Maçın eski oyuncusu Gonçalo Ramos, Milan formasıyla Avrupa’daki ilk golünü tam da “kendi” Benfica’sına karşı arayacak. Milan’ın 9 numarası için özel bir maç olacak: Eski PSG oyuncusu, Lizbon ekibiyle A takımda 106 maça çıkıp 41 gol attı. Eski PSG’li oyuncu basın toplantısında konuştu: "Evimizde oynamak her zaman özeldir. Buraya geleli çok olmadı, San Siro’da çok fazla oynayamadım. Zor bir maç olacak ama evimizde oynamak, taraftarlarımızın desteğine sahip olmak demek. Bu da bizim için önemli."
Yarın akşam gol atarsan sevinir misin?
"Hayır, sevinmem. Benfica benim için evim gibi. Ama yine de gol atmayı çok istiyorum".