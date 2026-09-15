24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Ramos Ufficiale Milan

Çeviri:

Milan, Ramos: "Evimizde oynamak her zaman özeldir. Gol atmayı çok istiyorum"

AC Milan

Ruben Amorim’in yanı sıra Gonçalo Ramos da yarın akşam oynanacak Milan-Benfica maçı öncesinde basın toplantısında konuşuyor.

Maçın eski oyuncusu Gonçalo Ramos, Milan formasıyla Avrupa’daki ilk golünü tam da “kendi” Benfica’sına karşı arayacak. Milan’ın 9 numarası için özel bir maç olacak: Eski PSG oyuncusu, Lizbon ekibiyle A takımda 106 maça çıkıp 41 gol attı. Eski PSG’li oyuncu basın toplantısında konuştu: "Evimizde oynamak her zaman özeldir. Buraya geleli çok olmadı, San Siro’da çok fazla oynayamadım. Zor bir maç olacak ama evimizde oynamak, taraftarlarımızın desteğine sahip olmak demek. Bu da bizim için önemli."

Yarın akşam gol atarsan sevinir misin? 

"Hayır, sevinmem. Benfica benim için evim gibi. Ama yine de gol atmayı çok istiyorum". 



  • İlk zorluklar üzerine

    Takım, en iyi performansınızı sergilemenize nasıl yardımcı olabilir?

    "Odak noktası ben ve çok ya da az gol atmam olmamalı, bence en önemli şey her zaman takımın kazanması. Hepimiz akıllıca, takım halinde çok koşup çok çalışırsak bu sezon büyük bir şey başarabileceğimizi düşünüyorum. Güzel bir uyum yakalıyoruz ve zaman geçtikçe daha da gelişeceğiz. Sonrasında da şüphesiz benim gollerim, asistlerim, takımın golleri ve galibiyetler gelmeye başlayacak. Bence en önemli nokta bu."


    Bu haftalarda size de eleştiriler geldi çünkü sadece bir gol attınız...

    "Forvetin her zaman gol atması gerektiği yönünde bir düşünce var ama bu her zaman böyle değil. Belki iyi oynayabilirim ama gol atamam. Her maç değerimi göstermek için bir fırsat." 

    Dün Ibrahimovic Milanello'daydı. Eski bir forvet olarak size bazı tavsiyeler verdi mi?

    "Bana özel tavsiyeler vermedi. Çok nazikti, bana işlerin nasıl gittiğini sordu. Beni kulüpte karşıladı ve onun varlığına güvenebilmek bir zevk. Onun gibi bir efsanenin ve kişiliğin desteğine sahip olmak önemli."

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Ligi Europa
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Benfica crest
Benfica
BEN