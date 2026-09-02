Gimenez’in babası, Porto’yu seçmelerine neden olan gerekçeleri anlatmayı sürdürdü: "Santi çok düşünceli bir çocuk. Biz sadece takımların isimlerine bakmıyoruz; teknik direktöre, nasıl oynadığına, hücumda ne gibi varyasyonları olduğuna, neler yaratabildiğine, Şampiyonlar Ligi’nde oynayıp oynamadığına ve nasıl oynadığına da bakıyoruz. Başka bir takıma transfer olma kararını etkileyen çok fazla faktör var ve aslında biz olayları akışına bıraktık. Milan’ın büyük bir fırsat olacağını düşünüyorduk, çünkü Santi, Milan’ı izleyerek büyümesinin yanı sıra, Milan’a geldiğinde diğer takımları unuttu ve Milano’ya gittik. Gerçek şu ki benim için Porto iyi bir ileri adım, çünkü kendi ulusal liginde mücadele edecek, şampiyonluk için savaşacak, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak ve açıkçası gerçekten çok iyi bir kadrosu var“

Ardından Santiago’nun Milan’daki son ayları hakkında konuştu: "Oynadığında dokuz maça çıktı ama o dokuz maçta sakatlığına rağmen oynamaya devam etti ve durmak istemedi çünkü ilk 11’deydi. Santi hiçbir ilaç kullanmaz, oynamak uğruna Dosul’u bile alıyordu (bir antidepresan, editörün notu), çünkü başka seçenekleri yoktu ve diğer forvetler sakattı. Belki dünyanın bilmediği şeyler var ama ben biliyorum. Performanslar konusunda, iyi gitmemiş ya da üretken olmamış olabilir: sakatlıktan önce oynadığı ilk dokuz maçta aslında ilk 11’deydi. Sakatlıktan döndüğünde takım büyük bir çöküş yaşadı ve birinci sıradan beşinciliğe geriledi. Bu gelişim sürecinin bir parçası, dünyanın sonu değil. 25 yaşında, kariyerinde 99 gol attı ve Şampiyonlar Ligi’ndeki 12 maçta 8 gol ve 2 asist üretti“.