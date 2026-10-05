AC Milan, tek darbede Pervis Estupinan ve Alexis Saelemaekers'i uzun bir süreliğine kaybetti. Milanlı iki kanat oyuncusunun yaşadığı sakatlıklar ciddi ve bu nedenle Ruben Amorim'i kendi teknik/taktik fikirlerini kökten değiştirmek zorunda bırakacak; üstelik bu mevki, yaz transfer döneminin sonunda zaten en az bir oyuncu eksikliğiyle açık kalmıştı.





Bu nedenle, yaz aylarında kaçan hamle ile asıl mevkilerinde oynayan iki kanat oyuncusunun yokluğunu bir araya getirdiğimizde, AC Milan kendisini yeniden serbest oyuncu pazarını değerlendirmek zorunda kalırken bulabilir; burada üst düzey isimler de dahil olmak üzere hâlâ boştaki birçok profil bulunuyor.



