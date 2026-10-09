Comotto’yu tek bir etiketle tanımlamak zor bir orta saha oyuncusu. Ön libero fiziğine sahip, sekiz numara olarak oynayabilecek kaliteyi taşıyor ve her şeyden önce atağa eşlik etme ve rakip ceza sahasına koşular yapma konusunda doğal bir yatkınlığı var. Milan Primavera’daki yıllarında, oyununu dikine ortaya koyma özgürlüğüyle birçok maçta on numara olarak görev yaptı. Özellikleri net; şimdi gereken tek şey, bunları güçlendirecek, geliştirecek ve işlevsel hale getirecek ideal program.





Parma, Comotto’yu parlatmak için doğru teknik projeye sahip olduğuna inanıyor ve geçen yazdan bu yana, daha önce bonservissiz olarak ayrılan eski bir Milan oyuncusu Simone Lontani transferini bitirdiği menajer Beppe Riso’ya baskı yapıyor. Son günlerde Dükalık ekibi yeniden harekete geçerek oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle doğrudan Milan’dan istedi. Juric’in Monza’sı da 2008 doğumlu oyuncuyu ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katma fikrine tamamen açık.