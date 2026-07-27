Milan ve Roma, Amorim ile Gasperini’nin teknik ve taktik doğrultusunda kadrolarını tamamlayacak takviyeler arıyor. İki kulübün ilişkisi son derece iyi ve çok sık şekilde fikirleri ve olasılıkları paylaşıp, transfer piyasasında her iki taraf için de çözüm olabilecek bir hamle yapmaya çalışıyorlar. Son günlerdeki son görüşme konusu ise ilk bölümünde felaket, finalinde ise attığı 7 gol ve yaptığı 3 asistle belirgin şekilde olumlu geçen, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde misali bir sezonu geride bırakan Fransız forvet Christopher Nkunku oldu:
Çeviri:
Milan, Roma yeniden Nkunku için devrede: Gasperini'nin talebi, Milan'ın yanıtı
Gasperini’nin öğrencisi
Nkunku'nun teknik kalitesi ve yeteneği tartışma konusu değil ancak Fransız oyuncuda son yıllarda eksik kalan şey, kullanım ve performans anlamında istikrar oldu. Gasperini, eski Leipzig oyuncusuna hayran, onu birkaç yıldır takip ediyor ve çok beğeniyor; öyle ki onu büyük bir memnuniyetle çalıştırırdı. Hatta son kış transfer döneminde de Ranieri-Massara ikilisinden onun transfer edilmesini istemişti.
D'Amico-Milan teması
Son saatlerde Roma sportif direktörü Tony D’Amico, Milan ile Christopher Nkunku için hamle yapma girişimi kapsamında birçok temas kurdu. Ancak Milan kulübünün yanıtı olumsuz oldu. Ruben Amorim, tıpkı Milan camiasının tamamı gibi, Lagny-sur-Marne doğumlu 28 yaşındaki oyuncunun özellikle Leipzig’de hayranlık uyandıran o belirleyici futbolcuya yeniden dönüş yapabileceğine inanıyor. Vazgeçilmesi mümkün olmayan teklifler gelmedikçe Milan, yeni döneme projenin merkezinde Nkunku ile başlayacak.
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