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Cardinale Grafica Milan
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milan, Şampiyonlar Ligi olmadan transfer piyasasında 150 milyon euro mu? Cardinale bunu nasıl yaptı, bilançoya etkisi ve gelecekteki strateji

AC Milan

Milan, elde edilemeyen gelirlere rağmen durdurulamıyor; ancak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı olmadan da bu kadar önemli bir transfer dönemi nasıl sürdürülebilir olabilir?

Önce Goncalo Ramos, ardından Mario Gila ve şimdi de Diego Moreira. Milan, bonuslar hariç ya da dahil küçük farklarla, bu 3 oyuncu için şimdiden yaklaşık 150 milyon euro harcayarak transfer piyasasında adeta coştu.

Birçok kişiyi hayrete düşüren ve şaşırtan bu son derece önemli harcama, aslında kurgulanış biçimi sayesinde, gelecek Şampiyonlar Ligi'ne katılamamaktan kaynaklanan gelirler olmadan da şu an için hâlâ sürdürülebilir durumda.

Elbette Gerry Cardinale, önceki yıllarda güvence altına alınmış bir bilanço kadar transfer piyasasına ve oyuncu alım-satımına da teşekkür etmeli; çünkü kulübün şu ana kadar bu operasyonlara imza atmasını sağlayan şey tam olarak alım/satım mekanizması oldu. Ancak şimdi Milan yönetiminin detaylarda nasıl hareket ettiğine bakalım.

  • Finansal fair play’e durdurma kararı.

    Daha önce de belirtildiği gibi, çıkış noktası son 3 sezonda neredeyse her zaman kârla kapatılan olağan yönetim oldu; bu da kulübün bir yandan yapısal yükümlülükler olmadan bilançosunu düzeltmesine, diğer yandan da UEFA ile yapılan settlement agreement meselesini kesin olarak kapatmasına, bu süreçten tamamen çıkmasına olanak sağladı.

    Özünde, en azından bu sezon için Milan, Como ile aynı konumda: yatırım yapma konusunda serbest ve ancak daha sonra, gerekirse, yeniden gözlem altına alınabilir.

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  • Oyuncu ticareti, Cardinale Newcastle ve Manchester City’ye teşekkür ediyor

    Milan'ın transfer piyasası, en azından yıllık bazda, yakın geçmişte tamamlanan ve şu anda ikinci bir sermaye kârı ile bilançoya ikinci bir olumlu etki yaratan işlemlerden gelen gelirlerden faydalanabilecek.

    Newcastle ile Manchester City'nin sırasıyla Tonali'yi Tottenham'a ve Reijnders'i Al-Qadsiah'a satması, Milan'ın kasasına sırasıyla yaklaşık 9 ve tam 14 milyon euro kazandırdı: toplam 23 milyon euro.

  • Üç transfer hamlesinin etkisi

    Moreira, Gila ve Ramos’un ekonomik etkileri analiz edildiğinde, üçünün de 5 yıllık sözleşme imzaladığı dikkate alındığında, bonuslar hariç bu üç oyuncunun amortisman payı toplamda yaklaşık 30 milyon euro olacak (9+5,6+14,8).

    Yalnızca Reijnders ve Tonali’den elde edilen 23 milyon euro dikkate alındığında bile, 2026/2027 bilançosundaki rakam “sadece” 7 milyon euro negatif seviyesinde olacaktır, ancak transfer dönemi hâlâ hareketli ve maaşlar konusu da hesaba katılmalı.

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  • MAAŞLAR

    Gila hamlesiyle Milan, oyuncunun hâlâ büyüme kararnamesinin sağladığı avantajlardan yararlanmayı sürdürmesi sayesinde kozunu iyi kullandı. Bu rakam, Ramos ve Moreira’nın etkisiyle birlikte değerlendirildiğinde, brüt maaş bütçesindeki yıllık artış 21 milyon euro brüt seviyesine çıkıyor.

    Ancak Gazzetta dello Sport'un haberine göre, bu rakamın bir kısmı bu durumda da zaten karşılanmış durumda; zira 30 Haziran'da kapanan 2025/2026 bilançosuna kıyasla Fullkrug’un (satın alma opsiyonu kullanılmadı), Bennacer’in (sözleşme feshi) ayrıca Odogu ve Athekame’nin (ikisi de kiralık gönderildi) maaş kalemleri çıktı.

    Özetle, şu ana kadar maaş kaleminin etkisi 13 milyon euro seviyesinde ve buna bağlı olarak sadece maaşlar açısından negatif etki 8 milyon euro olurdu.

  • Diğer hamleler için oyuncu takası

    Takım maliyeti oranı ile kulübün gelirleri arasındaki tolerans eşiği yeniden düşecek ve Milan’ın dikkate alması gereken en önemli kalem de bu olacak.

    Serie A için sınır yüzde 70 olmalı ve UEFA’nın Finansal Fair Play kapsamında radarına girmemek için zarar 30 milyon euroyu aşmamalı.

    Bu nedenle, Şampiyonlar Ligi’nden elde edilemeyen gelirler, buna karşılık çok daha düşük olan Avrupa Ligi gelirleri dikkate alındığında, Milan yine de geçen sezonki UEFA gelirlerindeki sıfıra kıyasla bir artış yaşayacak ve bu da bu 3 süper transferin getirdiği baskıyı telafi etmeyi sağlayacak.

    Ancak yeniden hamle yapabilmek için oyuncu ticareti hem kısa vadede hem de gelecekte belirleyici olmaya devam edecek.

  • Neden kiralamalara evet deniyor?

    Elbette oyuncuları bonservisiyle göndermek tüm kulüplerin temennisidir, ancak Milan özelinde, önemli isimler için de kiralama ihtimaline “evet” yanıtları gelmeye başladı; buna Nkunku da dahil (Leao için de böyle olup olmayacağını göreceğiz). Çünkü yıllık bazda amortisman payı + maaş yükünün çıkması, içeriye bonservisli takviyeler için bile yine de alımı kolaylaştırır. Nitekim önemli olan toplam harcamaların toplam maliyeti değildir (bunun için kredi hatlarına ve banka teminatlarına sahip olmak yeterlidir), asıl belirleyici olan devam eden bilançolar üzerinde baskı yaratan yıllık etkidir.

    Örneğin Nknunku sadece kiralık olarak ayrılsa bile, Milan’ın kadroya amortisman maliyeti ile maaş arasında yıllık bazda yaklaşık 17 milyon euro etki yaratacak bir transfer ekleyebilmesi için alanı olur.

  • PEKİ YA GELECEK?

    Özünde mesele, yeniden alım yapabilmek için oyuncu satmak ya da elden çıkarmak. Ancak gelecek sezona daha genel çerçeveden bakıldığında, oyuncu alım-satımına bu kadar ağır şekilde başvurmak zorunda kalmamak için her şeyden önce Avrupa Ligi'nde çok iyi bir kampanya geçirmek, ama hepsinden önemlisi gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmek gerekecek.

    Yalnızca bu sezonki katılımı dikkate alırsak, örnek vermek gerekirse Inter, Şampiyonlar Ligi'nden şimdiden Milan'ın Avrupa Ligi'ni kazanması halinde elde edeceğinden daha fazla gelir elde etti. İşte bu yüzden asgari hedef olan 4. sıra, kulüplerimizin tamamı için en önemli hedef.

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