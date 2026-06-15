Milan'ın, 30 Haziran 2028'e kadar süren Markus Krosche'nin Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesini feshetmek için tazminat ödemesi gerekip gerekmeyeceği henüz belli değil; ancak Alman yöneticinin yeni bir maceraya atılma ve bunu İtalya'da gerçekleştirme konusundaki istekliliğine dair başından beri var olan olumlu izlenimler, son saatlerde görüşmelerin ani bir hız kazanmasına neden oldu. Paderborn ve ardından Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenör olarak kariyerine başlayan Krosche, teknik direktörlük kariyerine 2017/2018 sezonunda yine Paderborn'da başladı ve ardından Leipzig ve Eintracht Frankfurt'ta devam etti.

Kişisel başarıları arasında bir Avrupa Ligi şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi elemesi ve bir dizi kupa finali ile Leipzig'in teknik direktörlüğü sırasında elde ettiği sıralamalar yer alıyor. Transfer piyasasındaki en isabetli hamleleri arasında ise Leipzig'e transfer ettiği Hırvat stoper Gvardiol (36 milyon avroya satın alınmış ve 90 milyon avroya satılmış), Dani Olmo ve şu anda Milan'da forma giyen forvet Christopher Nkunku yer alıyor, ancak özellikle Frankfurt'taki dönemine ait transferler öne çıkıyor: Pacho, Ekitike, Kolo Muani ve Marmoush gibi oyuncular tek başlarına Alman kulübüne yaklaşık 305 milyon euro kazandırdı.