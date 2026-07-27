Milan ve Roma, Amorim ile Gasperini’nin teknik ve taktik talepleri doğrultusunda kadrolarını tamamlayacak takviyeler arıyor. İki kulüp arasında çok iyi bir ilişki var ve her iki taraf için de çözüm olabilecek bir hamleyi transfer piyasasında gerçekleştirebilmek adına çok sık fikir ve fırsat paylaşımında bulunuyorlar. Son günlerdeki son görüşme konusu ise Fransız forvet Christopher Nkunku oldu; geride kalan sezonda adeta Dr. Jekyll ve Mr. Hyde gibi bir performans sergiledi: ilk bölümde felaket, final bölümünde ise 7 gol ve 3 asistle belirgin şekilde olumlu.