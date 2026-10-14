Rafaela Pimenta, röportaj sırasında Milan’a ince bir gönderme yaptı: "Santi’nin hikâyesini unutamayız, değil mi? Ne oldu? Santi, Milan’a sezonun ortasında geldi. Ocak ayında bir takıma katılıp uyum sağlamak kolay değil, öyle değil mi? Sezon başında bir takıma katılmaktan tamamen farklı: başka bir ülke, başka bir dil, başka bir kültür, alışkın olduğundan çok ama çok farklı bir futbol tarzı. Sonra teknik direktör ayrıldı, yönetimin tamamı değişti ve bu yıl yeniden değişti. Anlıyor musun? Devamlılık imkânsız hâle geliyor, imkânsız. Çünkü, şey, transfer sürecini yaşadığımız o dönemde Milan gibi kulübün istikrarlı bir yapısı yoktu; yapı istikrarlı olmadığında da özellikle yeni gelmiş yabancı bir oyuncunun uyum sağlaması zorlaşıyor. Çünkü İtalyanları bilirsin, kim gelirse gelsin, sonunda kendisinden önce ayrılan kişiyi eleştirir. Ayrılan kişi de kendisinden öncekinin... onun kararlarını eleştirir. Bu biraz siyasi bir mesele ve bence Santi, sahadaki performansının çok ötesine geçen bir durumun içindeydi. Bence mesele yalnızca sakatlık sorunları değildi; kendini, nasıl desem, gösterebilmesi için doğru fırsatları da bulamamıştı."