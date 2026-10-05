Tek hamlede Milan, uzun bir süreliğine Pervis Estupinan ve Alexis Saelemaekers'ı kaybetti. Milan'ın iki kanat oyuncusunun yaşadığı sakatlıklar ciddi ve bu nedenle Ruben Amorim'i, üstelik yaz transfer döneminin sonunda en az bir oyuncu eksiğiyle zaten açık vermiş olan bir mevkide, teknik/taktik fikirlerini kökten değiştirmeye zorlayacak.





Bu nedenle, yazın kaçan hamleyi ve asıl mevkilerinde oynayan iki kanat oyuncusunun yokluğunu bir araya getirdiğimizde, Milan kendisini yeniden bonservisi elinde olan oyuncu pazarını değerlendirmek zorunda kalabileceği bir durumda bulabilir; burada yüksek profilli isimler de dahil olmak üzere hâlâ müsait olan çeşitli seçenekler bulunuyor.



