Milan, savunma takviyesi: Sadece Gila değil, Gonçalo Inacio için de yeni görüşmeler. Tomori ve Pavlovic’in geleceği hakkında sızan bilgiler

Dikkat edilmesi gereken bir diğer isim ise, Tomori’ninkinden çok daha olumlu bir sezon geçirmiş olması ve daha fazla talip çekebilecek olması nedeniyle Strahinja Pavlovic’tir. Geçen sezon Serie A’da 34 maçta 5 gol atan Sırp stoper, Massimiliano Allegri’nin geçen sezon savunma alanında yürütmeye çalıştığı yoğun çalışmalardan en çok faydalanan oyunculardan biri oldu. Bu sayede, eski Salzburg oyuncusunun performans seviyesi yükseldi ve kısa sürede İngiltere ligindeki bazı takımların radarına girdi. Sözleşmesi 2028’de sona eriyor ve 2 milyon avronun biraz altında olan maaşı, onu isteyen kulüpler için daha da cazip hale getiriyor. Ancak Milan, onu takımda tutmayı ve belki de yakında sözleşme yenilemesini görüşmeyi umuyor; ancak çok yüksek bir bedel karşılığında ayrılmasına izin verebilir. 2025 yazında 20 milyon avroya transfer edilen oyuncunun değeri bugün 50 ila 60 milyon avro arasında.