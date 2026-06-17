Milan, Ramos’u kadrosuna katmayı düşünüyor: Ramos’un transfer bedeli 40 milyon avro; Gimenez onun için yer açabilir

Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Jorge Mendes, Ruben Amorim’in önümüzdeki üç sezon boyunca Milan’a bağlayacak sözleşmeyi imzalamasına yol açan görüşmelere hiçbir şekilde dahil olmamıştır. Gerry Cardinale, geçen hafta Lizbon’da Portekizli teknik direktörle bizzat görüştü ve ardından onun uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri Costa ile pazarlık yaptı. Bu açıklama, Portekizli süper menajerle herhangi bir transfer işbirliği planlanmadığını ve Gestifute’ye bağlı oyuncularla iletişime geçilmesi durumunda bunun, yalnızca Amorim’in belirlediği aday listesinde yer almaları nedeniyle olacağını netleştirmek içindir.





Bunlardan biri şüphesiz PSG’nin forveti Gonçalo Ramos’tur; Jorge Mendes, bu oyuncuyu Paris’ten transfer etmek istemekte ve Ocak ayında Milan ile Juventus’a teklif etmişti. 2001 doğumlu oyuncu, İtalyan futbolunda kendini kanıtlama fırsatından oldukça etkilenmiş durumda.