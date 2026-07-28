Milan'ın sezon öncesi turunun ilk durağında bulunduğu Avustralya'dan Rubén Amorim açıklamalarda bulundu. Perth'ten konuşan Milan teknik direktörü, futbol anlayışından başlayarak güncel birçok konuya değindi; kaderi belirsiz görülen ya da transfer söylentilerinin odağındaki bazı oyunculara da değindi. Bunlardan biri de, Dünya Kupası sonrası tatilinin ardından önümüzdeki saatlerde yeniden grupla çalışmalara katılacak olan Rafa Leao.
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