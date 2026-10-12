Saelemaekers birkaç gün önce Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Böyle dönemlerden geçmek kolay değil. Futbolu sevdiğinizde sahadan, takım arkadaşlarınızdan ve en çok sevdiğiniz şeyden uzak kalmak can yakıyor. Zor bir dönem ama sabırla, kararlılıkla ve sevdiğim işi yapmaya dönmek için daha da büyük bir istekle bunun üstesinden geleceğim. Bu günlerde bana yazan ve sevgilerini hissettiren tüm taraftarlara, takım arkadaşlarıma, ekibe, dostlarıma ve herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Mesajlarınızın pek çoğunu okudum ve bana büyük güç verdiler. Şimdi başımı öne eğip çalışacak, sabredeceğim. Daha güçlü döneceğim. Herkese yürekten teşekkürler."