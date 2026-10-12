Saelemaekers, önümüzdeki saatlerde sakat ayak bileğiyle ilgili önemli bir değerlendirme için Amsterdam'da Profesör Gino Kerkhoffs ile görüşecek (Kerkhoffs, Aralık 2025'te Santiago Gimenez'i ameliyat eden doktor). Belçikalı futbolcu, geçen haftaki bir antrenmanda 2024'te ameliyat edilen aynı ayak bileğinden sakatlanmıştı.
Milan: Saelemakers Amsterdam'a uçuyor. Geçen aralık ayında Gimenez'i tedavi eden doktor tarafından yarın ayak bileğinden ameliyat edilmesi bekleniyor
KARAR YARIN
Bir sürpriz olmazsa Saelemakers yarın ameliyat olacak ve operasyonu Profesör Gino Kerkhoffs gerçekleştirecek. Eski Roma oyuncusunun yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu, onu on numara olarak yeniden konumlandırmak için yoğun biçimde çalışan Ruben Amorim için büyük bir kayıp olacak. Milan, on numara bölgesindeki kaliteli bir seçeneğinden uzun süre mahrum kalma riskiyle karşı karşıya.
SOSYAL MEDYA MESAJI
Saelemaekers birkaç gün önce Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Böyle dönemlerden geçmek kolay değil. Futbolu sevdiğinizde sahadan, takım arkadaşlarınızdan ve en çok sevdiğiniz şeyden uzak kalmak can yakıyor. Zor bir dönem ama sabırla, kararlılıkla ve sevdiğim işi yapmaya dönmek için daha da büyük bir istekle bunun üstesinden geleceğim. Bu günlerde bana yazan ve sevgilerini hissettiren tüm taraftarlara, takım arkadaşlarıma, ekibe, dostlarıma ve herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Mesajlarınızın pek çoğunu okudum ve bana büyük güç verdiler. Şimdi başımı öne eğip çalışacak, sabredeceğim. Daha güçlü döneceğim. Herkese yürekten teşekkürler."
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