Önce Goncalo Ramos, ardından Mario Gila ve şimdi de Diego Moreira. Milan, bonuslar hariç ya da dahil küçük farklarla, bu 3 oyuncu için şimdiden yaklaşık 150 milyon euro harcayarak transfer piyasasında adeta coştu.

Birçok kişiyi hayrete düşüren ve şaşırtan bu son derece önemli harcama, aslında kurgulanış biçimi sayesinde, gelecek Şampiyonlar Ligi'ne katılamamaktan kaynaklanan gelirler olmadan da şu an için hâlâ sürdürülebilir durumda.

Elbette Gerry Cardinale, önceki yıllarda güvence altına alınmış bir bilanço kadar transfer piyasasına ve oyuncu alım-satımına da teşekkür etmeli; çünkü kulübün şu ana kadar bu operasyonlara imza atmasını sağlayan şey tam olarak alım/satım mekanizması oldu. Ancak şimdi Milan yönetiminin detaylarda nasıl hareket ettiğine bakalım.