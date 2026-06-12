Milan-Rangnick: Anlaşma sağlanamadı. Teknik direktör, Rossoneri'yi beklemekten bıktı

Rangnick'in çevresinden net bir tavır ortaya çıkıyor: Milan onu istedi ve bu nedenle projesini incelemesi gerekiyordu. Viyana'da gerçekleşen iki görüşme sırasında Alman teknik direktör, hiçbir müdahale olmaksızın teknik kadro üzerinde tam kontrol talep etmişti. Bu talep, Ibrahimovic'e ve onun güvendiği isimlerle birlikte karar alma sürecinde söz sahibi olma isteğine yönelikti.





Diyaloga açık bir tutum sergilendi ancak süre doldu: Avusturya Futbol Federasyonu'nun yenileme teklifini dinleme konusundaki manevi taahhüdü göz önüne alındığında, kesin bir karar vermek için iki hafta çok az bir süre.