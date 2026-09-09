Romelu Lukaku eski kulübüne karşı sahaya çıkmaya hazırlanırken ve sakatlıklar nedeniyle birkaç kilit oyuncu eksikken, Skriniar'ın liderliği ev sahibi ekip için hayati önem taşıyacak.

Fenerbahçe, Roma'yı mağlup etmek ve lig aşamasında güçlü bir temel oluşturmak için İstanbul'daki tutkulu atmosferi kullanmayı hedefliyor.

Skriniar ve takım arkadaşları, maç öncesi odaklarını Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde kritik üç puana dönüştürmeye çalışacak.