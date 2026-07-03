Milan, savunma takviyesi: Sadece Gila değil, Gonçalo Inacio için de yeni görüşmeler. Tomori ve Pavlovic’in geleceği hakkında sızan bilgiler

Mario Gila, Milan’ın yeni bir stoper arayışıyla ilgili olarak aniden gündeme geldi. Gonçalo Ramos’un sansasyonel transferiyle forvet pozisyonunu doldurduktan sonra, Rossoneri’nin yeni teknik direktörü Rubén Amorim’in transfer piyasasındaki ikinci önceliği, savunma hattına liderlik edebilecek, hem markajda hem de oyun kurmada yetenekli bir stoper bulmak oldu. Lazio'lu oyuncu uzun süredir ilgiyi çekiyordu; eski sportif direktör Igli Tare ve eski teknik direktör Massimiliano Allegri'nin de radarındaydı, ancak mevcut yönetim tarafından değerlendirilen tek isim o değil. Ayrıca, onun Milan'a gelmesi, o pozisyonda başka bir oyuncunun transferini otomatik olarak engellemeyecek.
GILA İÇİN HIZLI HAREKET, ÇÜNKÜ MILAN ONU NAPOLI’DEN KAPABİLİR