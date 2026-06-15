Milan, Ruben Amorim ile tam bir anlaşmaya vardı: Rossoneri kulübünün yeni teknik direktörü o olacak. 2028'e kadar sözleşme imzalayan Amorim'in önümüzdeki saatler içinde İtalya'ya gelmesi bekleniyor

Teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce Ruben Amorim, hayatını Benfica'nın renklerine adayan bir futbolcuydu; önce kulübün altyapısında oynadı, ardından Belenenses'te geçirdiği kısa bir dönemin ardından 2008'den itibaren A takımda forma giydi. 2012'de bir sezonluk olarak Sporting Braga'ya transfer oldu, ancak daha sonra Benfica'ya geri döndü ve dizindeki bir dizi sorunun da etkisiyle 2017'de futbol kariyerini sonlandırdı. Portekiz milli takımında sadece 14 maça çıktı.

Teknik direktörlük kariyerine 2018/2019 sezonunda, üçüncü ligdeki Casa Pia'nın başında başladı: bu macera, kurallara göre yetkisi olmamasına rağmen takıma talimatlar verdiği için aldığı ceza (ve kulübe verilen 6 puanlık ceza) nedeniyle kısa sürdü. Sporting Braga'da yeniden başladı ve Ocak 2020'de Porto'yu yenerek Portekiz Lig Kupası'nı kazanarak ilk kupasını elde etti. Sporting Lizbon'un ilgisini çekti; kulüp onu kadrosuna katmak için tazminat ödedi ve son şampiyonluktan 19 yıl sonra tekrar şampiyonluğa ulaştı; Leoes ile 2023/2024 sezonunda bir başka ulusal şampiyonluk, bir Lig Kupası ve bir Süper Kupa daha kazandı. Kasım 2024'te Manchester United'ın teklifini kabul etmek için ayrıldı; bu takımla Mayıs 2025'te Avrupa Ligi finaline yükseldi (Tottenham'a karşı kaybetti) ancak geçen Ocak ayında görevden alınana kadar hiçbir zaman istenen sonuçları elde edemedi.







