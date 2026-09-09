Youssouf Fofana büyük ihtimalle futbol kariyerinin en tuhaf yazını yaşadı. Fransız orta saha oyuncusu, Milan’daki ilk iki yılında en çok kullanılan oyunculardan biri konumundayken gözden çıkarılan bir isme dönüştü. Ruben Amorim onu takım grubunun dışında bıraktı ve yaklaşık üç hafta boyunca diğer kadro dışı bırakılan isimler Tomori, Odogu ve Nkunku ile birlikte takımdan ayrı çalıştı.
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Milan: Sevilla’dan Fofana’nın maaşında karşılanan payla ilgili sürpriz açıklama
SON GÜN
Fofana için piyasada geçen bir yaz, uygun başlık olurdu. İlk olarak Premier League kulüpleri Crystal Palace ve Nottingham Forrest onu düşündü, ardından son 2 günlük transfer döneminde Lyon ile anlaşma sağlanmadan önce Juventus ve Galatasaray devreye girdi. Daha doğrusu son günün öğle saatlerinde, Fransız kulübü maaş sorununu Tagliafico'nun Atletico Madrid'e transferiyle çözmüş gibi görünüyordu; ancak bu transfer gerçekleşmedi. Her şeye yeniden başlamak gerekiyor, sona çok az saat kalmışken Milan ne yapacağını bilemiyor: Sevilla'yı arıyor ve transfer kısa sürede tamamlanıyor.
Anlaşmanın detayları
Milan, Fofana’yı satın alma opsiyonu belirlenmeden, bedelsiz ama kuru kiralık olarak Sevilla’ya gönderdi. Ulusya ekibinin neredeyse çaresiz şekilde bir orta saha oyuncusu alması gerektiği için, bundan en çok Sevilla’nın faydalandığı çok hızlı bir operasyon oldu. Ancak dün İspanya’dan ortaya çıkan detay giderek daha fazla doğrulanıyor: Endülüs kulübü maaşın yalnızca yüzde 8’ini ödeyecek, geri kalanı ise Milan tarafından karşılanacak. Hatırlatalım, Fofana’nın Milan ile brüt maaşı 5,5 milyon euro.
Basın toplantısındaki açıklamalar
Bugün basın toplantısında konuşan Fofana, kendisini şu sözlerle tanıttı: "Uyum sürecim çok iyi geçti. Büyük bir takımdayız ve bizi çok sıcak karşılayan harika takım arkadaşlarımız var. Uyum sağladık, şimdiden birkaç dakika forma giydik ve teknik ekibin güvenine sahibiz. Her şey transfer döneminin son dakikalarında sonuçlandı ama Sevilla benimle iletişime geçtiğinde, bu kulübün oyuncusu olmaya hemen ikna oldum. Beni isteyenleri her zaman ilk sıraya koyarım, sözümü verdim ve birkaç saat içinde anlaşma tamamlandı. Adım farklı takımlarla anıldı ama Lyon'daki durumun ardından Sevilla'ya gelme fırsatı buldum ve bundan çok mutluyum. O anda daha iyisini hayal edemezdim, her şey kusursuzdu. Yaşamak için Avrupa'nın en iyi bölgelerinden birindeyim, başkan çok ilgili ve bu her kulüpte böyle olmuyor. Herkes kulübün yaşamına dahil oluyor. Bu da sahadaki performansımıza olumlu yansıyacak. Bu stadyumu bir kaleye çevirmeliyiz ki iç sahada her zaman puan alabilelim ve taraftarlarımız da takımlarını izlemek için her zaman istekli olsun. Her maçta rekabetçi olmalıyız. Fiziksel kalite anlamında katkı verebilirim; en güçlü yönüm takım arkadaşlarıma çok iyi uyum sağlayabilmem. Ben hibrit bir orta saha oyuncusuyum; hem daha geride hem de daha ileride oynayabilirim ama her oyuncunun oyun tarzına uyum sağlarım".
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