Milan, Ruben Amorim ile yetinmeyip, birkaç saat içinde gelecekteki Futbol Direktörü ve sportif direktör seçimlerini de kesinleştirerek yeni teknik kadrosunun oluşumunu tamamladı.Matteo Moretto'nun bildirdiğine göre, Rossoneri kulübü, Haziran 2021'den beri Eintracht Frankfurt'ta görev yapan Markus Krosche ile sözlü ve tam bir anlaşmaya vardı. Onunla birlikte, güvenilir yardımcısı Timmo Hardung da Rossoneri'ye katılacak ve transfer piyasasından sorumlu yeni isim olacak.
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Milan, Ruben Amorim ile yetinmiyor: Yeni Futbol Direktörü ve yeni sportif direktör konusunda da anlaşma sağlandı: Markus Krosche ve Timmo Hardung ile anlaşma imzalandı
KROSCHE KİM?
Milan'ın, 30 Haziran 2028'e kadar süren Markus Krosche'nin Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesini feshetmek için tazminat ödemesi gerekip gerekmeyeceği henüz belli değil; ancak Alman yöneticinin yeni bir maceraya atılma ve bunu İtalya'da gerçekleştirme konusundaki istekliliğine dair başından beri var olan olumlu izlenimler, son saatlerde görüşmelerin ani bir hız kazanmasına neden oldu. Paderborn ve ardından Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenör olarak kariyerine başlayan Krosche, teknik direktörlük kariyerine 2017/2018 sezonunda yine Paderborn'da başladı ve ardından Leipzig ve Eintracht Frankfurt'ta devam etti.
Kişisel başarıları arasında bir Avrupa Ligi şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi elemesi ve bir dizi kupa finali ile Leipzig'in teknik direktörlüğü sırasında elde ettiği sıralamalar yer alıyor. Transfer piyasasındaki en isabetli hamleleri arasında ise Leipzig'e transfer ettiği Hırvat stoper Gvardiol (36 milyon avroya satın alınmış ve 90 milyon avroya satılmış), Dani Olmo ve şu anda Milan'da forma giyen forvet Christopher Nkunku yer alıyor, ancak özellikle Frankfurt'taki dönemine ait transferler öne çıkıyor: Pacho, Ekitike, Kolo Muani ve Marmoush gibi oyuncular tek başlarına Alman kulübüne yaklaşık 305 milyon euro kazandırdı.
GÜVENİLİR SPOR DİREKTÖRÜ DE ARALARINDA
Milan'ın Markus Krosche'yi tercih etmesi, Ralf Rangnick ile ilgili seçenek tamamen rafa kaldırıldıktan sonra kesinleşti. Rangnick, bir dizi ön görüşme sonrasında kendi planlarını sunmuş, ancak herhangi bir geri dönüş alamamış ve Avusturya milli takım teknik direktörlüğü sözleşmesini yenilemeyi tercih etmişti. Eintracht Frankfurt'un eski teknik direktörünün Milano'ya gelmesi muhtemelken, yeni çalışma ekibinde 1989 doğumlu Timmo Hardung da yer alacak. Hardung, diğer teknik direktör adayı Devin Ozek'i (eski Fenerbahçe oyuncusu, şu anda Bayer Leverkusen'de) kesin olarak geride bıraktı. Hoffenheim'da çeşitli görevlerde kariyerine başlayan Hardung, Leipzig ve Eintracht'ta da Krosche ile çalıştıktan sonra, onu Milan'a takip etmeye hazır.