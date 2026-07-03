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cm grafica inacio milan 16 9 2026/27Calciomercato

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Milan, savunma takviyesi: Sadece Gila değil, Gonçalo Inacio için de yeni görüşmeler. Tomori ve Pavlovic’in geleceği hakkında sızan bilgiler

AC Milan
Transfers
G. Inacio
F. Tomori
S. Pavlovic
M. Gila

Rossonero kulübü birden fazla yönde çalışıyor; takviye sayısının, hangi oyuncuların satılacağına bağlı olacağı belirtiliyor

Mario Gila, Milan’ın yeni bir stoper arayışıyla ilgili olarak aniden gündeme geldi. Gonçalo Ramos’un sansasyonel transferiyle forvet pozisyonunu doldurduktan sonra, Rossoneri’nin yeni teknik direktörü Rubén Amorim’in transfer piyasasındaki ikinci önceliği, savunma hattına liderlik edebilecek, hem markajda hem de oyun kurmada yetenekli bir stoper bulmak oldu. Lazio'lu oyuncu uzun süredir ilgiyi çekiyordu; eski sportif direktör Igli Tare ve eski teknik direktör Massimiliano Allegri'nin de radarındaydı, ancak mevcut yönetim tarafından değerlendirilen tek isim o değil. Ayrıca, onun Milan'a gelmesi, o pozisyonda başka bir oyuncunun transferini otomatik olarak engellemeyecek.


GILA İÇİN HIZLI HAREKET, ÇÜNKÜ MILAN ONU NAPOLI’DEN KAPABİLİR

  • TOMORI ARTIK MERKEZDE DEĞİL

    Çok şey, vazgeçilmez görülmeyen ya da Amorim’in ortaya koyduğu oyun konseptlerine daha az uyum sağlayabilen oyuncular için ortaya çıkabilecek olası ayrılıklar ve fırsatlara bağlı olacak. Bu bağlamda, son günlerde Fikayo Tomori’nin gelecek sezon Milan’ın planlarında artık o kadar merkezi bir rol oynamayacağına dair söylentiler yeniden gündeme geldi. Özellikle topu önceden kesme ve hızlı geri dönüşleriyle takdir toplayan ancak son sezonlarda markajda rakibini kaçırma ve oyun okumalarında her zaman isabetli olamama eğilimi de gösteren İngiliz stoperin sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve olası bir uzatma için yürütülen görüşmeler bir süredir tıkanmış durumda. Gayri resmi kaynaklara göre, Rossoneri kulübü Premier Lig’de çözüm arayışında; yaklaşık bir yıl önce Newcastle, 1997 doğumlu oyuncu için bir girişimde bulunmuştu.

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  • PAVLOVIC'E NE OLUYOR?

    Dikkat edilmesi gereken bir diğer isim ise, Tomori’ninkinden çok daha olumlu bir sezon geçirmiş olması ve daha fazla talip çekebilecek olması nedeniyle Strahinja Pavlovic’tir. Geçen sezon Serie A’da 34 maçta 5 gol atan Sırp stoper, Massimiliano Allegri’nin geçen sezon savunma alanında yürütmeye çalıştığı yoğun çalışmalardan en çok faydalanan oyunculardan biri oldu. Bu sayede, eski Salzburg oyuncusunun performans seviyesi yükseldi ve kısa sürede İngiltere ligindeki bazı takımların radarına girdi. Sözleşmesi 2028’de sona eriyor ve 2 milyon avronun biraz altında olan maaşı, onu isteyen kulüpler için daha da cazip hale getiriyor. Ancak Milan, onu takımda tutmayı ve belki de yakında sözleşme yenilemesini görüşmeyi umuyor; ancak çok yüksek bir bedel karşılığında ayrılmasına izin verebilir. 2025 yazında 20 milyon avroya transfer edilen oyuncunun değeri bugün 50 ila 60 milyon avro arasında.

  • GONCALO INACIO ADAYLIKTAN ÇEKİLMİYOR

    İşte bu nedenle Rossoneri kulübü, Gila meselesinden bağımsız olarak transfer piyasasının sunduğu diğer fırsatlara da büyük ilgi göstermeye devam ediyor. Fabrizio Romano ve Matteo Moretto’nun aktardığına göre, Sporting Lizbon’da forma giyen 2001 doğumlu Gonçalo Inacio, hem kulüp yönetimi hem de Rubén Amorim tarafından son derece beğenilen bir isim olmaya devam ediyor. Rossoneri’nin yeni teknik direktörünün gözdesi ve Portekiz milli takımının da önemli bir oyuncusu olan bu sol ayaklı savunma oyuncusu, Amorim’in Milan’da yeniden uygulamayı planladığı üçlü savunma sisteminde, saf stoper pozisyonundan ziyade sol bek olarak daha rahat oynadığı düşünülüyor. Via Aldo Rossi’deki kulübün somut ilgisinin bir göstergesi olarak, geçtiğimiz günlerde de 60 milyon avroluk sözleşme fesih bedeli konusunda pazarlık marjlarını belirlemek amacıyla yeni temaslar kuruldu. Sporting, bir anlaşmaya varmaya açık olsa da, fiyatı çok fazla düşürmeye niyetli değil.

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