Takım, en iyi performansınızı sergilemenize nasıl yardımcı olabilir?

"Odak noktası ben ve çok ya da az gol atmam olmamalı, bence en önemli şey her zaman takımın kazanması. Hepimiz akıllıca, takım halinde çok koşup çok çalışırsak bu sezon büyük bir şey başarabileceğimizi düşünüyorum. Güzel bir uyum yakalıyoruz ve zaman geçtikçe daha da gelişeceğiz. Sonrasında da şüphesiz benim gollerim, asistlerim, takımın golleri ve galibiyetler gelmeye başlayacak. Bence en önemli nokta bu."





Bu haftalarda size de eleştiriler geldi çünkü sadece bir gol attınız...

"Forvetin her zaman gol atması gerektiği yönünde bir düşünce var ama bu her zaman böyle değil. Belki iyi oynayabilirim ama gol atamam. Her maç değerimi göstermek için bir fırsat."

Dün Ibrahimovic Milanello'daydı. Eski bir forvet olarak size bazı tavsiyeler verdi mi?

"Bana özel tavsiyeler vermedi. Çok nazikti, bana işlerin nasıl gittiğini sordu. Beni kulüpte karşıladı ve onun varlığına güvenebilmek bir zevk. Onun gibi bir efsanenin ve kişiliğin desteğine sahip olmak önemli."