovak milli oyuncu, Fenerbahçe'nin her turnuvaya en üst seviyeye ulaşma hedefiyle girdiğinde ısrar etti.
"Şampiyonlar Ligi 18 yıl sonra bu stada geri dönerken taraftarlarımıza karşı büyük bir sorumluluk hissediyoruz," dedi Skriniar. "Yarın ilk puanlarımızı almak istiyoruz."
Gasperini'nin Roma'sındaki zayıflıkları hedef alıyor
Rakibi analiz eden Skriniar, Roma'nın Gian Piero Gasperini yönetimindeki güçlü formunu kabul etti; Serie A ekibi iç liginde zirvede yer alıyor. Ancak kaptan, Fenerbahçe'nin İtalyan savunmasında boşluklar bulabileceği konusunda kendinden emin.
Fenerbahçe, hafta sonunda Beşiktaş'a karşı derbide aldığı iç saha yenilgisinin ardından maça olumlu bir sonuç arayışıyla çıkıyor.
Skriniar, "Roma güçlü, organize ve formda bir rakip" dedi. "Onların zayıf anlarından yararlanmamız gerekiyor."
- ZUMA Press Wire
Odak Chobani Stadyumu’ndaki sahaya kayıyor
Romelu Lukaku eski kulübüne karşı sahaya çıkmaya hazırlanırken ve sakatlıklar nedeniyle birkaç kilit oyuncu eksikken, Skriniar'ın liderliği ev sahibi ekip için hayati önem taşıyacak.
Fenerbahçe, Roma'yı mağlup etmek ve lig aşamasında güçlü bir temel oluşturmak için İstanbul'daki tutkulu atmosferi kullanmayı hedefliyor.
Skriniar ve takım arkadaşları, maç öncesi odaklarını Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde kritik üç puana dönüştürmeye çalışacak.
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