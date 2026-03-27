Calciomercato

Milan, Pulisic ve sözleşme uzatması: Takvimde randevu ayarlandı, Amerikalı oyuncunun geleceği hakkında sızan bilgiler

Milan'da Pulisic'in sözleşme uzatma görüşmeleri şu anda askıya alınmış durumda, ancak bir dönüm noktasına ulaşma isteği var: İşte ne zaman

Milan taraftarlarının hafızası kısa değildir ve bu nedenle Milan-Torino maçının ikinci yarısının 32. dakikasında Pulisic'in Gimenez ile değiştirilmesini alkışlarla karşıladılar. Kaptan Amerika'nın son golü 28 Aralık'ta Verona'ya karşı attığı goldu; ondan sonra ise fiziksel sorunlar, soyunma odasındaki anlaşmazlıklar ve sözleşme yenilemesinin tıkanması nedeniyle hiçbir şey olmadı. Takım arkadaşları da onun yanında, Fofana ve Rabiot'un her golün ardından eski Chelsea oyuncusunun alamet-i farikası olan kolunu yüzüne götürerek sevinçlerini göstermeleri de bunu kanıtlıyor.


Pulisic, ilk maçlarda 74 dakikada bir gol ortalamasından, sonraki on dört maçta şaşırtıcı bir şekilde sıfıra düştü. Rabiot'ya yaptığı asist, hayal kırıklığını hafifletmeye ve Maradona'nın Napoli'ye karşı oynayacağı maça daha iyimser bakmaya yarayan bir teselli. Orada, bariz nedenlerden dolayı en çok beklenen oyuncular arasında yer alacak.

  • YENİDEN CANLANMAYI HEDEFLİYOR

    "Az konuşur, çok gol atar" diyor onu iyi tanıyanlar. Ormanlarda koşmayı çok sevdiği için, Pennsylvania'daki malikanesindeki gibi geniş bir bahçesi olan, sakin Busto Arsizio kasabasını seçti. Milano yok, büyük şehrin ışıkları ve kaosu yok. Gitar ve golf daha iyi; bu, onun büyük tutkusu ve boş zamanının çoğunu, kendisi gibi Amerikalı ve profesyonel golfçü olan nişanlısı Alexa ile birlikte bu spora ayırıyor. Ve tam da bu sakinliğinde, çekingenliğinde, futbol sevinçlerinden yoksun bir 2026 yılına karşı sessiz bir isyan arayışı yatıyor.



  • IŞIKLAR SÖNDÜ

    ABD Milli Takımı kampından döndükten sonra Pulisic, kişisel durumu ve sözleşmesiyle ilgili spekülasyonlara fazla önem vermemeyi tercih etti: "Çoğu kişi bana ne olduğunu soruyor ve ben de onları hiç görmediğimi söylüyorum. Gerçekten bilmiyorum. Her zaman uygun bir zaman ve yer vardır diye düşünüyorum. Genellikle sezonun ortasında ve maç oynarken değil. Menajerimle kulüp ve başka bir yere gitme konusunda konuşmuyorum. Beni pek ilgilendirmiyor, bu yüzden beni hiç etkilemiyor. Elbette, konuşulacak zaman geldiğinde ve seçenekler olduğunda konuşuruz, ama şu an o zaman değil. Ve şu anda burada olmaktan mutluyum. Bu yüzden mümkün olduğunca buna odaklanıyorum."

  • BÜYÜME KARARNAMESİNİN AVANTAJLARI

    Christian Pulisic’in Milan’daki geleceği, vergi açısından sorunsuz bir şekilde devam edebilir. “Büyüme Kararnamesi” olarak bilinen 34/2019 sayılı Kararnamenin 5. maddesi ve Bütçe Kanunu ile getirilen sonraki değişikliklere göre, Amerikalı futbolcu, Rossoneri kulübüyle sözleşmesini yenilemesi durumunda bile vergi avantajlarından yararlanmaya devam edebilir.

    İtalyan mevzuatında öngörülen mekanizma, oyuncunun ülke içinde gayrimenkul yatırımı yapması şartıyla, vergi avantajı rejiminin geçerliliğini 5 yıl daha uzatmaya izin veriyor. Pulisic gibi Milano ve çevre illerde kalıcı olarak yaşayan ve çalışanlar için bu işlem, ulaşılabilir ve şehirde kalmasıyla uyumlu bir adım.

    Pratikte, İtalya'da bir ev satın almak, ABD milli takım kaptanının, yabancı futbolcuları çekmek ve profesyonellerin İtalya'da kalmasını teşvik etmek amacıyla tasarlanmış, özellikle avantajlı bir vergi rejiminden yararlanmaya devam etmesini garanti edecektir.

  • MAYIS'TA GÖRÜŞMEK ÜZERE

    Pulisic'in mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek ve net maaşı 4 milyon avro. "Büyüme Kararnamesi" sayesinde, fiili vergi yükü düşük seviyede tutuluyor ve brüt maaşı yaklaşık 5 milyon avroya çıkıyor. Sözleşmenin sona ermesine henüz zaman olsa da, Milan, Christian ile uzun yıllar daha yoluna devam etmek ve onu takımın giderek daha merkezi bir oyuncusu haline getirmek istiyor. Zor ve karmaşık bir dönem olsa da, Pulisic'in sadece teknik niteliklerini değil, insani özelliklerini de her zaman sevmiş olan kulübün fikirleri değişmiyor.


    Sözleşmede ayrıca, Milan'ın Haziran 2028'e kadar bir sezon daha opsiyonunu kullanmasına izin veren, Rossoneri kulübü lehine bir madde bulunmaktadır. Bu garanti, kulübün oyuncunun geleceğini daha güvenli bir şekilde planlamasına ve transfer piyasasında sürprizlerle karşılaşmamasına olanak tanır.


    Pulisic, muhtemelen hem Premier League'de hem de Suudi Arabistan'da çalmaya başlayan bazı cazip tekliflerin de etkisiyle zaman kazanmaya çalıştı ve Milan bu isteğini saygıyla karşıladı. Hedef, Dünya Kupası öncesinde, mevcut rakamlardan biraz daha yüksek bir ücretle 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme yenilemesi ile bu konuyu sonuçlandırmak. Aksi takdirde, opsiyon yine de devreye girecek.


