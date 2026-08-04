Alexis Saelemaekers, Perth'teki Milan-Inter maçı öncesi basın toplantısının en büyük protagonisti oldu. Belçikalı joker oyuncu şöyle konuştu: "Franco Baresi'nin tüm ailesine ve ona yakın olan kişilere başsağlığı dilemek istiyordum. Bunu tüm takım arkadaşlarım adına yapmama izin verin. Perth'e daha yeni gelmiş olsam da diğerleriyle yaptığım ilk konuşmalar Franco Baresi hakkındaydı ve ölüm haberi nedeniyle duyulan üzüntüyü hissettim. Franco, maçlar sırasında sık sık bizimle olmasa da bizi gördüğünde her zaman iyi bir tavsiyesi ve güzel bir sözü olurdu: bu inanılmaz bir şeydi. Benim gibi onu oynarken görme şansına sahip olamayan gençler için de formaya bağlılığıyla, takım için yaptıklarıyla bir örnek olduğu görülüyordu. Milan'ın onun kanında olduğu hissediliyordu ve onu her gördüğümüzde bunu bize aktarıyordu. Bizim için de çok üzücü günler, cenazede bulunamayacak olmamızdan dolayı çok üzgünüz. Bu sezon onun için her şeyimizi vereceğiz"
Çeviri:
Milan, Saelemaekers: "Baresi'nin bizim için her zaman iyi bir tavsiyesi olurdu: inanılmazdı. Amorim mi? Onun için her şeyimizi vereceğiz"
AMORIM’LE İLK ETKİLENİM
Teknik direktör ve ekibiyle ilk izlenimi hakkında: "İlk andan itibaren çok güzeldi. Hocanın ve tüm ekibinin profesyonelliği hissediliyor: daha önce büyük takımlarla önemli başarılar elde etti ve burada bizimle olmasından mutluyuz. Onun için çok şey vermek istiyoruz, bu yıl güzel şeyler yapabileceğimizi biliyoruz: doğru kararlılığa sahibiz. Geçen sezonun sonu herkes için zordu çünkü büyük hedeflerimiz vardı ama ulaşmak istediğimiz yere varamadık. Bu yıl yeni bir sezon ve daha iyisini yapmaya çalışacağız"
Amorim'in 3-4-2-1'indeki tercih ettiği pozisyon hakkında: "Beni sahaya sürdüğü sürece zaten mutluyum. Henüz konuşmadık ama hoca, hangi pozisyonda oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini vereceğimi zaten biliyor. Benim için önemli olan takım, Milan. Büyük işler yapmak istiyoruz ve bence her oyuncu sahada her pozisyonda görev almaya ve elinden gelenin en iyisini vermeye hazır. Her futbolcunun mentalitesi önemli olacak: maçlar böyle kazanılır"
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