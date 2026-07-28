Goal.com
CanlıBiletler
grafica amorim milanGetty Images

Çeviri:

Milan, Ruben Amorim Leao’nun geleceği hakkında konuştu: “Bizimle olduğu sürece oyuncumuz olarak kalacak.” Futbol anlayışıyla ilgili ise, “Gençlerle risk almak ve yeniden yapılanmak istiyorum” dedi

AC Milan
R. Amorim
Serie A
R. Leao
L. Modric

AC Milan teknik direktörü, sezonun başlaması öncesindeki hedeflerini açıkladı.

Milan'ın sezon öncesi turunun ilk durağında bulunduğu Avustralya'dan Rubén Amorim açıklamalarda bulundu. Perth'ten konuşan Milan teknik direktörü, futbol anlayışından başlayarak güncel birçok konuya değindi; kaderi belirsiz görülen ya da transfer söylentilerinin odağındaki bazı oyunculara da değindi. Bunlardan biri de, Dünya Kupası sonrası tatilinin ardından önümüzdeki saatlerde yeniden grupla çalışmalara katılacak olan Rafa Leao.


Tüm GELİŞMELER anbean! CALCIOMERCATO.COM'UN WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın

  • Leao mu? Kurallar herkes için aynı!

    “Ne yapacağımız çok da karmaşık değil. Benim için en önemli şey takım. Rafael’le, Gonçalo Ramos’la, Saelemaekers’le, Dünya Kupası’ndan dönen tüm oyuncularla ne yapacağımızı anlatmak için konuşacağım. Bizimki gibi bir kulüpte oynamanın ne anlama geldiğini zaten biliyorlar. Bazı oyuncularımız hakkında çok sayıda söylenti olduğunu biliyorum ama bir şey değişmediği sürece onlar bizim oyuncularımız olarak kalacak. Ayrıca hedef, takımı ilk maça hazırlamak ve biz de buna odaklanıyoruz. Herkes antrenman yapacak ve takımda yer kapmak için mücadele edecek, bu kesin. Yeni ya da farklı hiçbir şey yok. Oyunculara özel davranıyorum çünkü onlar eşsiz insanlar, ancak kurallar herkes için geçerli” diyerek basın toplantısında söze başladı Amorim.


    FENERBAHÇE’DEN LEAO HAMLESİ: SON DURUM

    • Reklam

  • NEDEN BENİ SEÇTİLER

    Portekizli teknik adam daha sonra Milan’dan gelen teklif hakkında da konuştu: “Bence bir dizi nedenle seçildim. Takımı oynatmak istediğim oyun anlayışı nedeniyle doğru kişi olduğuma inandılar. Onlar da aynı şekilde oynamak istediklerini gördüler. Ve bence beni sadece elde ettiğim başarılar nedeniyle değil, Manchester United gibi büyük bir kulüpte edindiğim deneyim de kim olduğumu daha iyi anlamalarına yardımcı olduğu için seçtiler. Ayrıca Bay Cardinale ile yaptığımız görüşmelerde paylaştığım tüm değerlendirmeler, onların bu iş için hazır olduğumu anlamasını sağladı; yalnızca geçmişteki başarılarım sayesinde değil, başarısızlıklarım sayesinde de. Sanırım bu, o görüşmeler sırasında çok etkili oldu. O dönemde Manchester United’ın teknik direktörü olmaktan gerçekten çok mutlu ve onurluydum ama artık Milan’dayım.”


    FOFANA’NIN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR: CRYSTAL PALACE DEVREYE GİRDİ

  • Risk alma isteği

    Perth’te düzenlenen basın toplantısında Amorim, futbol ve Milan hakkındaki düşüncesini oldukça net bir şekilde ortaya koydu: “Bazı gençlere güvenerek risk almak ve yeniden yapılanmak istiyoruz. Bunun teknik direktör için de bir risk olduğu söylenebilir ama ben bu riski almayı ve yeni bir şey için heyecan duymayı tercih ederim. Bir kez daha, beni bir sebeple seçtiler ve bu sebeplerden biri de zor bir dönemden geçen takımlarla çalışmayı sevmem. Bunun karmaşık olduğunu biliyorum ama bir şeyi yeniden inşa etmek istiyoruz”.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • MODRIC'İN ÖNEMİ

    Son olarak bireylere dönen yeni AC Milan teknik direktörü, bir sezon daha sözleşme yenileyen Luka Modric için de önemli ifadeler kullandı: “Perth’e Dünya Kupası’ndan dönen bazı oyuncular gelecek. Modric’in oynayıp oynamayacağını söylemek zor: düşüncemiz burada hazırlık maçlarında oynaması yönünde, ama bunu asla bilemezsiniz.  Daha kaç yıl oynayacak? Bu, oyuncunun isteğine bağlı. Geçen sezon gördüklerime bakarsak, hâlâ çok üst düzeyde oynayabilir. Çok iyi iş çıkardı; sadece sezon boyunca değil, Dünya Kupası’nda da. Bence tecrübeye ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi yanımızda çok sayıda genç oyuncu getiriyoruz ve bir gencin başarılı olabilmesi için etrafına tecrübeli oyuncular da koymamız gerekiyor.  Luka’yı kadromuzda tutmaya devam edebilmek için gerçekten büyük çaba sarf ettik. Bazen mesele ne kadar hızlı koştuğunuz değil, ne kadar hızlı düşündüğünüzdür. O da bu konuda gerçekten çok güçlü. Gençlerimize yardım edecek, takımımıza yardım edecek. Oyunumuzu topa sahip olma üzerine kurmak istiyoruz. Dünyada topa sahip olmayı yönetme konusunda gerçekten faydalı olabilecek biri varsa, o da Luka’dır”.

Club Friendlies
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT