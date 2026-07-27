Milan ve Roma, Amorim ile Gasperini’nin teknik ve taktik talepleri doğrultusunda kadrolarını tamamlayacak takviyeler arıyor. İki kulüp arasında çok iyi bir ilişki var ve her iki taraf için de çözüm olabilecek bir hamleyi transfer piyasasında gerçekleştirebilmek adına çok sık fikir ve fırsat paylaşımında bulunuyorlar. Son günlerdeki son görüşme konusu ise Fransız forvet Christopher Nkunku oldu; geride kalan sezonda adeta Dr. Jekyll ve Mr. Hyde gibi bir performans sergiledi: ilk bölümde felaket, final bölümünde ise 7 gol ve 3 asistle belirgin şekilde olumlu.
Çeviri:
Milan, Roma Nkunku için yeniden devrede: Gasperini'nin talebi, Milan kulübünün yanıtı
Gasperini'nin öğrencisi
Nkunku'nun teknik kalitesi ve yaptığı işler tartışma konusu değil ancak Fransız oyuncunun son yıllarda eksik kalan yönü, kullanım ve performans istikrarı oldu. Gasperini, eski Leipzigli oyuncuya hayran; onu birkaç yıldır takip ediyor ve çok beğeniyor. Hatta onu büyük bir memnuniyetle çalıştırırdı; öyle ki son kış transfer döneminde de Ranieri-Massara ikilisinden onun transferini istemişti.
Amico-Milan teması
Son saatlerde Roma sportif direktörü Tony D’Amico, Milan ile Christopher Nkunku için hamle yapmaya çalışırken birçok temas kurdu. Ancak Milan kulübünün yanıtı olumsuz oldu. Ruben Amorim, Milan çevresindeki herkes gibi, Lagny-sur-Marne doğumlu 28 yaşındaki oyuncunun özellikle Leipzig’de hayranlık uyandıran o belirleyici futbolcuya yeniden dönüşebileceğine inanıyor. Vazgeçilemeyecek teklifler gelmediği sürece Milan, projeye Nkunku’yu merkez alarak yeniden başlayacak.
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