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Milan, Roganovic'i dinle: "Kostic, Karadağlı Harry Kane; Serie A'da 15 gol atar"

AC Milan

Karadağ Milli Takımı oyuncusu ve Kostic’in Partizan Belgrad’daki eski takım arkadaşı Milan Roganovic, Milan’ın yeni transferi hakkında şöyle konuştu

MilanRoganovic, Karadağ Milli Takımı oyuncusu ve Kostic'in Partizan Belgrad'daki eski takım arkadaşı, Milannews.it'e bir röportaj verdi.


Bize Partizan'da ve milli takımda eski takım arkadaşın olan Andrej Kostic hakkında biraz bahseder misin?

“Her şeyden önce harika bir insan ve çok büyük bir futbolcu. Bana Harry Kane'i hatırlatıyor çünkü oyuna katılmak için geriye gelen ve ardından kaleye yönelip bitiren sahte bir dokuz. Milan'a daha da gelişmek ve değerini göstermek için gitti. Çok iyi işler yapacağına inanıyorum".

Ancak onun için de Milan için de bu aynı zamanda bir kumar. Kulüp, Sırbistan'da yaptıklarını tekrarlayıp tekrarlayamayacağını henüz bilmiyor; öte yandan Sırp liginden gelen bir oyuncunun böylesine taktiksel bir Serie A'ya hemen uyum sağlaması hiçbir zaman kolay değil. Bu birliktelik nasıl sonuçlanır?

“Tecrübe kazanacak ama bence bu seviyede oynamak için gerekli özelliklere şimdiden sahip. Her gün çok çalışan bir çocuk ve Milan'da büyük işler yapacağına eminim. Kesin olan şu ki kendini gösterecek".

  • Açıklamalar

    Her pozisyondan şut arayan bir forvet gibi görünüyor. Kendi yeteneklerine büyük güveni mi var?

    “Evet, kesinlikle. Uzaktan olağanüstü bir şuta sahip ve gole aç. İster ceza sahası içinden ister dışından olsun, her zaman kaleyi düşünüyor. Sahanın neredeyse her köşesinden şut çekiyor.”

    Karadağ, Savicevic, Mijatovic, Jovetic, Savic ve Vucinic gibi şampiyonlar çıkardı. Kostic, ülkenizin bir sonraki büyük yeteneği olabilir mi?

    “Evet, buna inanıyorum. Jovetic ve Savic gibi oyunculardan bir şeyler öğreniyor ve eğer bu zihniyetle çalışmaya devam ederse büyük işler yapacaktır. Fiziksel açıdan zaten hazır, mental olarak da kendini kabul ettirmek için gereken her şeye sahip. Üzerinde hâlâ gelişmesi gereken tek yön taktik tarafı ama Milan’da gelişmek için tüm fırsatlara sahip olacak.”

    Tüm sezon kalırsa ondan kaç gol beklersin?

    “Düzenli oynarsa 10 ila 15 gol arasında.”

    Bu sözler, Andrej Kostic etrafındaki büyük güveni doğruluyor. Roganovic’in hiçbir şüphesi yok: Milan, modern, komple ve çok büyük potansiyele sahip bir forvet transfer etmiş olacak; öyle ki onu hatta Harry Kane’e benzetiyor. Artık söz sahada olacak ve genç Karadağlı da beklentileri karşılayacak seviyede olduğunu göstermeye çalışacak.

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