Teknik direktör ve ekibiyle ilk izlenimi hakkında: "İlk andan itibaren çok güzeldi. Hocanın ve tüm ekibinin profesyonelliği hissediliyor: daha önce büyük takımlarla önemli başarılar elde etti ve burada bizimle olmasından mutluyuz. Onun için çok şey vermek istiyoruz, bu yıl güzel şeyler yapabileceğimizi biliyoruz: doğru kararlılığa sahibiz. Geçen sezonun sonu herkes için zordu çünkü büyük hedeflerimiz vardı ama ulaşmak istediğimiz yere varamadık. Bu yıl yeni bir sezon ve daha iyisini yapmaya çalışacağız"

Amorim'in 3-4-2-1'indeki tercih ettiği pozisyon hakkında: "Beni sahaya sürdüğü sürece zaten mutluyum. Henüz konuşmadık ama hoca, hangi pozisyonda oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini vereceğimi zaten biliyor. Benim için önemli olan takım, Milan. Büyük işler yapmak istiyoruz ve bence her oyuncu sahada her pozisyonda görev almaya ve elinden gelenin en iyisini vermeye hazır. Her futbolcunun mentalitesi önemli olacak: maçlar böyle kazanılır"