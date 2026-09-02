Santiago Gimenez’in Milan macerası sona erdi. Meksikalı forvet için az sayıda zirvenin ve çok sayıda iniş çıkışın yaşandığı bir buçuk yılın ardından şimdi Portekiz’de, Farioli’nin Porto’sunda yeni bir başlangıç yapıyor. Meksika Milli Takımı oyuncusu için üst düzeyde yeniden çıkışa geçmek ve Feyenoord formasıyla hayranlık uyandıran o yanılmaz golcü kimliğine geri dönmek adına iyi bir fırsat.
Çeviri:
Milan, Santi Gimenez’in babasını dinle: “Bana göre Porto iyi bir ileri adım”
Chaco Gimenez'in itirafı
Christian 'Chaco' Gimenez'in oğlu Santiago'nun Porto'ya kiralık gönderilmesiyle ilgili yorumu: "Bu süreç epey uzadı ve neyse ki iyi sonuçlandı. Beklenenden daha fazla zaman aldı. Porto'yla 20 gündür zaten görüşüyorduk; bizimle temasa geçen ilk kulüplerden biriydi. Ardından Milan'ın Santi'yle ilgili bazı kararları oldu; buna göre eğer kendisine bir kulüp bulamazsa altı ay boyunca oynamadan kalacaktı ve bu da onu giderek daha umutsuz hale getiriyordu. Transfer döneminde eldeki süre azaldıkça durum daha da karmaşıklaştı."
İleri adım
Gimenez’in babası, Porto’yu seçmelerine neden olan gerekçeleri anlatmayı sürdürdü: "Santi çok düşünceli bir çocuk. Biz sadece takımların isimlerine bakmıyoruz; teknik direktöre, nasıl oynadığına, hücumda ne gibi varyasyonları olduğuna, neler yaratabildiğine, Şampiyonlar Ligi’nde oynayıp oynamadığına ve nasıl oynadığına da bakıyoruz. Başka bir takıma transfer olma kararını etkileyen çok fazla faktör var ve aslında biz olayları akışına bıraktık. Milan’ın büyük bir fırsat olacağını düşünüyorduk, çünkü Santi, Milan’ı izleyerek büyümesinin yanı sıra, Milan’a geldiğinde diğer takımları unuttu ve Milano’ya gittik. Gerçek şu ki benim için Porto iyi bir ileri adım, çünkü kendi ulusal liginde mücadele edecek, şampiyonluk için savaşacak, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak ve açıkçası gerçekten çok iyi bir kadrosu var“
Ardından Santiago’nun Milan’daki son ayları hakkında konuştu: "Oynadığında dokuz maça çıktı ama o dokuz maçta sakatlığına rağmen oynamaya devam etti ve durmak istemedi çünkü ilk 11’deydi. Santi hiçbir ilaç kullanmaz, oynamak uğruna Dosul’u bile alıyordu (bir antidepresan, editörün notu), çünkü başka seçenekleri yoktu ve diğer forvetler sakattı. Belki dünyanın bilmediği şeyler var ama ben biliyorum. Performanslar konusunda, iyi gitmemiş ya da üretken olmamış olabilir: sakatlıktan önce oynadığı ilk dokuz maçta aslında ilk 11’deydi. Sakatlıktan döndüğünde takım büyük bir çöküş yaşadı ve birinci sıradan beşinciliğe geriledi. Bu gelişim sürecinin bir parçası, dünyanın sonu değil. 25 yaşında, kariyerinde 99 gol attı ve Şampiyonlar Ligi’ndeki 12 maçta 8 gol ve 2 asist üretti“.
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