Pulisic 2 Ağustos'ta İtalya'ya döndü ve takım Asya turnesinde olduğu için ilk etapta Milanello'da tek başına çalıştı. Kafasını koydu, yüreğini ortaya koydu, emek verdi ve yeniden yalnızca onun yapabildiği şekilde kendi ışığıyla parlamak için gereken motivasyonu gösterdi. İlk iki maçta Torino ve Venezia karşısında iki kez kadroya çağrıldı ancak sadece kadroda yer aldı, sahada ise bir dakika bile süre almadı. Pulisic'in durumu nasıl? Amorim geçen cuma bunu şöyle anlattı: "Büyük bir yeteneği var ve bunu basın toplantısında da söyledim. Sadece oyuncularımın iş yükünü yönetmem gerekiyor ve şu anda kazanmaya, ayrıca her maçta tempoyu daha da artırmaya ihtiyacımız olduğunu anlıyorum. Bu yüzden Pulisic'in şu anda yer bulması zor, ancak bizim için çok önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Bir sakatlıktan dönüyor ve arkasında sadece bir haftalık antrenman var, bu nedenle bazen hem oyuncuyu hem de maçı yönetmek zor oluyor, çünkü öncelik her zaman takım olmaya devam ediyor. Öncelik her zaman kazanmak." Juventus karşısında ikinci yarıda ligdeki ilk maçına çıkması bekleniyor.