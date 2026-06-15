Milan, Ruben Amorim ile yetinmiyor; yeni Futbol Direktörü ve yeni sportif direktör de yolda: Markus Krosche ve Timmo Hardung ile anlaşma sağlandı

Milan'ın, 30 Haziran 2028'e kadar süren Markus Krosche'nin Eintracht Frankfurt ile olan sözleşmesini feshetmek için tazminat ödemesi gerekip gerekmediği henüz belli değil; ancak Alman yöneticinin yeni bir maceraya atılma ve bunu İtalya'da gerçekleştirme konusundaki istekliliğine dair başından beri var olan olumlu izlenimler, son saatlerde görüşmelerin aniden hızlanmasına neden oldu. Paderborn ve ardından Bayer Leverkusen'de yardımcı antrenör olarak kariyerine başlayan Krosche, teknik direktörlük kariyerine 2017/2018 sezonunda yine Paderborn'da başladı ve ardından Leipzig ve Eintracht Frankfurt'ta devam etti.

Kişisel başarıları arasında bir Avrupa Ligi şampiyonluğu ve bir dizi kupa finali ile Leipzig'in teknik direktörlüğü sırasında elde ettiği sıralamalar yer alıyor. Transfer piyasasındaki en isabetli kararları arasında ise Hırvat stoper Gvardiol'un Leipzig'e transferi (36 milyon avroya satın alınmış ve 90 milyon avroya satılmış) yer alıyor, ancak özellikle Frankfurt dönemine ait olanlar öne çıkıyor: Pacho, Ekitike, Kolo Muani ve Marmoush gibi oyuncular tek başlarına Alman kulübüne yaklaşık 305 milyon euro kazandırdı.