Tam on bir ay sonra Pulisic, büyük bir rövanş isteğiyle Allianz Stadium'a geri dönecek: penaltı noktasındaki hata galibiyete ve puan tablosunda çok kritik iki puana mal olmuştu. O andan sonra az sayıda yükseliş ve çok sayıda düşüş yaşandı: Milan'daki sekiz ayında ero gol, Dünya Kupası'nda sıfır gol ve gözünü kırpmadan onu idol ilan eden Milan taraftarlarından da çok sayıda eleştiri. Şimdi Milan'da dünya, Cardinale'nin futbola ve galibiyetlere duyduğu istek ile Amorim'in fikirleri sayesinde değişti. Karşılarında yine Spalletti'nin Juventus'u var ve eski Chelsea oyuncusu, oyuna sonradan girip fark yaratmayı umuyor.
Çeviri:
Milan, Pulisic penaltı noktasındaki hatadan 11 ay sonra Allianz Stadium’a dönüyor: Cardinale, sözleşme yenileme için görüşme ayarladı
Pulisic’in durumu nasıl?
Pulisic 2 Ağustos'ta İtalya'ya döndü ve takım Asya turnesinde olduğu için ilk etapta Milanello'da tek başına çalıştı. Kafasını koydu, yüreğini ortaya koydu, emek verdi ve yeniden yalnızca onun yapabildiği şekilde kendi ışığıyla parlamak için gereken motivasyonu gösterdi. İlk iki maçta Torino ve Venezia karşısında iki kez kadroya çağrıldı ancak sadece kadroda yer aldı, sahada ise bir dakika bile süre almadı. Pulisic'in durumu nasıl? Amorim geçen cuma bunu şöyle anlattı: "Büyük bir yeteneği var ve bunu basın toplantısında da söyledim. Sadece oyuncularımın iş yükünü yönetmem gerekiyor ve şu anda kazanmaya, ayrıca her maçta tempoyu daha da artırmaya ihtiyacımız olduğunu anlıyorum. Bu yüzden Pulisic'in şu anda yer bulması zor, ancak bizim için çok önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Bir sakatlıktan dönüyor ve arkasında sadece bir haftalık antrenman var, bu nedenle bazen hem oyuncuyu hem de maçı yönetmek zor oluyor, çünkü öncelik her zaman takım olmaya devam ediyor. Öncelik her zaman kazanmak." Juventus karşısında ikinci yarıda ligdeki ilk maçına çıkması bekleniyor.
Sözleşme yenileme zirvesi
Pulisic ve Milan, ligin ilk 2 haftasındaki iki galibiyetin devamını getirmek için Torino'da Juventus'a karşı kazanmak istiyor. Ancak en önemli maç, en azından gelecek açısından, saha dışında oynanıyor ve sözleşme yenilemesiyle ilgili olan bu süreç. Editör ekibimizin edindiği bilgiye göre gelecek haftanın ortasında Cardinale ile Amerikalı oyuncunun çevresi arasında, bunlar arasında menajer-babası da olmak üzere, bir zirve planlanıyor: 2028'e kadar olan opsiyon kullanılacak ancak Milan patronu, 2031'e kadar uzanacak bir sözleşme için uygun bir ekonomik teklif sunacak. Bir yıllık gidip gelmelerin ardından, gerekli belgelerin hazırlanmaya başlanması için onayın da gelmesi umuluyor. Milan, Pulisic'i projenin merkezine koymak istiyor, şimdi sıra onda...
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