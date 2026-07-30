MilanRoganovic, Karadağ Milli Takımı oyuncusu ve Kostic'in Partizan Belgrad'daki eski takım arkadaşı, Milannews.it'e bir röportaj verdi.





Bize Partizan'da ve milli takımda eski takım arkadaşın olan Andrej Kostic hakkında biraz bahseder misin?

“Her şeyden önce harika bir insan ve çok büyük bir futbolcu. Bana Harry Kane'i hatırlatıyor çünkü oyuna katılmak için geriye gelen ve ardından kaleye yönelip bitiren sahte bir dokuz. Milan'a daha da gelişmek ve değerini göstermek için gitti. Çok iyi işler yapacağına inanıyorum".

Ancak onun için de Milan için de bu aynı zamanda bir kumar. Kulüp, Sırbistan'da yaptıklarını tekrarlayıp tekrarlayamayacağını henüz bilmiyor; öte yandan Sırp liginden gelen bir oyuncunun böylesine taktiksel bir Serie A'ya hemen uyum sağlaması hiçbir zaman kolay değil. Bu birliktelik nasıl sonuçlanır?

“Tecrübe kazanacak ama bence bu seviyede oynamak için gerekli özelliklere şimdiden sahip. Her gün çok çalışan bir çocuk ve Milan'da büyük işler yapacağına eminim. Kesin olan şu ki kendini gösterecek".