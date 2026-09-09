Bugün basın toplantısında konuşan Fofana, kendisini şu sözlerle tanıttı: "Uyum sürecim çok iyi geçti. Büyük bir takımdayız ve bizi çok sıcak karşılayan harika takım arkadaşlarımız var. Uyum sağladık, şimdiden birkaç dakika forma giydik ve teknik ekibin güvenine sahibiz. Her şey transfer döneminin son dakikalarında sonuçlandı ama Sevilla benimle iletişime geçtiğinde, bu kulübün oyuncusu olmaya hemen ikna oldum. Beni isteyenleri her zaman ilk sıraya koyarım, sözümü verdim ve birkaç saat içinde anlaşma tamamlandı. Adım farklı takımlarla anıldı ama Lyon'daki durumun ardından Sevilla'ya gelme fırsatı buldum ve bundan çok mutluyum. O anda daha iyisini hayal edemezdim, her şey kusursuzdu. Yaşamak için Avrupa'nın en iyi bölgelerinden birindeyim, başkan çok ilgili ve bu her kulüpte böyle olmuyor. Herkes kulübün yaşamına dahil oluyor. Bu da sahadaki performansımıza olumlu yansıyacak. Bu stadyumu bir kaleye çevirmeliyiz ki iç sahada her zaman puan alabilelim ve taraftarlarımız da takımlarını izlemek için her zaman istekli olsun. Her maçta rekabetçi olmalıyız. Fiziksel kalite anlamında katkı verebilirim; en güçlü yönüm takım arkadaşlarıma çok iyi uyum sağlayabilmem. Ben hibrit bir orta saha oyuncusuyum; hem daha geride hem de daha ileride oynayabilirim ama her oyuncunun oyun tarzına uyum sağlarım".