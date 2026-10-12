24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083629447.jpgSOPA Images
Çeviri:

Milan: Saelemakers Amsterdam'a uçuyor. Geçen aralık ayında Gimenez'i tedavi eden doktor tarafından yarın ayak bileğinden ameliyat edilmesi bekleniyor

AC Milan

Alexis Saelemaekers'in bugün sakatlanan ayak bileğinin muayene edilmesi ve ameliyat gerekip gerekmediğinin belirlenmesi için Amsterdam'da olması bekleniyor.

Saelemaekers, önümüzdeki saatlerde sakat ayak bileğiyle ilgili önemli bir değerlendirme için Amsterdam'da Profesör  Gino Kerkhoffs ile görüşecek (Kerkhoffs, Aralık 2025'te Santiago Gimenez'i ameliyat eden doktor). Belçikalı futbolcu, geçen haftaki bir antrenmanda 2024'te ameliyat edilen aynı ayak bileğinden sakatlanmıştı.

  • KARAR YARIN

    Bir sürpriz olmazsa Saelemakers yarın ameliyat olacak ve operasyonu Profesör Gino Kerkhoffs gerçekleştirecek. Eski Roma oyuncusunun yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu, onu on numara olarak yeniden konumlandırmak için yoğun biçimde çalışan Ruben Amorim için büyük bir kayıp olacak. Milan, on numara bölgesindeki kaliteli bir seçeneğinden uzun süre mahrum kalma riskiyle karşı karşıya.

  • SOSYAL MEDYA MESAJI

    Saelemaekers birkaç gün önce Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Böyle dönemlerden geçmek kolay değil. Futbolu sevdiğinizde sahadan, takım arkadaşlarınızdan ve en çok sevdiğiniz şeyden uzak kalmak can yakıyor. Zor bir dönem ama sabırla, kararlılıkla ve sevdiğim işi yapmaya dönmek için daha da büyük bir istekle bunun üstesinden geleceğim. Bu günlerde bana yazan ve sevgilerini hissettiren tüm taraftarlara, takım arkadaşlarıma, ekibe, dostlarıma ve herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Mesajlarınızın pek çoğunu okudum ve bana büyük güç verdiler. Şimdi başımı öne eğip çalışacak, sabredeceğim. Daha güçlü döneceğim. Herkese yürekten teşekkürler."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Ligi Europa
Salzburg crest
Salzburg
SAL
AC Milan crest
AC Milan
MIL