“Ne yapacağımız çok da karmaşık değil. Benim için en önemli şey takım. Rafael’le, Gonçalo Ramos’la, Saelemaekers’le, Dünya Kupası’ndan dönen tüm oyuncularla ne yapacağımızı anlatmak için konuşacağım. Bizimki gibi bir kulüpte oynamanın ne anlama geldiğini zaten biliyorlar. Bazı oyuncularımız hakkında çok sayıda söylenti olduğunu biliyorum ama bir şey değişmediği sürece onlar bizim oyuncularımız olarak kalacak. Ayrıca hedef, takımı ilk maça hazırlamak ve biz de buna odaklanıyoruz. Herkes antrenman yapacak ve takımda yer kapmak için mücadele edecek, bu kesin. Yeni ya da farklı hiçbir şey yok. Oyunculara özel davranıyorum çünkü onlar eşsiz insanlar, ancak kurallar herkes için geçerli” diyerek basın toplantısında söze başladı Amorim.





FENERBAHÇE’DEN LEAO HAMLESİ: SON DURUM