Zaman, Milan'ın lehine işlemiyor. Ralf Rangnick, Gerry Cardinale ve onun güvendiği kişilerden kesin bir yanıt beklemekten bıktı ve müzakere masasından kalkmaya giderek daha fazla meyilli hale geldi. Avusturya'nın şu anki teknik direktörü, koçun seçiminin yanı sıra sportif direktörün seçimi konusunda da pazarlık edilemez şartlar koymuştu. Ancak Zlatan Ibrahimovic ile arasındaki asıl anlaşmazlık noktası, kendi adamlarını ve vizyonunu tüm gençlik sektörüne ve Milan Futuro'ya da taşımak istemesi.
Çeviri:
Milan-Rangnick: Anlaşma sağlanamadı. Teknik direktör, Rossoneri'yi beklemekten bıktı
RALF'IN KOLEKSİYONU
Rangnick'in çevresinden net bir tavır ortaya çıkıyor: Milan onu istedi ve bu nedenle projesini incelemesi gerekiyordu. Viyana'da gerçekleşen iki görüşme sırasında Alman teknik direktör, hiçbir müdahale olmaksızın teknik kadro üzerinde tam kontrol talep etmişti. Bu talep, Ibrahimovic'e ve onun güvendiği isimlerle birlikte karar alma sürecinde söz sahibi olma isteğine yönelikti.
Diyaloga açık bir tutum sergilendi ancak süre doldu: Avusturya Futbol Federasyonu'nun yenileme teklifini dinleme konusundaki manevi taahhüdü göz önüne alındığında, kesin bir karar vermek için iki hafta çok az bir süre.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Önümüzdeki saatler içinde Rangnick'in Milan'a resmi bir açıklama yapması bekleniyor; bu durumda Milan planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. Doğrudan temaslar geçen hafta durmuş olsa da, spor direktörü seçimi Ozek ve Planes (Juventus'un da ilgilendiği isim) arasında gerçekleşecek gibi görünüyor. Sezonun başlamasına bir ay kala Milan, rakiplerine göre önemli bir gecikmeyle başlamak istemiyorsa, adımlarını hızlandırmalıdır. Rangnick'in adaylığını ilk destekleyen kişi olmasına rağmen, Rangnick'in durumu netleşmemiş olsa da, Glasner'in favori olduğu teknik direktörlük konusunda gelişmelerin ne olacağı merak ediliyor.