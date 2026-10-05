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cm grafica carvajal milan 2026 27Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan: Saelemaekers’in yerini doldurmak için Carvajal’den Guerreiro’ya, bonservisi elinde olan oyuncu seçeneği de var

AC Milan
Transfers
R. Guerreiro
D. Carvajal
F. Ballo-Toure
R. Pereira

Saelemaekers için 2026 şimdiden bitti ve Milan, onun yokluğunu (ve Estupinan’ın yokluğunu) telafi etmek için serbest oyuncular arasından bir hamleyi de değerlendirebilir.

Tek hamlede Milan, uzun bir süreliğine Pervis Estupinan ve Alexis Saelemaekers'ı kaybetti. Milan'ın iki kanat oyuncusunun yaşadığı sakatlıklar ciddi ve bu nedenle Ruben Amorim'i, üstelik yaz transfer döneminin sonunda en az bir oyuncu eksiğiyle zaten açık vermiş olan bir mevkide, teknik/taktik fikirlerini kökten değiştirmeye zorlayacak.


Bu nedenle, yazın kaçan hamleyi ve asıl mevkilerinde oynayan iki kanat oyuncusunun yokluğunu bir araya getirdiğimizde, Milan kendisini yeniden bonservisi elinde olan oyuncu pazarını değerlendirmek zorunda kalabileceği bir durumda bulabilir; burada yüksek profilli isimler de dahil olmak üzere hâlâ müsait olan çeşitli seçenekler bulunuyor.


  • Ne sakatlıkları var?

    Saelemaekers’in durumu en kötü sağlık raporu olarak öne çıkıyor: AC Milan, hafta sonunda Alexis Saelemaekers’in sağ ayak bileğinde, 2024’te medial malleol kırığını tedavi etmek için ameliyat edilen aynı bölgede, ek tetkiklerden geçirildiğini açıkladı.Uzman muayeneleri, antrenmanda yaşadığı son travmanın ardından ayak bileğinin, önceki cerrahi müdahalenin yapıldığı bölgede stabilitesini kaybettiğini ortaya koydu.


    Endişe verici değil, ancak yine de ciddi; Estupinan’ın milli takımda yaşadığı sakatlık için şu ifade kullanıldı: "sol dizin medial kollateral bağında düşük dereceli zorlanma. Yine de Milanello’ya döndüğünde değerlendirilecek."


    Ekvadorlu oyuncu için bu aranın bir ay içinde kalma ihtimali bulunsa da, Belçikalı için tablo çok daha sorunlu; çünkü yeniden ameliyat olacak ve dönüşünün 2027’nin başından önce olması beklenmiyor.

  • Sağ mı sol mu?

    Saelemaekers'in sakatlığı ayrıca Milan ve Amorim için iki kat sorunlu; çünkü eski Roma oyuncusu, hem on numara bölgesinde hem kanatta, hem de sağda ve solda her anlamda joker bir isimdi.

    Kadro açısından bakıldığında, Bartesaghi'nin hazır olması, Moreira'nın joker olarak kullanılabilmesi ve Estupinan'ın da kısa sürede olmasa da geri dönecek olmasıyla sol kanat daha fazla güvence altında olurdu. Bu nedenle en büyük sorun sağ tarafta yaşanıyor; burada 3-4-2-1 için yalnızca Chukwueze hazır durumda (ya da joker Moreira, ancak o solda daha iyi performans gösterdi) ve olası bir 4-3-2-1'de de yalnızca Gila bulunuyor.

  • Carvajal ve Guerreiro en iyi bonservissiz oyuncular

    Yaz boyunca Milan'a, hâlâ bonservisi elinde olan oyuncular listesinde yer alan eski Bayern Münihli Raphael Guerreiro önerilmişti. Milan, hem ekonomik talepler hem de Roma'ya da önerilen 32 yaşındaki oyuncunun fiziksel durumuna dair şüpheler nedeniyle buna hayır dedi. Ancak Portekizli sol ayağını kullanan saf bir oyuncu ve Moreira'yı kalıcı olarak sağ tarafa kaydırarak Estupinan'a daha çok alternatif olabilir.


    Milan için en sıcak isim ise, bu ara günlerinde de kulübe önerilen eski Real Madrid kaptanı ve Modric'in eski takım arkadaşı Daniel Carvajal. 34 yaşındaki oyuncu, Merengues formasıyla her şeyi kazanmış olması sayesinde uluslararası pedigreeye sahip, ancak üçlü savunmanın önünde orta sahanın kanadında gidip gelen bir oyuncudan ziyade dörtlü savunmada klasik bir bek olarak daha uygun olur.

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  • Düşük maliyetli alternatifler

    Peki alternatifler? Daha “düşük maliyetli” hamleler arasında sol kanat için büyük eski tanıdık Fode Ballo Touré ile eski Malaga oyuncusu Dani Rodriguez yer alıyor.

    Sağda ise eski Verona, Fiorentina ve Sassuolo oyuncusu Pol Lirola ya da Porto ve Leicester’ın eski Portekizli oyuncusu Ricardo Pereira gibi seçenekler eksik değil

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