Milan, Pulisic ve sözleşme uzatması: Takvimde randevu ayarlandı, Amerikalı oyuncunun geleceği hakkında sızan bilgiler

Milan taraftarlarının hafızası kısa değildir ve bu nedenle Milan-Torino maçının ikinci yarısının 32. dakikasında Pulisic'in Gimenez ile değiştirilmesini alkışlarla karşıladılar. Kaptan Amerika'nın son golü 28 Aralık'ta Verona'ya karşı attığı goldu; ondan sonra ise fiziksel sorunlar, soyunma odasındaki anlaşmazlıklar ve sözleşme yenilemesinin tıkanması nedeniyle hiçbir şey olmadı. Takım arkadaşları da onun yanında, Fofana ve Rabiot'un her golün ardından eski Chelsea oyuncusunun alamet-i farikası olan kolunu yüzüne götürerek sevinçlerini göstermeleri de bunu kanıtlıyor.





Pulisic, ilk maçlarda 74 dakikada bir gol ortalamasından, sonraki on dört maçta şaşırtıcı bir şekilde sıfıra düştü. Rabiot'ya yaptığı asist, hayal kırıklığını hafifletmeye ve Maradona'nın Napoli'ye karşı oynayacağı maça daha iyimser bakmaya yarayan bir teselli. Orada, bariz nedenlerden dolayı en çok beklenen oyuncular arasında yer alacak.