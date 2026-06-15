Tek eksik olan, Milan'ın patronu Gerry Cardinale'nin son onayıydı – Cardinale, İtalya saatiyle gece saatlerinde Red Bird'ün kıdemli danışmanı Zlatan Ibrahimovic ile birlikte Washington'daki Beyaz Saray'da düzenlenen UFC 250 etkinliğine katılmıştı – ancak Ruben Amorim artık fiilen Milan'ın yeni teknik direktörü olarak kabul edilebilir. Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine ve Matteo Moretto'nun doğrulamasına göre, Sporting Braga, Sporting Lizbon ve Manchester United'ın eski teknik direktörü önümüzdeki saatler içinde İtalya'ya gelmesi bekleniyor.
Çeviri:
Milan, Ruben Amorim ile tam bir anlaşmaya vardı: Rossoneri kulübünün yeni teknik direktörü o olacak. 2028'e kadar sözleşme imzalayan Amorim'in önümüzdeki saatler içinde İtalya'ya gelmesi bekleniyor
ANLAŞMANIN ŞARTLARI
Milan'ın 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli olacak sözleşmenin (kulübün bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunan) imzalanmasına ilişkin kesin takvimi açıklaması beklenirken, A Bola gazetesinin haberine göre, taraflar arasında tam bir anlaşma sağlandı ve bu anlaşma, sezon başına 3,5 milyon avro net maaşın yanı sıra, hem Rossoneri'nin gelecek sezon oynayacağı Avrupa Ligi'ne hem de kulüp yönetiminin öncelikli hedefi olarak belirlediği 2027/2028 Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya bağlı bonusları içeriyor. Ayrıca, Scudetto'yu kazanma ihtimaline de bağlı bonuslar da bulunuyor.
MANCHESTER UNITED DE TASARRUF EDİYOR
Başlangıçta gelecek sezon bir süre ara vermeyi planlayan Ruben Amorim – ki bu kararın bir nedeni de Manchester United tarafından görevden alınmasının yarattığı büyük hayal kırıklığını atlatmakti – Milan’ın teklifine büyük bir coşkuyla yanıt verdi; zira 2017’de verdiği bir röportajda da belirttiği gibi, bu takımın teknik direktörlüğü onun en büyük hayallerinden biriydi. Bugün veya yarın, onu 2028 yılına kadar Diavolo'ya bağlayacak sözleşmeyi imzalamasıyla, Kasım 2024'te Portekizli teknik direktörü kadrosuna katan ve sözleşmenin erken feshedilmesiyle yaklaşık 16 milyon sterlin (yaklaşık 20 milyon euro) tasarruf edecek olan Man United de bu gelişmeyi kutlayacak.
AMORİM'İN KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce Ruben Amorim, hayatını Benfica'nın renklerine adayan bir futbolcuydu; önce kulübün altyapısında oynadı, ardından Belenenses'te geçirdiği kısa bir dönemin ardından 2008'den itibaren A takımda forma giydi. 2012'de bir sezonluk olarak Sporting Braga'ya transfer oldu, ancak daha sonra Benfica'ya geri döndü ve dizindeki bir dizi sorunun da etkisiyle 2017'de futbol kariyerini sonlandırdı. Portekiz milli takımında sadece 14 maça çıktı.
Teknik direktörlük kariyerine 2018/2019 sezonunda, üçüncü ligdeki Casa Pia'nın başında başladı: bu macera, kurallara göre yetkisi olmamasına rağmen takıma talimatlar verdiği için aldığı ceza (ve kulübe verilen 6 puanlık ceza) nedeniyle kısa sürdü. Sporting Braga'da yeniden başladı ve Ocak 2020'de Porto'yu yenerek Portekiz Lig Kupası'nı kazanarak ilk kupasını elde etti. Sporting Lizbon'un ilgisini çekti; kulüp onu kadrosuna katmak için tazminat ödedi ve son şampiyonluktan 19 yıl sonra tekrar şampiyonluğa ulaştı; Leoes ile 2023/2024 sezonunda bir başka ulusal şampiyonluk, bir Lig Kupası ve bir Süper Kupa daha kazandı. Kasım 2024'te Manchester United'ın teklifini kabul etmek için ayrıldı; bu takımla Mayıs 2025'te Avrupa Ligi finaline yükseldi (Tottenham'a karşı kaybetti) ancak geçen Ocak ayında görevden alınana kadar hiçbir zaman istenen sonuçları elde edemedi.