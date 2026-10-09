On sekiz yaşında, geride önemli bir Serie B sezonu ve 2031'e kadar yeni uzatılmış bir sözleşme var. Bu, açık ve tartışmasız bir güven mesajı. Christian Comotto Milan'ın bugün ve özellikle gelecek için üzerine gitmeye karar verdiği gençlerden biri. 2008 doğumlu orta saha oyuncusu, Fiorentina ve Torino'nun eski savunmacısı Gianluca Comotto'nun oğlu. Spezia'daki kiralık döneminin ardından Milan'a döndü ve 2026 yazında A takım grubuna dahil edildi. Sezonun bu başlangıcındaki zorluklardan önce iyi bir pre-season geçirdi. Son derece normal ve öngörülebilir olan bu tabloda, Comotto'nun hiyerarşide önünde Adrien Rabiot ve Luka Modric gibi iki şampiyonun yanı sıra yeniden çıkışa geçen Yunus Musah da bulunuyor. Ancak değer kazandırma projesinde, Serie A ile Avrupa Ligi arasındaki sezonun bu ilk çok kısa bölümünde oynanan dakika hanesinde sıfır yazması dikkat çekiyor. Bu rakam, kış transfer döneminde kiralık ayrılık ihtimalini sormak için Milan'la temas kuran çeşitli kulüplerin de dikkatini çekmiş durumda.
Milan: Serie A’dan iki kulüp, ocak ayı için Comotto’yu istedi; Amorim ise ikna olmuş değil ve onu kadroda tutmak istiyor
Monza ve Parma ilgileniyor
Comotto’yu tek bir etiketle tanımlamak zor bir orta saha oyuncusu. Ön libero fiziğine sahip, sekiz numara olarak oynayabilecek kaliteyi taşıyor ve her şeyden önce atağa eşlik etme ve rakip ceza sahasına koşular yapma konusunda doğal bir yatkınlığı var. Milan Primavera’daki yıllarında, oyununu dikine ortaya koyma özgürlüğüyle birçok maçta on numara olarak görev yaptı. Özellikleri net; şimdi gereken tek şey, bunları güçlendirecek, geliştirecek ve işlevsel hale getirecek ideal program.
Parma, Comotto’yu parlatmak için doğru teknik projeye sahip olduğuna inanıyor ve geçen yazdan bu yana, daha önce bonservissiz olarak ayrılan eski bir Milan oyuncusu Simone Lontani transferini bitirdiği menajer Beppe Riso’ya baskı yapıyor. Son günlerde Dükalık ekibi yeniden harekete geçerek oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle doğrudan Milan’dan istedi. Juric’in Monza’sı da 2008 doğumlu oyuncuyu ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katma fikrine tamamen açık.
Amorim ikna olmuş değil
Amorim ve Cardinale'nin hem Comotto'yu hem de Camarda'yı kadroda tutma kararı güçlü, net ve cesurdu; sezonun bu başlangıcı da teknik direktör ile Milan patronunun bu konudaki inancını sarsmadı. Şimdi en zorlu görev, Milan'ın tüm kulvarlarda rekabetçi görünebilmesi için gerekli zemini oluşturması gereken sezonun bu döneminde iki gence de alan, güven ve süre vermek olacak.
Amorim, Comotto'ya güçlü biçimde inanıyor ve ekim ayındaki yoğun fikstürde ona süre vermek için bir plan üzerinde çalışıyor (yalnızca 20 günde tam 7 maç). Ancak ilk 11'den Modric ile Rabiot'dan birini çıkarmak çok zor, hatta neredeyse imkansız bir iş olmaya devam ediyor. Mevcut durumda Portekizli teknik adam, 2008 doğumlu oyuncunun kiralık olarak gönderilmesine onay vermek istemiyor ama elbette her şey, oyuncunun buradan ocak ayına kadar bulacağı süreye bağlı olacak. Çünkü bu kalibrede şampiyonlarla yan yana çalışmak gelişim açısından her zaman faydalıdır ama sonunda en önemli şey sahaya çıkacak alanı bulmaktır.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun