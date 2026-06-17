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Goncalo Ramos PSGGetty Images

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Milan, Ramos’u kadrosuna katmayı düşünüyor: Ramos’un transfer bedeli 40 milyon avro; Gimenez onun için yer açabilir

AC Milan
Paris Saint-Germain
Transfers

Amorim’e göre Milan’ın büyük bir 9 numarasına ihtiyacı var: PSG’den Ramos çok beğeniliyor ve Fransa’dan ayrılabilir

Öncelikle şunu belirtmek gerekir: Jorge Mendes, Ruben Amorim’in önümüzdeki üç sezon boyunca Milan’a bağlayacak sözleşmeyi imzalamasına yol açan görüşmelere hiçbir şekilde dahil olmamıştır. Gerry Cardinale, geçen hafta Lizbon’da Portekizli teknik direktörle bizzat görüştü ve ardından onun uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri Costa ile pazarlık yaptı. Bu açıklama, Portekizli süper menajerle herhangi bir transfer işbirliği planlanmadığını ve Gestifute’ye bağlı oyuncularla iletişime geçilmesi durumunda bunun, yalnızca Amorim’in belirlediği aday listesinde yer almaları nedeniyle olacağını netleştirmek içindir.


Bunlardan biri şüphesiz PSG’nin forveti Gonçalo Ramos’tur; Jorge Mendes, bu oyuncuyu Paris’ten transfer etmek istemekte ve Ocak ayında Milan ile Juventus’a teklif etmişti. 2001 doğumlu oyuncu, İtalyan futbolunda kendini kanıtlama fırsatından oldukça etkilenmiş durumda.

  • GIMENEZ, RAMOS'A YER AÇIYOR

    Milan’daki devrim, yönetim kadrosuyla sınırlı kalmayacak, takım kadrosunu da etkileyecek. Bazı oyuncular saha dışı nedenlerle kulüpten ayrılacak, diğerleri ise sürekli gösterilen destek ve güvene rağmen beklentileri büyük ölçüde karşılayamadıkları için ayrılacak. En sembolik örnek, Meksika milli takım oyuncusu Santiago Gimenez'dir: Ligde attığı gol sayısının sıfır olması bir yana, Rossoneri kulübü geçen sezonki performansını hiç beğenmedi.

    Karar verildi: “Bebote” transfer piyasasına çıktı ve eski Feyenoord oyuncusunun ayrılması için çalışmalar başlatılacak. Plan herkes için net: Yeni bir 9 numara transferi için yeniden yatırım yapmak üzere önemli bir meblağ elde etmek.

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  • AMORIM'E BÜYÜK BEĞENİ

    Ramos, PSG’deki ortamdan memnun ancak daha fazla oynamak istiyor: Bu yıl çok az sayıda maçta ilk 11’de yer aldı ve az süre almasına rağmen 12 gol atmayı başardı. Amorim, Milan yönetimi ile yaptığı ilk görüşmelerde, oyun stili nedeniyle eski Benfica oyuncusunu en çok tercih ettiği profillerden biri olarak gösterdi. Yeni Rossoneri teknik direktörünün onayı tam olsa da, PSG gibi çok zengin bir kulüple pazarlık yapmak hiçbir zaman kolay olmadığından, diğer adaylar da değerlendirilecek.

  • KREDİ SEÇENEĞİ

    Ramos’un değeri 45 milyon; Milan’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynamadığını düşünürsek bu oldukça yüksek bir rakam. Bu nedenle hedef, maliyetleri yaymak amacıyla kesin transferi 2027’ye ertelemek olabilir; bu da satın alma opsiyonlu kiralama ya da şartlı zorunlu satın alma gibi bir formülle gerçekleştirilebilir. Bu olasılıklar, geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında Mendes ile yapılan son görüşmelerde zaten değerlendirilmişti.