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CarvajalGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan: Saelemaekers’in yerine Carvajal’dan Guerreiro’ya, serbest oyuncu seçeneği de masada

AC Milan
Transfers
R. Guerreiro
D. Carvajal
F. Ballo-Toure
R. Pereira

Saelemaekers için 2026 şimdiden sona erdi ve Milan, onun yokluğunu (ve Estupinan’ınkini) telafi etmek için serbest oyuncular arasından bir hamleyi de değerlendirebilir.

AC Milan, tek darbede Pervis Estupinan ve Alexis Saelemaekers'i uzun bir süreliğine kaybetti. Milanlı iki kanat oyuncusunun yaşadığı sakatlıklar ciddi ve bu nedenle Ruben Amorim'i kendi teknik/taktik fikirlerini kökten değiştirmek zorunda bırakacak; üstelik bu mevki, yaz transfer döneminin sonunda zaten en az bir oyuncu eksikliğiyle açık kalmıştı.


Bu nedenle, yaz aylarında kaçan hamle ile asıl mevkilerinde oynayan iki kanat oyuncusunun yokluğunu bir araya getirdiğimizde, AC Milan kendisini yeniden serbest oyuncu pazarını değerlendirmek zorunda kalırken bulabilir; burada üst düzey isimler de dahil olmak üzere hâlâ boştaki birçok profil bulunuyor.


  • Ne sakatlıkları var

    Saelemaekers’in durumu en kötü sağlık raporu olarak öne çıkıyor: AC Milan, hafta sonunda Alexis Saelemaekers’in sağ ayak bileğinde ek tetkiklerden geçirildiğini açıkladı; aynı ayak bileği, 2024’te medial malleol kırığını tedavi etmek için ameliyat edilmişti.Uzman muayeneleri, antrenmanda yaşanan son travmanın ardından ayak bileğinin, daha önceki cerrahi müdahalenin yapıldığı bölgede stabilitesini kaybettiğini ortaya koydu.


    Endişe verici değil, ancak yine de ciddi olan Estupinan’ın milli takımda yaşadığı sakatlık için şu ifade kullanıldı: "Sol dizin medial kollateral bağında düşük dereceli zorlanma. Milanello’ya dönüşünde yeniden değerlendirilecek."


    Ve Ekvadorlu oyuncu için yokluğun bir ay içinde sınırlı kalma ihtimali bulunsa da, Belçikalı oyuncunun durumu çok daha problemli; çünkü yeniden ameliyat olacak ve dönüşünün 2027’nin başından önce olması beklenmiyor.

  • Sağ mı sol mu?

    Saelemaekers'in yaşadığı sakatlık, ayrıca Milan ve Amorim için iki kat problemli; çünkü eski Roma oyuncusu, hem 10 numara bölgesinde hem kanatta, hem de sağda ve solda tam anlamıyla joker bir isimdi.

    Sayısal olarak sol kanat, Bartesaghi'nin hazır olması, Moreira'nın joker olarak kullanılabilmesi ve Estupinan'ın da kısa vadede olmasa da dönüş yapacak olmasıyla daha iyi durumda. Bu nedenle en büyük sorun sağ tarafta yaşanıyor; burada 3-4-2-1 için yalnızca Chukwueze hazır durumda (ya da joker Moreira, ancak o solda daha iyi performans verdi) ve olası bir 4-3-2-1'de de yalnızca Gila var.

  • Carvajal ile Guerreiro, en iyi bonservissiz oyuncular

    Yaz boyunca Milan’a, hâlâ bonservisi elinde olan oyuncular listesinde yer alan eski Bayern Münihli Raphael Guerreiro önerildi. Milan, hem ekonomik talepler hem de Roma’ya da önerilen 32 yaşındaki oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin şüpheler nedeniyle bu teklife hayır dedi. Ancak Portekizli oyuncu saf bir sol ayaklı ve Moreira’yı kalıcı olarak sağa kaydırarak Estupinan’a daha çok alternatif olabilir.


    Milan’a bu duraklama günlerinde de önerilen ve şu anda en güçlü aday olan isim ise Real Madrid’in eski kaptanı ve Modric’in eski takım arkadaşı Daniel Carvajal. 34 yaşındaki oyuncu, Merengues formasıyla her şeyi kazanmış olması sayesinde uluslararası düzeyde önemli bir kariyere sahip, ancak 3’lü savunmanın önünde orta sahanın kanadında görev yapan bir oyuncudan ziyade dörtlü savunmada klasik bir bek olarak daha uygun olur.

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  • Düşük maliyetli alternatifler

    Peki alternatifler? Daha "düşük maliyetli" hamleler arasında sol kanat için eski bir tanıdık olan Fode Ballo Touré ile Malaga'nın eski oyuncusu Dani Rodriguez yer alıyor.

    Sağda ise seçenek sıkıntısı yok: Verona, Fiorentina ve Sassuolo'nun eski oyuncusu Pol Lirola ya da Porto ve Leicester'ın eski oyuncusu Portekizli Ricardo Pereira.

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