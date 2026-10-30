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Milan Cardinale NBA dekstopGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan: San Donato boş arazi olarak kalmayacak. 20 bin kişilik arena projesi hazır. Arena, bir NBA Europe franchise'ının evi olacak

AC Milan

Milan ve Gerry Cardinale'nin San Donato'da satın aldığı arazilere ne olacak?

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT

Inter ve Milan’ın yeni evi olacak Generali Stadium’un görkemli tanıtımının ardından, özellikle Milan’ın Şubat 2024’te attığı adımlara dönüp bakmak bize neredeyse iki jeolojik çağ geriye gitmişiz hissi verebilir. Oysa Gerry Cardinale’nin fikriyle kulübün San Donato belediyesi sınırları içinde geniş bir araziyi, kendisine ait yeni stadını orada tek başına inşa etmek amacıyla satın almasının üzerinden aslında iki yıldan biraz fazla zaman geçti.

İki yılda her şey değişti, ancak bir gerçek değişmedi: Milan hâlâ o arazilerin sahibi. Peki bu arazilerle ne yapılacak? Gelecekleri ne olacak? Kulübün sahibi Gerry Cardinale, bu alanlarda nasıl bir proje geliştirileceğine dair somut bir fikre şimdiden sahip.

  • 40 milyon karşılığında satın alınan araziler

    AC Milan, San Donato Milanese'deki San Francesco arazilerinin kullanım haklarına sahip Sportlifecity şirketinin kontrolünü ele geçirdikten sonra arazileri toplam 40 milyon euroya satın aldı.

    Tapu devir sözleşmesi, 8 Şubat 2024'te SportCityLife şirketi aracılığıyla imzalandı. San Francesco bölgesinin tamamı, bütünleşik plan kapsamındaki bağlantılı parseller de dahil olmak üzere 108.000-256.000 metrekareyi aşan bir alana yayılıyor. En azından başlangıçta, AC Milan'ın Inter ile bağını kopararak inşa edeceği kendisine ait stadın burada yükselebileceği düşünülüyordu.

    Ancak öyle olmadı. Milano Belediyesi üzerindeki baskı sonuç verdi ve yalnızca bir buçuk yıl sonra Inter ile AC Milan, San Siro'daki mevcut Giuseppe Meazza Stadyumu'nu ve bitişiğindeki arazileri birlikte satın aldı.

  • Milan’a hayır, NBA basketboluna evet

    San Donato'daki araziler AC Milan'ın mülkiyetinde kaldı ancak kullanılmadı. Buna rağmen Cardinale, bu varlığın nasıl değerlendirileceği konusunda net bir fikre sahip. Nitekim burada ilk etapta 20 bin kişilik bir spor salonu inşa edilecek ve bu tesis, bölgeye yönelik ticari planın merkezinde yer alacak.

    Spor salonu elbette etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapacak. Ancak her şeyden önce NBA'in Avrupa'da geliştirdiği yeni lig olan NBA Europe'a katılacak bir takımın evi olarak tasarlanacak. Bu takımın Olimpia Milano olması pek olası görünmüyor. Olimpia Milano'nun yeni lige katılması, ancak Armani ailesinin kontrolünde kalması bekleniyor. Takımın, Varese Basket gibi Lombardiya'nın bir başka köklü kulübünün sportif katılım hakkının satın alınması veya dönüştürülmesiyle ortaya çıkması daha olası.

    Kısacası bunların hiçbiri futbol kulübünü doğrudan ilgilendirmiyor. Söz konusu olan, eğlence dünyasına ve basketbol gibi büyüyen bir başka spor dalına yönelen bir bakış açısı.

  • CARDINALE'DEN TEYİT

    Repubblica'ya verdiği röportajda RedBird Capitals Fonu'nun bir numaralı ismi, Milano'ya daha aktif biçimde yerleşmek istediğini doğruladı ve San Donato'daki alanlara yönelik projesini anlattı.

    Artık sık sık Milano'dasınız. Şehre alıştınız mı?

    "Burada bir ev almayı düşünüyorum. Şehrin tadını çıkarmak, Montenapoleone'de yürüyüş yapmak istiyorum."

    San Donato'da ne yapacaksınız?

    "NBA Europe için 20 bin kişilik bir arenanın inşaatına başlamak üzere tüm hazırlıkları yaptık. Milano merkezli bir takımla orada yer almak istiyoruz. Teniste de hedeflerim var."

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Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

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