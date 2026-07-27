Milan ve Roma, Amorim ile Gasperini’nin teknik ve taktik doğrultusunda kadrolarını tamamlayacak takviyeler arıyor. İki kulübün ilişkisi son derece iyi ve çok sık şekilde fikirleri ve olasılıkları paylaşıp, transfer piyasasında her iki taraf için de çözüm olabilecek bir hamle yapmaya çalışıyorlar. Son günlerdeki son görüşme konusu ise ilk bölümünde felaket, finalinde ise attığı 7 gol ve yaptığı 3 asistle belirgin şekilde olumlu geçen, Dr. Jekyll ve Mr. Hyde misali bir sezonu geride bırakan Fransız forvet Christopher Nkunku oldu: