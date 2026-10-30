Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Inter ve Milan’ın yeni evi olacak Generali Stadium’un görkemli tanıtımının ardından, özellikle Milan’ın Şubat 2024’te attığı adımlara dönüp bakmak bize neredeyse iki jeolojik çağ geriye gitmişiz hissi verebilir. Oysa Gerry Cardinale’nin fikriyle kulübün San Donato belediyesi sınırları içinde geniş bir araziyi, kendisine ait yeni stadını orada tek başına inşa etmek amacıyla satın almasının üzerinden aslında iki yıldan biraz fazla zaman geçti.

İki yılda her şey değişti, ancak bir gerçek değişmedi: Milan hâlâ o arazilerin sahibi. Peki bu arazilerle ne yapılacak? Gelecekleri ne olacak? Kulübün sahibi Gerry Cardinale, bu alanlarda nasıl bir proje geliştirileceğine dair somut bir fikre şimdiden sahip.